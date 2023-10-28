«Мама, можно я не пойду в школу, можно мне один выходной?»: жители Калужской области возмущены шестидневкой в школах

Недавно к нам в редакцию обратились жители города Кирова Калужской области.

— Мы, родители города Кирова, просим придать огласке ситуацию с шестидневкой в школах города. У наших детей дикая нагрузка, в субботу у некоторых в пятом классе по 7 уроков!!! Остается для отдыха один день, который проходит в приготовлении домашнего задания. Помимо этого, у каждого ребенка есть секции, есть репетиторы. Часто родителям приходится прибегать к хитрости, придумывая предлоги для школы, чтобы не отправлять ребенка на занятия и дать ему хоть небольшой отдых.

Мы связались с родителями школьников, чтобы узнать подробнее о ситуации.

Как рассказали нам кировчане, они не первый год собирают подписи с просьбой перевести детей на пятидневку. Безуспешно. Однако в этом году подписи относили уже не в школу и местную администрацию, а отправляли министру образования и науки Калужской области Александру Аникееву, министру просвещения РФ Сергею Кравцову, Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. О пятидневке просят родители учеников школ № 1,2,4,5,6,7,8 и Кировского лицея.

— Моя дочь учится в шестом классе школы №7, – рассказывает жительница Кирова Татьяна ГАНИЧЕВА. – Не первый год у нас в школе шестидневка, суббота учебная. Более того, сложные предметы у нас ставятся на субботу, когда у моего ребенка по расписанию шесть уроков. К примеру, биология по учебному плану 1 раз в неделю и стоит именно в субботу.

По будням дочь приходит домой в 14:30, уставшая, даже не ест – моет руки и ложится спать. Встает после 16 часов, садится за уроки. Следом я прихожу с работы, вместе продолжаем делать уроки. Задают немало: помимо письменных заданий есть задания по электронке, через сайты, везде все проходим. У детей большая нагрузка и в школе, и дома. Так во всех школах Кирова. У моей коллеги дети на уроке финансовой грамотности изучают страховые продукты банка, но они даже не готовы к таким темам, не понимают.

Уроки до 12 ночи

— У меня дочери близняшки, учатся в 6 классе школы №8, – рассказывает о ситуации кировчанка Светлана КУЦЕПАЛОВА. – У детей очень загруженная неделя, помимо уроков есть тренировки в ФОКе, занимаются художественной гимнастикой. К 15:30 они только приходят домой со школы, живем в получасе ходьбы. Потом сразу собираются на тренировку, домой возвращаются ближе к 8 вечера. Отдохнут немножко, поедят и делают уроки до 12 часов ночи, потому что каждый день по шесть уроков. В субботу снова надо вставать рано, по расписанию четыре урока. За шестидневную неделю дети устают физически и морально. Дочка иногда дома говорит: «Мама, у меня не хватит сил сделать столько уроков».

Я бы хотела, чтобы у детей убрали внеурочку, тогда и учеба будет укладываться в пять дней, или пусть на каникулы, к примеру, перенесут, но субботу надо освободить детям для отдыха и времени с семьей.

«Нет полноценного выходного!»

— Мой сын Саша учится в пятом классе ООШ № 4, – начинает рассказ жительница Кирова Наталия ЖИРОВА. – Я сейчас больше переживаю за будущее и поддерживаю других родителей. Пока у моего ребенка только три урока по субботам, но я знаю, что в шестых-седьмых классах нагрузка уже огромная.

Школа у нас маленькая, 106 человек. 56 человек учатся с пятого по девятый класс. Большинство родителей просили убрать шестидневку. Я думаю, что все это вполне возможно изменить, но наш директор ссылается на то, что прописано в уставе. Мы просили собрать педсовет, чтобы пообщаться, попробовать изменить ситуацию, но общей встречи не произошло.

Уже сейчас у нас появляются дополнительные уроки, к примеру, физкультуру нам разбили, сделали еще урок Самбо как обязательный предмет, не по желанию. Удивлены были все.

Добавлены два электива: Финансовая грамотность и Истоки. Но у нас есть Разговоры о важном, этого урока вполне бы хватило, чтобы охватить все разнообразие других тем. Кроме того, эти уроки растянуты среди недели, а в субботу ставят уже серьезные предметы.

У школьников нет полноценного выходного! В субботу ранний подъем, полдня учебы, в воскресенье мы полдня делаем уроки на понедельник. Задают много, по географии пишем большие конспекты.

Бывает так, что ребенок встает рано в субботу и только в школе узнает, что у них будет один урок. Живем мы не близко, больше времени тратится на дорогу туда-обратно.

А как у соседей?

— У меня двое детей, дочь в пятом классе, сын первоклассник, учатся в Кировском лицее, – рассказывает кировчанка Яна СЕМЕНОВА. – Мы переехали в Киров из Брянской области 10 лет назад, и я до этого не знала, что в школах может быть шестидневка.

Старшая дочка занимается плаванием с 17 до 19 часов вечера дважды в неделю. Приходит со школы в 14:30, а если кружки, то забираю её в 16 часов. Времени впритык, летим домой переодеться, потом на тренировку. Каждый день в школе задают очень много, а в субботу у нее семь уроков, заканчивает учиться в начале третьего! Никуда не сходить, поездку не запланировать.

Дочка уже просит: «Мама, можно я не пойду в школу, можно мне один выходной?» Я строгая, не разрешаю. Один раз только пропустили по болезни. Я ей говорю: «Настя, как бы не поставили расписание, в школу идти надо, тебе потом сложнее будет за два дня делать уроки».

Моя младшая сестра сейчас учится в шестом классе школы в Брянской области. У нее пятидневка. Там же как-то школы справляются, успевают в пять дней все уроки вместить. Помимо основных предметов у них есть только Разговоры о важном и Основы духовно-нравственной культуры народов России. Ничего другого.

Еще больше математики!

— Моя Варя учится в пятом классе, в этом году у нее началась шестидневка, – рассказывает Маргарита МИХАЛЕВА, дочь которой учится в Кировском лицее. – Ребенку очень тяжело. Еще добавились новые предметы, к примеру, Основы духовно-нравственной культуры народов России.

С учебной субботой у дочки просто не хватает на все сил. В этом году она стала пропускать секцию карате, говорит, что если пойдет туда, то не успеет сделать все уроки.

Согласно нашему постоянному расписанию, во вторник Варе к третьему уроку, в среду – ко второму. Она просыпается вместе со всей семьей и просто сидит, ждёт, когда пора выходить в школу. Почему бы не перенести тогда два наших урока с субботы на вторник и среду?

Раньше нам в пятницу тоже надо было ко второму уроку, а в субботу шла математика. Наша учительница пожалела детей, с субботы перенесла математику на свой выходной, приходит к детям в пятницу первым уроком. И что вы думаете?! Нам поставили еще одну математику в субботу, уже как практикум. Теперь математика и в пятницу, и в субботу!

Министерство образования в курсе

Мы обратились за комментариями в Министерство образования Калужской области. На вопросы ответил помощник министра образования Михаил МОРОЗОВ.

— Кто принимает решение о введении пяти– или шестидневной учебной недели в школе?

— Школа вместе с отделом образования.

— Есть ли правовая возможность у родителей попросить сократить учебную неделю школьников до пяти дней?

— Утвержденных механизмов нет. Можно обратиться в отдел образования и обсудить этот вопрос.

— Обращались ли в Министерство образования региона жители Кирова с жалобами на шестидневку?

— Обращались. Министерство не определяет продолжительность учебной недели в школах.

— Какие пути решения сложившейся ситуации видит Министерство образования? Что можете предложить школам и родителям для урегулирования этого вопроса?

— Предложили отделу образования Кировского района рассмотреть возможность перехода на пятидневный режим в ближайшие два года. Эта система действует в районе уже много лет, поэтому требуется время, чтобы все изменить: расписание занятий и мероприятий, график работы школьных автобусов, оценить кадровую ситуацию в районе.

Реакция местной администрации

На днях глава администрации Кировского района Игорь ФЕДЕНКОВ на своей официальной странице в телеграм прокомментировал ситуацию:

— Ко мне в последнее время поступает много обращений родительской общественности по обсуждению планов перехода на пятидневку в школах. Мы приняли решение, что в течение этого учебного года во всех школах нашего города пройдут встречи педагогического совета и не менее одного родителя от каждого учебного класса. Педагоги предложат учебный план пятидневного и шестидневного формата. После чего в мае педсовет примет решение. Именно в мае формируется тарификация и распределение нагрузки на следующий учебный год. На этот учебный год нагрузка уже распределена, как и оплата труда, провести изменения сейчас не представляется возможным.

От редакции

Как показывает практика большинства калужских школ, уместить все занятия в пять учебных дней вполне реально. Почему это стало сложностью в Кирове?

Учебная нагрузка маленьких кировчан вызывает искреннее сочувствие и справедливый вопрос к ответственным взрослым: а у вас, уважаемые, тоже на работе шестидневка?

Школа №1, 5 класс.

Школа № 4, 7 класс.

Школа № 2, 9 класс.

Школа Воскресенск. 7 класс.

Кировский лицей, 5 класс. 1 урок - русский язык, 2 урок - Основы православной культуры.

Для сравнения: так выглядит расписание пятиклассников в Брянской области.