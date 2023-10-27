История одного экспоната: в Калуге хранится редкая модель пистолета армии Наполеона

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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В октябре 1812 года было остановлено продвижение французской армии. Из Москвы Наполеон решил отходить на Смоленск через Калугу. 24 октября произошло сражение за Малоярославец, которое стало переломным моментом в войне 1812 года, крупной стратегической победой русской армии.

В Калужском объединённом музее-заповеднике хранятся военные трофеи тех времён.

400 тысяч пистолетов

- В первую очередь это пистолеты с кремнёвым ударным замком. Они состояли на вооружении во всех полках кавалерии, - рассказывает директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. - Носили их в седельных кобурах и использовали для службы на аванпостах, при обороне и в ближнем бою.

В период Наполеоновских войн на вооружение французской кавалерии поступило около 400 тысяч пистолетов. Самой массовой из них (примерно 300 тысяч штук), была модель AN XIII, принятая на вооружение в XIII году республики (1805 г.). Около 80 тысяч пистолетов приходилось на модель AN IX (1801 г.) и примерно 20 тысяч — на другие образцы, использовавшиеся ранее в королевской и республиканской армии, а также взятые в качестве трофеев.

Переделанное оружие

Один из пистолетов, хранившихся в фондах Калужского объединённого музея-заповедника - редкий для армии Наполеона. Это кавалерийский пистолет модели 1763/1766 года.

Редкий экспонат - пистолет французской кавалерийской модели 1763/1766 год.

Его о особенность в том, что изготовлен он для французской армии в итальянском городе Брешиа, в Ломбардии. Интересно, что первоначально эта модель была с латунным прибором, однако нехватка цветного метала заставила Французскую республику в 1793 году перейти на сталь.

Хранящийся же в музее-заповеднике пистолет имеет латунную скобу спускового крючка, набалдашник рукояти и накладку замочных винтов.

При этом ложевое кольцо пистолета стальное. Возможно, такое необычное сочетание материалов могло возникнуть во второй половине 1790-х годов, когда город Брешиа, являвшийся одним из оружейных центров, был занят французами. Там и был размещён заказ на изготовление кавалерийских пистолетов.

Пистолет поступил в Губернский исторический музей в начале XX века из неизвестного источника. И уже был не кремнёвым, а капсюльным. Заметим, что у пистолетов модели 1763/1766 года кремнёвый ударный замок официально во Франции не переделывался в капсюльный.

Следовательно, пистолет вполне мог быть взят в качестве трофея в период войны с Наполеоном, а затем переделан, получив более совершенную капсюльную систему воспламенения заряда.

Для этого с замочной доски кремнёвого замка были демонтированы полка с огнивом и подогнивная пружина, установлен новый капсюльный курок, украшенный линейным и растительным орнаментом, и в казённой части - подстержник капсюльного затравочного стержня (на предмете утрачен).

Кроме того, на пистолете оказалась отрезана со стороны дульного среза часть ствола, ложевого кольца и цевья. Возможно, это пришлось сделать из-за повреждения. На оставшейся части стального ложевого кольца была установлена латунная мушка, которая отсутствовала в армейском оружии. Все эти переделки, вероятно, были сделаны для использования пистолета как личного оружия, с целью охоты, целевой стрельбы или самообороны.

Распространённая модель

- Помимо редкого образца пистолета, в Калужском объединённом музее-заповеднике хранятся ещё три кавалерийских пистолета. Они относятся к самой распространённой в армии Наполеона модели AN XIII и выпускались до 1816 года. Поэтому все три образца могут быть отнесены к трофеям эпохи 1812 года.

В музей эти пистолеты поступили до 1922 года из неизвестных источников и имеют разную степень сохранности. На них отсутствуют стальные шомпола. На одном пистолете утрачен кремнёвый ударный замок.

Другой пистолет, произведённый на Императорской мануфактуре в Сент-Этьене, полностью сохранил свой первозданный вид, за исключением курка. Это указывает на то, что после своей «военной» жизни, он если и использовался в качестве оружия, то недолго.

Пистолет распространённой модели AN XIII, сделанный на Императорской мануфактуре в Сент-Этьене сохранился практически полностью.

А вот третий пистолет, изготовленный на Императорской мануфактуре в Мабёже, после того как стал трофеем, был переделан в капсюльный и продолжил свою жизнь в качестве гражданского оружия.

На замочной доске кремнёвого пистолета была демонтирована полка с огнивом и подогнивная пружина. Установлен подстержник капсюльного затравочного стержня, капсюльный стержень и капсюльный курок, который впоследствии был утрачен.

Кроме того, для прицельной стрельбы на стволе была сделана мушка, которую пистолеты модели AN XIII не имели.

Пистолет модели AN XIII, изготовленный на Императорской мануфактуре в Мабёже и переделанный в капсюльный.