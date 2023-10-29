Профессиональный спасатель, исследователь пещер Николай Мукменёв ездит из Магнитогорска в Калугу, чтобы сходить в поход

Николай живёт в Магнитогорске, работает в МЧС, он профессиональный спасатель, командир отделения в пожарной охране.

И теперь частенько бывает в нашем городе.

У Николая экстремальное хобби – он увлекается исследование пещер и занимается спортивным туризмом.

Сейчас Николай Мукменёв является руководителем Уральского отделения некоммерческой школы спортивного туризма. Школа всероссийская, а её основное отделение находится в Калуге.

В походы Николай ходит с детства.

- Однажды в соцсетях мне попалось сообщение, что набирается группа в школу спортивного туризма, и меня подкупило, что занятия бесплатные, - рассказывает Николай. - Я даже не поверил: сейчас сплошь и рядом всё коммерческое. Оставил заявку, но думал, что обман какой-то.

А потом со мной связалась руководитель школы Ирина Константинова, и я записался в группу. Началось дистанционное обучение. И втянулся, мне было интересно. До этого я в походы ходил, но на любительском уровне. И на тот момент уже спелеологией занимался: пещеры изучал, ходил по Башкирии, по Южному Уралу.

В Магнитогорске Николай является командиром отделения в пожарной охране.

Участвует в спартакиадах и занимает призовые места.

100 метров под землёй

В Магнитогорск Николай переехал в 2014 году, а родился он в Орске Оренбургской области.

- В детстве с классом ходили в походы по Зауральной роще, - вспоминает Николай. - Учителя, родители поддерживали активный образ жизни. Это сейчас дети в гаджетах сидят, а мы костры разводили, рыбачили.

Сейчас третий год занимаюсь спелеологией: поиском новых пещер и исследованием уже известных. По весне, когда паводок спадает, вода уходит, в лесу образуются воронки, если где-то под землей есть пещеры.

Мы ходим, проверяем их. Иногда копаем, копаем, раз - ход обвалился, начинаешь дальше перфоратором работать, камни разбивать и пещеру новую открываешь. А там целый километр карстовых пород.

Мы топосъемку делам, на карту наносим. Кости там находили, палеонтологам на исследование отправляли в Екатеринбург. Там провели экспертизу, прислали ответ, что это были кости черной гиены, древних собак и мамонтов.

В пещере исследователи проводят по 4 дня.

- Точный возраст пещер установить никто не может, они образовались миллионы лет назад. Там же постепенно всё вымывалось, плюс реки русла меняли, движения плит происходило. И есть пещерные районы, где порода другая - известняка нет. Даже в самом Магнитогорске, на окраине, где город граничит с Агаповским районом Челябинской области, есть пещеры – прямо в поле дыры.

В экспедиции ходим большими группами, например, Магнитогорск и Самара или Магнитогорск и Екатеринбург. А бывает устраиваем спелеосплав по реке. В Башкирии есть река Агидель, мы сплавляемся по ней, отдыхаем, купаемся и пещеры изучаем.

Пещеры глубокие - по 100-120 меров. Спускаемся по веревкам, навеску делаем. И поднимаемся по веревкам. Плюс на себе в специальных транс-мешках – снаряжение, оборудование, питание. Спуститься – полдела, подниматься гораздо тяжелей.

Под землёй разбивают лагерь.

- В пещере темно все время, с фонарями ходим, телефоны не работают. Но там очень красиво: свисают сталактиты, снизу поднимаются сталагмиты, есть подземные водопады, озёра. Вода чистая, как слеза, пить можно. Мы её и пьем.

Находиться под землёй не сложно и не страшно. Паводкоопасных, обвалоопасных пещер у нас нет, в отличие от Абхазии, Краснодарского края. Бывает, что дня по четыре в пещере проводим, ночуем там. Разбиваем подземный лагерь - палатку ставим всегда возле воды. Еду готовим на горелке, там влажность 100%, сыро, костёр нельзя разводить, да и дров нет – карстовые породы.

Ради этой красоты стоит спуститься на 100 метров под землю.

Виды такие, что дух захватывает.

- Пока мы под землёй, сверху нас никто не страхует. Но МСЧ, конечно, предупреждаем. А вот, когда сплавом идём, то наверху обычно кто-то остаётся: еду готовит и с нами связь по рации поддерживает. Есть ли пещеры в Калуге я не знаю, не изучал этот вопрос Это нужно экспедицию организовать.

В экспедициях исследуют известные пещеры и находят новые.

Привык к дисциплине

- На Урале красиво, - делаться с нами Николай. - Магнитогорск находится на границе с Республикой Башкирии. Природа невероятная. Мы с друзьями всегда в походы ходили, но на любительском уровне.

В Магнитогорске в походы ходят даже большими группами.

- В Магнитогорске многие увлекаются туризмом. Есть сообщество «Здоровая Магнитка», они каждую субботу проводят походы, и бывает, что по 50-60 человек собирается. Я и с сообществом хожу, и с друзьями выбираемся с ночёвками, и детей берём с собой в более лёгкие маршруты.

С детьми Николай легко находит общий язык.

Сын Николая Фёдор уже привык к ночёвкам в палатке.

Учиться преодолевать трудности нужно с детства.

Каждый раз можно открывать для себя новые красивые места.

- Мне в походах интересно. И своего сына Федора привлекаю. Ему 8 лет. Но с трёх лет он со мной в палетке ночует, а с 5 лет ходит в небольшие походы в лес, и по Крыму мы с ним много маршрутов прошли. Ему нравится. Иногда собирается целая группа детей, но это дети друзей, лёгкие походы.

Николай и Фёдор пешком исходили почти весь Крым.

Николай часто берёт сына с собой.

Иногда походы проходят и вот так.

- У меня давно были мысли выйти на профессиональный уровень, сложные маршруты. В прошлом году закончил курс обучения в школе спортивного туризма. У нас были выпускные походы 1 категории сложности по Калужской области и 2 категории сложности – в Хибинах.

Потом мне руководитель школы Ирина Константинова сказала: «Готовься к самостоятельному руководству, набирай группу». Мне это было не сложно. В качестве руководителя у меня опыт уже есть: в пожарной охране являюсь командиром отделения, привык к дисциплине. Требую ответственности за технику безопасности, за порядок, чтобы исполнялись все обещания.

В этом году набрал людей, обычно в группе бывает до 10 человек. Чаще всего записываются мужчины. В моё руководство была только одна девушка. Мы пообщались с участниками по зуму, они прошли теорию, потом встретились на практике.

И летом я провел два похода в качестве руководителя маршрута. Проблем не было, ребята молодцы. Никто не спорил, всё по инструкции выполняли.

Любые марштуры по плечу.

- Первый поход был 5-дневным 1 категории сложности по Башкирии. Составил я его так, чтобы он пролегал по красивым местам. В Башкирии есть редчайшие краснокнижные Кужановские лиственницы. Их во всем мире всего 17, они остались только в Австралии и в Башкирии. Это старые деревья, они охраняются, там огорожено всё. И наш маршрут проходил так, чтобы их увидеть.

Кужановские лиственницы - чудо природы.

- А второй мой поход в качестве руководителя был 2 категории сложности по Хибинам, 7 ночевок. Хотя расстояние в обоих походах прошли одинаковое, примерно 100-120 км, в Хибинах - категорийные перевалы, препятствий больше, поэтому дней выделяется больше.

И, конечно, всегда предусмотрены резервные маршруты, если что-то пойдёт не так. По ним мы выходим на базу к спасателям. Но у нас всё прошло хорошо. Медведей не встречали. И вообще диких животных, кроме леммингов, не видели.

Выпускной маршрут калужской школы туризма в Хибинах в прошлом году. Тогда участники шли по снегу.

- Сложных маршрутов для меня пока не было. Но когда в Хибины ходил участником, перевалы были ещё снежными. Поднимались в горы, шли через перевал Западный Арсеньева, там лежал талый снег. И тот, кто был впереди, протаптывал ступени, а мы уже по его следам поднимались.

А когда в августе сам повёл туда группу, снега не было, а была сыпуха - рассыпчатый камень. Подъём по углу склона очень крутой. И мы буксовали на месте с тяжелыми рюкзаками, просто съезжали вниз.

А рюкзак у девушек весит от 18 до 22 кг, у мужчин - от 20 до 25-30. На себе всё несёшь: продукты, снаряжение, аптечку, палатку, спальник. Часа два мы брали этот перевал, участникам тяжело было, много передышек делали. Но в итоге зашли все.

А в этом году группа под руководством Николая шла по сыпухе.

Всегда на высоте.

- Ещё в Хибинах в этот раз был интересный случай. Мы пришли раньше и стали на днёвку. Потому что ты не можешь выйти из маршрута раньше назначенного срока. Разбили лагерь в нескольких километрах от Кировска на озере Вудъявр. Достали продукты, и решили уже не экономить, всё съесть.

У нас были ракетницы от медведей, файеры. Мы на радостях стали их зажигать, стрелять в воздух. И на выстрелы среагировал огромный ворон. А когда птица слышит выстрелы, то понимает, что охотник кого-то убил, и есть, чем поживиться.

Он подлетел, сел на дерево. Мы ему наложили поесть, он спустился, не близко, конечно, метрах в трех от нас. Поел, мы второй раз наложили еды, он опять всё съел.

И у нас оставалась колбаса с острым перцем. На третий раз мы дали ему эту колбасу. Он проглотил, сел на дерево, открыл клюв, дышит, не поймёт, что происходит, что такое он съел. Минут 30 так сидел, обалдевший, потом в себя пришёл и улетел.

В походы можно ходить в любое время года. Главное - хорошая подготовка.

Летом – сложные походы

- Сейчас в нашей спортивной школе туризма занимаемся набором новой группы, хотим, чтобы клуб увеличивался, планируем развивать Восточное направление, захватить Новосибирск, Тюмень, там людей набирать.

Обучение по-прежнему бесплатное. Осень, зима - лекции, теория дистанционно. Потом – практика. В прошлом году мы её проводили в Челябинске, там есть знаменитый стадион им. Елены Елесиной. За ним - лесопарковая зона. В ней с новичками отрабатывали приемы оказания первой помощи, провели занятия с веревками - узлы вязали, отрабатывали переправу через реку.

И после обучения - походы 1, 2 категории сложности. Кроме того, самому надо продолжать повышать квалификацию. Потому что это серьезное направление, нам присваивают спортивные разряды, выдают документы. В ближайших планах – разработать походы 1 и 2 категорий по Башкирии и в качестве участника пойти в поход 3 категории сложности в Хибины и 4 категории сложности – на Приполярный Урал.

Походы - это шанс увидеть потрясающую природу.

На природу, в Калугу

- В Калугу я уже приезжал несколько раз, чтобы в походы сходить. В самом городе мало бываю, в основном на природе. У вас шикарнаая природа: бор, лес красивые. Орешника много, а у нас он растет только в отдалённых районах Башкирии.

Особенно понравился маршрут на Чёртово городище – необычное, мистическое место, тем более что всегда погружаешься в историю, в краеведение, узнаешь что-то новое. Кстати, в Хибинах мы идём через затерянный город – тоже мистическое место.

И сейчас, в октябре, должен был в Калугу приехать, но уезжаю на месяц в командировку в Заполярье. В ваш город ещё буду приезжать на рабочие встречи, на практику, в походы, зимой - на лыжные марафоны. Добираюсь самолётом до Москвы и потом электричкой - в Калугу.

На практических занятиях в Калуге.

Зимой увидим Николая у нас на лыжных марафонах, если снег будет.

Сейчас у меня в Калуге уже есть знакомые по клубу: Ирина Константинова, Михаил Коробов. До этого никого в городе не знал.

Приезжаю обычно на несколько дней. У меня график: сутки через трое. Кроме того, в Магнитогорске проходят спартакиады пожарных, мы выступаем, призовые места занимаем, нам отгулы дают. Поэтому можно несколько дней накопить для походов.

Думаю и с сыном как-нибудь приехать, сходим здесь в поход.