Часть средств с первой выставки в Калуге художники перечислили пострадавшим от наводнения в Японии

100 лет назад, 16 сентября 1923 года, в Калужском городском художественном музее открылась «1 выставка произведений калужских художников».

Она проходила в доме Никанора Васильева, на улице Кольцова (ныне ул. Дзержинского, 81). Тогда там располагался музей.

Организовал выставку известный калужский художник, заведующий художественным музеем Всеволод Левандовский.

Левандовский объединил местных художников. В музее стали устраивать творческие вечера, предоставлялись залы для профессиональных собраний художников. В 1923 году, по воспоминаниям художника Днепровского, в первой выставке приняло участие 15 живописцев со всей губернии.

Из заявленных 200 работ, отобрали 150. В основном портреты, пейзажи, натюрморты и виды интерьеров. Художники постоянно дежурили на выставке, давали зрителям свои пояснения.

Калужская выставка в 1919 году. Стоят (слева направо) Любимов, Левандовский, Покровский, Жаров, Попов. Сидят Фадеев, Межиков, Петровский, Плохинский и неустановленный художник.

19 сентября калужская пресса написала об этом мероприятии, особенно автор хвалил произведения Рождественского, Фирсова, Остроумова.

За две недели выставку посетило 1500 человек. 20% от выручки выставочный комитет перечислил в помощь пострадавшему от землетрясения, случившемуся 1 сентября 1923 года, трудовому народу Японии. Оставшиеся деньги ушли на подготовку в Калуге весенней выставки.

Работа Покровского «Двор кондровской фабрики», 1925 год, тушь.

С 1923 года выставки стали проходить ежегодно до 1967 года, всего состоялось 30 выставок. В них приняло участие несколько поколений калужских художников.

С 1924 года они дарили музею свои произведения. А в 1930–1940-е годы лучшие работы покупались для пополнения музейного фонда. Так постепенно складывалась музейная коллекция.

«Портрет деревенского мальчика» Пётр Васильев, 1929 год.

Александр Гагарин «Девочка. Этюд», 1937 год.

Интересовали простые люди

О том, какие работы представляли калужские художники в 1923 – 1967 годы, можно узнать сейчас в Калужском музее изобразительных искусств. Старший научный сотрудник музея Ирина Гужова больше года изучала архивы и готовила юбилейную экспозицию «К 100-летию первой выставки калужских художников».

Набралось много интересного материала. Практически про каждую из выставок 1923-67 гг. Ирина Витальевна написала историческую справку, нашла фотографии художников той поры, выставочных залов музея.

Тимофей Калашников «Колхозная гидроэлектростанция», 1950 год.

- Эти материалы интересны не только с художественной, но и с исторической точки зрения, - говорит Ирина ГУЖОВА. - Среди каталогов, статей в газетах было найдено много подробностей, деталей, которые уточняют творческий путь художников, какие темы были им интересны, какие проблемы их волновали и как современники оценивали эти работы.

В 1923 году калужская газета «Коммуна» опубликовала рецензию на первую выставку, где, например, было сказано, что работы Левандовского слабы. Я думаю, это потому, что он был заведующим музея, и ему не хватало времени на творчество.

А в 1926 году анонимный автор, взявший неоднозначный псевдоним Вальсингам, писал про 4-ю выставку: «В основном представлены пейзажи и портреты за исключением картины Плохинского «На карауле» и нескольких рисунков».

Тогда положительно были оценены работы Левандовского, Межикова, Покровского, Куликова. О пейзажах Образцова сказано, что «художник старается под Левитана, но краски грубоваты».

Из скульптуры отмечены только работы Реброва, которых нет в нашем музее. И можно сделать вывод, что художников тогда интересовали простые люди, они изображали своих близких, друзей. А общественно-значимые портреты колхозниц, заслуженных деятелей на их полотнах появились позже.

Валерий Попов «Уборка урожая в совхозе Авчурино», 1940-е годы.

- Я ещё из той плеяды художников, искусствоведов, которые помнят многих представленных на выставке живописцев, - сказал на открытии выставки искусствовед Владимир ОБУХОВ. – Понимаете, до 1923 года в Калуге были неплохие мастера, закончившиеся Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Строгановку. Но до революции они как художники работать практически не могли. Чаще всего были учителями рисования в гимназии.

Когда возникает АХРР (ассоциация художников революционной России) в провинции появляется возможность работать, начинают регулярно проходить выставки. Ведь художники жили в глухой нищете. И на первой выставке 1923 года ещё нет работ на холсте – они на фанерке писали обычными красками.

Постепенно появляются такие структуры, как товарищество «Калужский художник», Калужско-Тульский союз советских художников. После 1944 года, когда Калуга стала областным центром, начался новый этап в искусстве. Стали приезжать интересные художники, в том числе из Москвы, и они подняли планку работ. Это видно на выставке: работы становятся интереснее, многообразнее.

Но были и грустные события. Во время войны ведущий калужский художник предвоенной поры Остроумов уходит с немцами, становится немецким, потом американским художником.

Хочу напомнить и ещё одну историю: был в Калуге живописец Григорий Пшик, от его работ у нас ничего не осталось – пшик. Хотя он был профессиональным художником, закончил Строгановку.

Или вот такой случай: как-то один художник позвал меня к себе посмотреть его коллекцию. И там я увидел много работ одного Заслуженного художника России, жившего в Калуге. Я поинтересовался, откуда они. И мне было сказано: «С помойки».

Когда художник скончался, и умерла его жена, родственники вывезли все работы на свалку. Слава богу, наши спекулянты прознали про это, всё со свалки утащили. Поэтому мало создать хорошую работу, надо ещё уметь её сохранить.

Владимир Любимов «Портрет учительницы Бобровой», 20-я выставка, 1950 год.

Александр Гагарин «Портрет Заслуженного врача РСФСР Конева», 1950-е годы.

Увидеть работы калужских художников начала и середины ХХ века можно до 10 декабря. Не все произведения вошли в экспозицию, некоторые были утрачены в годы войны или находятся в собрании других музеев. Но сотрудники музея нашли их фото и сделали слайд-шоу, которое можно посмотреть на выставке.

Евгений Китайкин «Портрет работницы фабрики «Аккорд» Валентины Катыженковой», 1950 год.