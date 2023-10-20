«Счастье, по-видимому, заключается в досуге»: куда сходить в Калуге, когда кажется, что в городе не на что смотреть

Сегодня пятница, а значит пришло время опубликовать недельную афишу городских мероприятий. И если вам кажется, что в нашем маленьком городке некуда сходить, не на что посмотреть и вообще у нас ничего не происходит, то спешим вас разочаровать. Эта неделя еще более богата на события, чем предыдущая.

Убедитесь сами.

Арена КТЗ (Московская, 212)

21 октября в 18:00 состоится шоу «Ваши пельмени».

Юмористическое шоу выходцев из «Уральских пельменей», главные роли в котором исполнят Вячеслав Мясников, Андрей Рожков, а вести его будет Артем Пушкин.

22 октября в 18:00 пройдет концерт Алексея Брянцева «Я загадаю тебя».

Алексей исполняет песни о любви и не только, у него также есть два дуэтных альбома с Ириной Круг. Среди его самых известных композиций: «Любимый взгляд», «Привет, малыш» и «Как будто мы с тобой».

23 октября в 18:30 состоится спектакль «Комедия по вызову».

Успешная, веселая и напористая бизнесвумен нанимает себе в репетиторы педагога по английскому, скромную и тихую девушку, с которой они становятся лучшими подругами. Неожиданно от учительницы уходит супруг и тогда девушка решает помочь подруге оправиться от потери, для этого она приглашает мужчину по вызову по имени Козерог.

24 октября в 19:00 состоится Концерт Владимирского Губернаторского симфонического оркестра.

Солистка – Маргарита Гладышева (скрипка), Дирижер – заслуженный артист России Артем Маркин. Мероприятие проходит в рамках гастролей к 1000-летию Суздаля.

25 октября в 19:00 состоится концерт Валерия Семина «Привет, осень золотая!».

Валерий Семин – заслуженный артист России, баянист, певец, композитор, и постоянный ведущий программы «С лёгким паром!». Он также создатель и художественный руководитель группы «Белый день». Артист исполняет русские песни и играет на народных инструментах.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

20 октября в 19:00 пройдет «Романс и оперетта».

Зрители услышат вокальную музыку в исполнении солистов калужской филармонии Ольги Невской и Романа Котлярова. Они представят произведения на музыку Кальмана, Штрауса, Легара, а также Дунаевского.

21 октября в 19:00 состоится музыкально-литературный вечер «Мир русской усадьбы. Дачники Тарусы».

Зрителей будут знакомить с историями любви к городу талантливых и известных людей. В Тарусе жила и знаменитая поэтесса Серебряного века Марина Цветаева.

22 октября в 19:00 пройдет хореографическое мероприятие «Мы из Липецка». Государственный театр танца «Казаки России».

Художественный руководитель и главный балетмейстер — народный артист Российской Федерации Леонид Милованов. Танцевальный коллектив вместе с песнями и танцами выступал более, чем в 30 странах мира.

23 октября в 16:00 состоится Трансляция концерта «Посвящение Мишелю Леграну» Российского государственного симфонического оркестра кинематографии.

Концерт играют в память о французском композиторе, который скончался в 2019 году, в возрасте 86 лет. Дирижёр – Сергей Скрипка.

24 октября в 19:00 состоится спектакль «Трое в парке, не считая собаки».

История любви мужчины к женщине и история любви женщины к своей собаке – Персику. Несмотря на четко расставленные приоритеты дамы в сердечных вопросах, мужчина не готов отступать и будет добиваться расположения понравившейся леди любой ценой. Также это постановка о том, как даже самая невозможная мечта может стать реальностью. В ролях: Геннадий Хазанов, исполнивший роль товарища Саахова в «Кавказской пленнице», Ольга Остроумова, сыгравшая Надежду Гриневу в фильме «Капитанские дети» и актриса Марина Иванова. Режиссер - Леонид Трушкин.

25 октября в 19:00 пройдет мюзикл «Призрак оперы».

Постановка о жизни, любви и смерти Эрика, он - призрак театра «Парижская Опера». Однако этот мюзикл отличается от оригинала, помимо мелодрамы в нем есть и комедийная линяя.

26 октября в 19:00 состоится концерт симфонической музыки «Денис Мацуев представляет...».

Этот фестиваль объединяет на своей сцене музыкантов абсолютно разных поколений. В программе можно будет услышать музыкальные композиции Чайковского и Бетховена.

27 октября в 19:00 калужане вновь могут провести вечер с Денисом Мацуевым на фестивале «Денис Мацуев представляет: диалог поколений».

Артист на протяжении долгих лет жизни участвует в общественной деятельности и оказывает поддержку талантливым молодым исполнителям России. Также он возглавляет благотворительный фонд «Новые имена». В этой программе среди прочих будут представлены музыкальные композиции Э. Элгара и Рахманинова.

Калужский областной Драматический театр (Театральная площадь, 1)

20 октября в 18:30 главный театр города снова покажет спектакль «Горе от ума» по мотивам произведения Александра Грибоедова.

Любовные треугольники и Фамусовское общество со своими законами и устоями, с которыми никак не может смириться юный Чацкий. Знаменитая классика снова на сцене театра.

21 октября в 18:30 состоится спектакль «Интимная комедия».

Две пары молодоженов поселились в одной гостинице во Франции, но есть один нюанс, двое из них ранее уже были женаты, а полгода назад развелись, да еще и с жутким скандалом.

22 октября в 18:30 пройдет спектакль «Кастинг».

Это постановка факультета музыкального театра ГИТИС. Каким образом выбирают исполнителей на главные роли, кого ищут продюсеры и кем являются те, кто ими руководит - этот спектакль приоткроет завесу тайны.

25 октября состоятся постановка: «Шоу для настоящих леди» в 18:30 и Творческий вечер заслуженной артистки России Людмилы Парфировой «Театр всегда со мной» в 19:00.

Спектакль повествует историю о двух парнях, которые решают спрятаться от гангстеров в гастролирующем шоу, куда берут только девушек, поэтому у главных героев есть только один вариант остаться среди участниц – переодеться в женскую одежду.

Людмила Парфирова играла в театрах Тбилиси и Томска, а в калужском Драмтеатре она работает с 1991 года. На творческом вечере исполнят отрывки из спектаклей, также актриса ответит на вопросы зрителей.

26 октября в 18:30 пройдет спектакль «Восемь любящих женщин».

Детективная комедия, где восемь женщин принимаются за расследования убийства хозяина дома, в котором они все находились.

27 октября в 18:30 состоится спектакль «Пигмалион».

Постановка основывается на древнегреческом мифе, в котором скульптор полюбил созданную им статую и обратился с молитвами к Афродите с просьбой дать ему столь же прекрасную жену, как его произведение искусства. Богиня была тронута таким проявлением любви и решила оживить скульптуру мастера.

Сам спектакль рассказывает историю о бедной цветочнице, без капли светского воспитания, из которой профессор Генри Хиггинс решил сделать настоящую леди и в конечном итоге сам привязался к девушке.