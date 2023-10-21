«Менять нужно внутренние установки и стереотипы взрослых людей»: как в Калуге работает лучший школьный директор России

В начале октября в Москве назвали имя победителя Всероссийского конкурса «Директор года России 2023». Им стал руководитель школы № 25 Калуги Алексей МОКРУШИН.

Церемония награждения прошла 5 октября, в День учителя, на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Мы встретились с победителем и узнали из первых уст, насколько тернист был путь молодого директора к славе и часто ли ему на этом пути светили звезды.

В школу идти не планировал

- Алексей Николаевич, что повлияло на ваш выбор профессии?

- Когда я закончил школу, то изначально не планировал поступать в педагогический вуз, а хотел учиться в военном училище, но не прошел медкомиссию. В итоге оказался в Калужском государственном педагогическом институте на специальности «Математика и информатика».

Цели пойти работать в школу у меня не было, но я работал в разных сферах, в том числе в лагере с детьми. Уже к окончанию университета я четко понимал, что не хочу сидеть в офисе или работать торговым представителем, плюс у меня уже был положительный опыт работы с детской аудиторией, так все и сложилось.

- Почему вы решили принять участие в конкурсе «Директор года России 2023»?

- Я присматривался к нему еще с 2021 года. Тогда пробовал пройти заочный этап, чтобы посмотреть, как там все устроено, но еще не было уверенности. А вот в этом, 2023 году, она появилась.

В Калуге есть директорский клуб «Плечом к плечу», где мы в течение года ходим друг к другу в школы и тот, кто принимает у себя участников, рассказывает о каких-то своих трудностях, переживаниях и о том, как с ними справляется.

В 2022 году пришел мой черед, тогда я обобщил свой управленческий опыт и во мне прочно закрепилась мысль, что мне есть с чем идти на конкурс.

- Участием вы хотели доказать что-то себе или другим?

- Другим - нет, себе - да, в какой-то мере. Но основным мотивом у меня было не это, а то, что мне есть о чем рассказать. Более того, эта победа не столько моя, сколько всей нашей школы, ведь там я в основном рассказывал о ней и о наших учителях.

Преобразовать школу

- Насколько сложным был конкурс?

- Сложность зависит от того, как ты относишься к проблемам в обычной жизни. Если для тебя это в первую очередь препятствие, то будет тяжело, а если ты относишься к ним, как к возможностям, к задачам, то ты станешь только лучше.

Я стараюсь настраивать себя на второй вариант. Иногда было тяжеловато, в том числе эмоционально, особенно во время второго этапа, он назывался «Стратегическое решение». Смысл задания был в том, чтобы мы подготовили программу преобразования школы из того вида, в котором она существует сейчас, в другое учебное заведение. У всех лауреатов были разные темы.

У кого-то, например, была «Школа народной культуры». Наш жребий пал на «Школу культуры мышления».

- Предчувствовали свою победу?

- Я ее не предчувствовал, просто был удовлетворен своими выступлениями. Все коллеги были достойными и у всех были интересные проекты.

Чего не хватает школе

- Как вы думаете, чего сейчас не хватает нашей системе школьного образования или наоборот, есть ли что-то, что по вашему мнению нужно убрать?

- Менять нужно внутренние установки и стереотипы взрослых людей, которые говорят: «А раньше было вот так». Оно уже было, а сейчас мы живем в другой реальности.

Все изменения происходят, в первую очередь, в голове. Какую школу ни построй, сколько оборудования ни поставь, если там будет работать учитель, который не верит в ребенка или всех делит на категории, то толку от этого не будет никакого.

Я часто слышу фразу от взрослых людей «мне не дано», что значит «мне не дано»? Мы же все научились писать, читать и говорить, а если бы у нас была возможность в 6 лет сказать, что «нам не дано», то у нас половина страны ходила бы и молчала.

Есть еще одна формулировка этой фразы - «мне не дано понять современную молодежь». А ее и не надо понимать, надо просто добросовестно подходить к своему делу с учетом особенностей тех, кто приходит к вам на уроки.

О преподавании

- Вы как директор должны отдавать часы учителям, скучаете по преподаванию?

- По большому количеству занятий я не скучаю, но и от своих часов, в которые я веду, математику и информатику, отказываться не собираюсь. Мне это нравится и для меня важно видеть детей и коллег не только во время каких-то мероприятий или перемен, но и во время занятий.

- Что вы посоветуете начинающему педагогу, который сталкивается с трудностями?

- Трудности есть всегда. Для меня главное, чтобы у начинающего педагога не было ощущения одиночества. Вокруг него должны быть те, к кому он может обратиться.

И здесь мне хочется пожелать, чтобы рядом всегда нашелся такой человек, который сможет поддержать и направить молодого преподавателя. Также я посоветую ему запастись терпением на своем пути.

- Собираетесь ли вы в будущем сменить свой пост директора 25 школы и на работу в другом месте?

- Мне этот вопрос уже задавали родители перед моим отъездом на конкурс. Я считаю, что у каждого из нас есть определенный потенциал, который мы должны использовать по максимуму и если есть возможность его использовать на более высоком уровне, то ее нельзя упускать. Если я могу оказаться полезен, и мои навыки и опыт будут нужны на другом уровне системы образования, то да, я буду их применять там.

Это обязанность каждого ответственного человека.

Блиц-опрос:

- Какое у вас хобби?

Беговые лыжи и сноуборд.

- Назовите свой любимый фильм/сериал/мультфильм?

- «Иди и смотри», фильмы Уэса Андерсона и кинокартина «Человек, который изменил все».

- Какая у вас любимая книга?

- «Педагогика для всех» Симон Соловейчик.

- Есть ли у вас любимый актер/актриса?

- Нет, мне просто нравится смотреть на хорошую актерскую игру.

- Ваше любимое блюдо?

- Яблочный пирог и мясо.

- Ваш любимый напиток?

- Классический черный кофе.

- Какая у вас мечта?

- Профессиональная мечта - это, чтобы все дети в школе чувствовали себя, как дома, а личная - это пробовать что-то новое, постоянно развиваться и раскрыть свой потенциал по максимуму.