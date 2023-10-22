Калужанка Светлана Тальянова стала чемпионом мира по парикмахерскому искусству

В сентябре имя калужанки Светланы ТАЛЬЯНОВОЙ прогремело на мировом уровне: парикмахер из Калуги стала победителем чемпионата мира по парикмахерскому искусству в номинации креативное окрашивание.

На конкурсе, который проходил в Париже с 9 по 11 сентября, принимали участие команды из 56 стран!

Как наша землячка в составе сборной России покорила мировую индустрию красоты, мы узнали из первых уст.

Держать высокий уровень

— Я нередко участвовала в конкурсах профессионального мастерства, как регионального, так и всероссийского уровня, – рассказывает Светлана Тальянова. – Это помогает быть в курсе последних тенденций, держать определенную планку, развивает насмотренность.

Я побеждала в региональном чемпионате Сибири, взяла четыре золотые медали, это позволило мне участвовать в чемпионате России по парикмахерскому искусству, где я заняла первое место в технической номинации и второе место в креативном окрашивании.

После победы в стране от руководства Союза парикмахеров и косметологов России мне поступил вопрос: «Хотите поучаствовать в чемпионате мира?» Я сразу ответила: «Конечно!» Рассуждала так: если меня не возьмут в итоге, я хотя бы послушаю, получу возможность перенять опыт, знания.

Появился профессиональный интерес – посмотреть, а как у других, коснуться этого уровня. Я понимала, что имею право участвовать еще и потому, что за плечами 30 лет стажа, выступлю достойно.

Строгий отбор и опыт участника

— На отборочном туре из 50 человек отобрали 24, а вопрос со мной решался. Думали, думали, а потом все-таки сказали: «Ну, давайте и ее возьмем, будет 25-й». Я была счастлива.

Началась подготовка. Как и остальные участники сборной, я регулярно ездила в Москву. Со мной в команде были мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Рыбинска, Ростова на Дону, Уфы и так далее. Мы все продолжаем общаться, у нас даже есть общий чат.

До приглашения в сборную, я успела поучаствовать в других конкурсах: в Санкт-Петербурге взяла все золотые медали, в Перми все золотые. Экстерном набирала опыт участия в чемпионатах.

Техническая номинация – самая сильная, это верх мастерства парикмахера. На чемпионате России я делала акцент на ней, а креативное окрашивание было для меня дополнительным. Мне сказали, что ехать на Мир в номинации «Техника» еще рано: «Знаете, какая техника у китайцев, корейцев, словаков?» Остановились на креативном окрашивании.

Точка гениальности

— Моим наставником стала Ирина Баранова, генеральный комиссар женской секции Союза парикмахеров и косметологов России, креативный директор Всемирной Организации парикмахеров. Женщина с очень богатой насмотренностью, пониманием мировых стандартов. Она заменила ушедшую из жизни Долорес Кондрашову.

В номинации креативное окрашивание участникам разрешили выполнять свою работу на манекене, это удобно. Такая модель не устанет и вдруг не почувствует себя плохо, в работе с манекеном можно использовать другой способ фиксации прядей, ему не будет больно. Тебя ничего не останавливает, появляются новые возможности для творчества.

Во время подготовки мы с наставником искали что-то новое, что позволит нам победить. Нужно было найти точку гениальности.

Когда-то, в 90-е годы, я экспериментировала над собой и использовала поперечное мелирование. Потом у меня была клиентка, которой я сделала краской цветы на волосах. Но в повседневной жизни волосы не зафиксированы на месте, дует ветер – четкий рисунок пропадает. Для манекена же это был отличный вариант, – рисунок виден четко, волоски в одном положении.

— Слушай, какой красивый листочек, давай сделаем и его, – сказала вдруг мне Ирина Баранова, показывая на лист растения.

— Давайте, – отвечаю.

Подбирали размер этого листа, искали нужную зону для выполнения, нашли, но как перенести этот лист на волосы? Помню, говорю:

— Я никогда такое не делала.

Ирина отвечает:

— Да никто никогда такое не делал. Придумай как.

Да, мы создаем эксклюзив. Стала мастерить трафарет, в ход шли подручные средства – папка для бумаг на кнопке. Вырезала строительным ножом. Как же теперь крепить к волосам? Трафарет обмотала двусторонним скотчем много раз, чтобы со всех сторон прилипал. Получилось! Не все получалось с окрашиванием, цвета стекали друг на друга, смешивались. Тут Ирина говорит: «А мне нравится!» Так оставили.

В половине первого ночи закончили, а с утра уже улетать.

На чемпионате мира

— Как проходили соревнования?

— Я участвовала в первый же день. Перед выходом на подиум не волновалась, просто ощущала уверенность в своих силах, понимала, что все сделаю так, как должна, а дальше решение за судьями.

Дали старт. Мне надо было распределить пряди, уложить каждый волосок на манекене, чтобы рисунок смотрелся, как надо. Тут я понимаю, что в мою сторону непрерывно дует кондиционер. Минуты две я потратила на то, чтобы выполнить задачу: беру лак для волос, пытаюсь зафиксировать их, брызгаю, а кондиционер сдувает все мне в лицо. Но с этим справилась. Где-то на половине отведенного времени я поняла, что у меня все получилось, как надо, и я даже превзошла наши тренировочные моменты.

После просто расслабилась и получала удовольствие, вошла в азарт, это, знаете, когда эффектно подкидываешь лак и красиво завершаешь последние штрихи.

Оставалось две минуты, а у меня уже все получилось. Я даже успела нашей сборной отправить воздушный поцелуй. Пошел обратный отсчет, восторг пронзал каждую клеточку кожи. Я отошла в сторону и подумала: «Неужели это сделала я?»

Жюри единогласно признало работу калужанки лучшим креативным окрашиванием. Все поставили высший балл.

Судейство

— Как жюри оценивало работы?

— 30 человек участвовали в моей номинации, нас судили 11 человек. Члены жюри выходили без телефона, им было запрещено друг с другом общаться, у каждого была своя комната, они не знали, кто выполнял работу, какую страну они судят. В руках у них бюллетени для оценок уже готовых работ.

Я сертифицированный судья, поэтому по количеству подходов судей к моей работе поняла, что призовое место уже точно будет. Но работы участников были интересные, сильные, чистые и качественные.

— Как прошло награждение?

Нас награждали на следующий день. Начали с шестого места, показывали имя, фамилию участника, страну и показывали на экране работу. Вот уже третье место, я его тоже для себя отметила, второе, тут я понимаю, что сейчас назовут меня, а вокруг одни иностранцы! Я им передаю свой телефон, на пальцах объясняю, прошу снять видео, сама бегу на сцену.

Назвали мое имя и страну, зрители и другие участники поддержали овациями! На сцене вручили золотую медаль и диплом. Атмосфера была замечательная, соперники были сильные, достойные.

В целом отмечу заботу организаторов об участниках, создание для всех комфортных условий. У нашей команды была поддержка, сопровождение.

Более того, русские, живущие в Париже, узнав, что будет выступать наша команда, специально приходили на мероприятие, чтобы нас поддержать.

— Есть ли какие-то планы после покорения такой вершины?

— Конечно, 27 октября еду на чемпионат России, теперь я буду судить, выбирать тех, кто поедет на следующий чемпионат мира. Мне интересно теперь побывать по другую сторону, получить судейский опыт.