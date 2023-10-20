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Первым комсомольцем в Калуге был Иван Клюквин

Татьяна Светлова
Опубликовано: 20.10.2023 20:00 1 433
Первым комсомольцем в Калуге был Иван Клюквин

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Иван Фёдорович Клюквин был одним из организаторов комсомольской организации в нашем городе. А 29 октября этого года исполняется 105 лет со дня создания ВЛКСМ. Давайте вспомним первых комсомольцев Калуги.   

Объединили молодежь

В 1917 году в нашем городе начинают формироваться Союзы рабочей молодёжи. Первая такая организация возникла при Главных железнодорожных мастерских: здесь работало много революционно настроенной молодёжи. Особенно выделялся Иван Клюквин.

Родился он 24 ноября 1896 года в деревне Старое Уткино ныне Дзержинского района. Его отец Федор Клюквин был железнодорожником. Иван вырос в большой многодетной семье.

И сначала закончил железнодорожное ремесленное училище, а потом поступил на работу в Главные железнодорожные мастерские Калуги, там выучился на токаря. В мастерских в начале ХХ века кипела бурная революционная деятельность. 20-летний Иван стал активно участвовать в тайных собраниях.

В мае 1917 года здесь заработал «Кружок рабочей молодежи железнодорожных мастерских». В него входило примерно 30 человек. Кружок занялся подготовкой к организации уже городского Союза рабочей молодежи.

В калужском Государственном архиве новейшей истории сохранились фото первых комсомольцев. На этом фото - члены калужского губернского комитета РКСМ. Иван Клюквин сидит в середине.

После революции, в самом конце ноября, провели городское собрание, приняли Устав и программу Союза, избрали комитет. Тут же в только что созданную организацию вступило около ста человек.

Председателем выбрали Клюквина. Кроме того, он стал ещё и общественным обвинителем Губернского революционного трибунала. Союзу же вскоре было присвоено почётное название - «Имени III Интернационала». 

Постепенно молодежные организации стали появляться в сёлах и небольших городах – Анненках, Перемышле, Медыни, Кондрово, Козельске, деревне Дворцы., Старо-Скаковское... Но они были малочисленными – не более 15 человек.

В Калуге очень активной была молодёжь Подзавалья, там возникает инициативная группа, и собирается до 50 человек. Это в основном революционно настроенные молодые люди из бедных калужских семей и близлежащих деревень.  

Чрез год Иван Клюквин вступает в партию. А Союз на общем собрании пишет обращение в Москву с предложением провести Всероссийский съезд.

Калужских комсомольцев услышали и 29 октября 1918 года такой съезд состоялся. Клюквин и представители 9 калужских молодежных организаций поехали в Москву. И это была самая большая делегация, уступающая только Москве и Петрограду.

На Всероссийском съезде все молодежные организации объединили в одну - Российский Коммунистический Союз Молодежи (РКСМ). И уже через месяц после этого, в декабре 1918 -го, в Калуге организовали Первый губернский съезд.

На него приехало около 50 делагатов. Всго же в гебернии в то время насчитывалось примерно 800 комсомольцев – это были в основном молодые рабочие заводов. На съезде была создана Калужская губернская организация РКСМ, которую возглавил Клюквин.

«Любил слушать выступления»

У первых комсомольцев дел было немало. РКСМ делилась на подразделения, открывала на предприятиях свои ячейки. Первые комсомольцы участвовали в субботниках, в заготовке дров, уборке урожая, выступали с докладами на заводах и различных организациях, боролись с неграмотностью.

Участники совместного совещания губкома комсомола и членов Совета ОСОАВИАХИМа, Калуга, 1928 г.

Были так называемые «Красные повозки», которые с драматическими группами и агитаторами выезжали в деревни для просвещения народа, проводили там беседы, лекции, ставили спектакли и давали концерты. В «Красных повозках» были граммофоны, волшебные фонари и политическая литература.

Калужанин Алексей Бобков писал:  

«Я был прикреплен к ячейке РКСМ при типографии. Здесь познакомился с Юрой Брантом и многими другими комсомольцами. Юра Брант был активистом в райкоме РКСМ железной дороги и членом Калужского губкома. Мы встречались на комсомольских собраниях, где он выступал с докладами, проводил среди нас воспитательную работу.

Встречались в клубе коммунистов, в Нардоме железной дороги, в Калужской ГСПШ и других местах. Я всегда любил слушать его выступления. Это был замечательный оратор. Говорил ярко, образно, убедительно и доходчиво. Молодёжь слушала его внимательно. Его любили как своего вожака. Я стал к нему присматриваться.

В моих глазах это был необыкновенный парень, выделялся из тех, кого я знал. Он был парень-орел, имел на меня, надо сказать, большое влияние… Я начал увлекаться физкультурой, посещать занятия по гимнастике в Калужской СПШ и педтехникуме, которыми руководил спортсмен Андрей Степанчиков….

И постепенно стал принимать всё большее участие в жизни комсомола. Ходил на собрания, где с докладами выступали подготовленные, грамотные люди». 

Почетный гражданин

В 1920-х годах Иван Фёдорович Клюквин стал председателем Калужского горисполкома и председателем профсоюза на железной дороге. Возглавлял калужскую делегацию на похоронах Ленина. Позже его направили на учёбу в Ленинградский политехнический институт. Закончив вуз, Клюквин работал в Подольске инженером, а затем - на заводе «Динамо» в Москве.   

Во время Великой Отечественной войны был директором Пензенского литейно-механического завода. После Победы занимался в Германии  отправкой в Советский Союз промышленного оборудования.

Иван Клюквин жил в Москве, но до конца жизни переписывался с Калужским советом ветеранов комсомола и приезжал в Калугу.

После войны был секретарём бюро Центрального института научно-технической информации. Награждён медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»

Избирался делегатом Всероссийского съезда Советов и Всероссийских съездов профсоюзов. А 25 октября 1968 года ему было присвоено звание Почетный гражданин города Калуги.

Женат Иван Фёдорович был на Зое Капустиной. Она работала в Московском энергетическом институте. Во время войны Зоя Михайловна постоянно сдавала кровь, была Почётным донором СССР.

Скончался Иван Клюквин в Москве 13 октября 1972 года на 76 году жизни.

Татьяна Светлова
Опубликовано: 20.10.2023 20:00 1 433
Тэги: история калуги
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