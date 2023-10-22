За берестой калужанка ездит на север и плетет из неё не только лапти

Сейчас мастеров, умеющих рабоать с берестой, у нас по пальцам пересчитать.

А раньше из бересты делали и посуду, и лукошки, и игрушки, и обувь.

Светлана Сивкова из посёлка Товарково Дзержинского района освоила технику плетения из бересты и теперь легко может сплести лапти.

- Только это не лапти, - поправляет Светлана. – Это следы, проще говоря, тапочки для улицы. Раньше из избы выбегали, и следы быстро надевали на босу ногу. А лапти надевались на онучи, портянки по-нашему.

Свтелана может сплести и малюсенькие лапти.

- Делали ещё сапожки из бересты, но прошивали их кожей, лыком, чтобы прочней были. В них можно было даже по мокрой траве ходить, но не большим лужам, конечно. Плелись они плотно, низ проплетался раза три.

Эта композиция называется «Подмастерье», прорезная береста, плетение.

Ягоды - в берестяной конверт

Берестой Светлана увлеклась примерно 14 лет назад. До этого долго занималась бисером. Однажды мама подарила ей книгу «Рукоделие для женщин», в которой были схемы гайтанов (женское плетёное украшение) из бисера.

- Вообще, я плела с детства, - рассказывает мастерица. - Но тогда это был даже не бисер, а отходы пластмассы, грубые бисеринки. И я из них делала разные поделки, даже абажур в 14 лет сплела.

А когда мама книгу подарила, серьёзно бисером занялась. В схемах быстро разобралась. Я хоть по первому образованию химик-технолог, но моя мама инженер-конструктор, поэтому я чертежи умею читать. Достать бисер тогда было сложно, это советское время, 1986-87 годы. Мне его друзья из Питера привозили.

Сейчас бисером из-за зрения перестала заниматься. Перешла на бересту. Интересно, что однажды в подростковом возрасте я была в лесу, а там – море черники. И мне так захотелось её собрать и домой привезти. Но с собой ничего не было, а ехать далеко: через всю Москву и потом на электричке до дома добираться.

Этот конверт из бересты Светлана сделала прямо в лесу, а дома уже прошила и сделала ручку.

И я попросила одного мужчину срезать мне кусок бересты с дерева. Он срезал и сделал конверт.

Я набрала черники, прекрасно довезла её до дома, она не испортилась. Но про этот конверт всегда помнила. И сейчас собираю землянику в такие лукошки. Сворачиваю из бересты конверт, во внутрь – лопух и сверху ягоды. Очень удобно!

Береста мне всегда была интересна. У меня есть шкатулка, которой уже около 30 лет. Я тогда сделала на ней аппликацию из бересты.

И это не крашеная береста, хоть и разного цвета. Просто срезана с разных берез в разных местах. Тёмная – из болотистой местности, светлая – это верхний слой. Береста если хорошая, то до восьми слоёв расслаивается.

Береста на шкатулке натуральных природных цветов.

- А серьёзно заниматься берестой начала, когда ушла с производства в дополнительное образование. Работала в школе с детьми, делали поделки из того, что под рукой было.

И как-то я оказалась на выставке, и увидела, как мастер ходит и плетёт маленький лапоточек. Попросила меня научить. Он достал бересту, дал мне и показал, как плести. Дальше я уже сама придумывала, как сделать ту или иную вещь.

Принцесса янтарного замка

Работы, которые делает Светлана можно увидеть в Доме мастеров до 27 октября. Здесь их около 30. Есть шкатулки, украшения, пояса, погремушки, ёлочные игрушки, кружки, куклы.

Это - одна из первых кукол. которую сделала Светлана. Мастерица говорит, что она похожа не неё.

- Я люблю кукол, - делится с нами Светлана. - И даже лапти для них плету. Раньше текстильных кукол делала, кукол из бисера, а теперь – из бересты. На первой работе даже лицо сделала из бересты, но страшненькая она получилась.

Потом стала использовать шарики и деревянные яйца. А любимая кукла – принцесса Юрате. В детстве мне нравилась сказка про принцессу янтарного замка, которая следила за порядком в море. И когда эту куклу сделала, не задумываясь дала ей посох в руки и решила - это Юрате.

Юрате - из детства Светланы.

Не с живых берёз

За берестой Светлана ездит на север, привозит сразу много.

- Езжу в Вологодскую и Ивановскую области, там родственники живут, и там бересту заготавливаю. Чем северней, тем береста лучше. Но для мелких поделок и у нас можно бересты набрать.

Езжу на машине, и с живых берёз бересту никогда не снимаю. Хотя можно на метр снять, дереву ничего не будет. Но я не могу. Поэтому узнаю, где рубка была, и еду туда.

Можно сплести вот такие оригинальные украшения.

- Однажды целую просеку в берёзовом лесу под ЛЭП вырубили. И меня оттуда нельзя было целый день выгнать. Причем, накидали берёз не гуртами, а как придётся. Я там лазила, набрала бересты, которой хватило на три года.

Заготавливать надо её по определённым правилам. И времени мало – всего полтора-два месяца. Начинают собирать бересту в начале весны после сокоотделения и заканчивают в середине мая, это если дожди, а если сухо, то и раньше.

Игрушки получаются тоже интересные.

Сейчас Светлана со своими работами ездит на выставки и фестивали. И говорит, что, возможно, на бересте не остановится.

- А кто его знает, я думаю появится мастер, который меня удивит, и я ещё чем-то займусь, хочется всегда что-то новое научиться делать, - говорит мастерица.

На открытии выставки Светлана поделилась с гостями секретами создания берестяных вещей.