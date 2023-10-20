Калужане просят справедливого расследования аварии

Не так давно в редакции раздался звонок.

— Здравствуйте, в августе мы попали в аварию в Козельском районе. Я пассажир «Ауди», мой брат был за рулем, наша машина врезалась в прицеп трактора. В ходе разбирательства произошло много странностей. Помогите нам узнать, что все-таки произошло в тот вечер?

Слишком уж много странностей в этом деле, говорят наши читатели. Они опасаются, что итоги расследования не будут справедливыми.

«Въехали в сплошную ночь»

Мы встретились с Маргаритой ТРОФИМЕНКО и Александром ТИХОНОВЫМ в солнечный осенний день. Мужчина шел навстречу неспеша, прихрамывая на одну ногу, во время всего последующего разговора чувствовалось, что человек глубоко переживал. Разговор начала его сестра.

— 10 августа поздним вечером мы ехали из Сосенского в Калугу, – вспоминает женщина. – Утром следующего дня мне надо было на работу. Проезжали неосвещенный участок дороги. Вечером Саша больше 70 километров в час не едет, потому что темно. Помню, по пути говорили с братом о том, что дорога небезопасна, темнота, часто происходят аварии.

Вспоминали, что где-то здесь совсем недавно на дорогу выбежал лось, из-за которого в ДТП попали сразу три автомобиля (авария произошла 30 июля – прим. ред.). Едем, говорим об этом, а дальше... Знаете, у меня до сих пор в памяти осталось впечатление, будто этот прицеп просто вырос из-под земли – и сразу сильный удар.

— Мы Каменку проехали, она освещена хорошо, после этого въехали в сплошную ночь, и там метров через 500 все случилось, – негромко добавляет водитель «Ауди» Александр.

На помощь пришли все

Первые минуты после аварии Маргарита помнит смутно. Точно помнит, что посмотрела на брата, тот был без сознания, она стала звать его по имени.

Подоспели люди. Женщина услышала чьи-то слова: «Несите скорее огнетушитель».

— В этот момент я вспоминаю, что мы только перед дорогой заправили полный бак, стало страшно, – говорит калужанка. – Я понимаю, что на мне лежит крыша, стекло. Надо выбраться, но от шока я даже забыла, как отстегиваться, не могла пошевелиться.

Маргариту с братом вытащили из покореженного автомобиля. Подъехали МЧС и ДПС. Люди остановили мимо проезжавшую скорую, которая везла какого-то дедушку из Анненок в Козельск. Медики оказали первую помощь.

— Сделали уколы, все так все быстро, большие молодцы, спасибо им, – добавляет Маргарита. – К нам подошел сотрудник МЧС и спросил: «Вы сидели впереди?» – «Да, впереди», ответила я. «У вас второй день рождения», сказал он. Глядя теперь на фотографию нашей машины, я ему верю.

Пострадавших брата и сестру увезли в больницу. Маргариту выписали через три недели, Александр все еще дома на больничном. Медики заключили, что здоровью обоих был причинен вред средней тяжести.

В сводке оперативной информации от МЧС события того дня описаны сухо: в четверг, 10 августа, в 22 часа 33 минуты в деревне Каменка Козельского района столкнулись автомобиль «Ауди А4» и трактор «МТЗ-82», есть пострадавшие.

Фотографии сделаны сотрудниками МЧС на месте происшествия.

Другой ракурс съемки.

Трактор с прицепом без габаритов

Трактор с прицепом ехал по этому неосвещенному участку дороги в попутном направлении.

В МОМВД России «Козельский» нам сообщили, что на прицепе не работали световые приборы и световозвращатели.

Мы показали фото с места аварии профессиональному водителю с 37-летним стажем, и поинтересовались его мнением. У мужчины в водительском удостоверении открыты все категории, а за рулем грузовых автомобилей он провел большую часть жизни.

— Таких аварий насмотрелся сотнями, – говорит Виталий. – Здесь грубейшее нарушение эксплуатации трактора. Едет в ночное время с прицепом, а габариты не работают. Второе нарушение – не установлен соответствующий знак тихохода. Он вывешивается на задний борт прицепа с левой стороны, если бы он был, знак бы уже отражался от фар «Ауди», водитель бы среагировал. Еще вопрос, был ли у водителя трактора путевой лист? Почему он выехал ночью?

«Ауди» сильно влетела под прицеп, – продолжает Виталий. – Значит у того и отбойника не было. Сейчас по правилам прицепы и полуприцепы должны быть оснащены отбойниками.

С другой стороны, вдали очертания населенного пункта, там есть свет, темный квадрат прицепа на фоне света вдалеке должен был насторожить водителя.

Кто водитель трактора?

Полиция сообщила, что трактор принадлежит компании, зарегистрированной в одной из деревень Козельского района.

По словам водителя и пассажира «Ауди», за рулем был гражданин одной из стран Азии, который не был официально трудоустроен в козельской компании и не имел водительских прав.

Чтобы проверить эту информацию, мы попытались связаться с руководством фирмы. Было непросто, но нам удалось выйти на гендиректора.

— Кто был в тот вечер за рулем трактора? Можно пообщаться с ним?

— У меня нет таких данных. Я не знаю о нем практически ничего.

— О самой аварии вы были в курсе?

— Да, мне докладывали.

— Водитель в это время по рабочему заданию ехал?

— Ну, естественно.

— Что это за сотрудник? Какую работу в компании он выполнял?

— Он уволился уже и уехал. Просто уехал и все.

— Вы заинтересованы в расследовании?

— У нас никаких имущественных претензий нет.

— То есть вы не держите на контроле эту ситуацию?

— Нет, был случай, я даже и забыл уже про него.

Третий участник и пропавшее видео

Есть еще один момент, который не дает покоя Александру и Маргарите. Там, на месте аварии, был еще и третий участник.

— По возвращении из больницы я увидела в прессе фотографии и заметила, что на заднем бампере нашей машины есть очевидная вмятина, – продолжает рассказ Маргарита. – Тут я вспомнила, когда меня забирали в скорую помощь, метрах в пятнадцати позади нас на аварийках стоял белый автомобиль.

Я уже задала вопрос сотрудникам ДПС:

— А кто же этот третий участник?

— «Киа Соренто» оформлен другим ДТП», – ответили мне.

То есть якобы он врезался в нас позже, но мы с братом не помним другого удара, – говорит калужанка.

Козельская полиция на наши вопросы сообщила: в 22 часа 58 минут сотрудниками ДПС ОГИБДД МОМВД России «Козельский» был зафиксирован факт ДТП, в котором водитель, управляя автомашиной «Киа Соренто», не соблюдал необходимую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства «Ауди А4», в результате чего произошло столкновение, «Ауди» получила повреждение заднего бампера.

— Для меня остается загадкой, какую роль сыграл в ДТП автомобиль «Киа», – продолжает рассказ Маргарита. – Авария произошла так быстро, что мы ничего не поняли.

У нас есть регистратор, он мог многое прояснить. Когда мы приехали на стоянку, куда отвезли наш автомобиль, регистратор был на месте, но из него пропала карта памяти! – указывает на еще одну деталь женщина.

— У нас до последнего была надежда на регистратор, – говорит Александр. – Он прикреплен к зеркалу, но теперь разбит, вся машина разбита, карта памяти могла просто вылететь.

— Но стоянка не охраняется, машины стоят в свободном доступе, может зайти любой! – вступает в дискуссию с братом Маргарита.

В целях объективности мы попытались опросить владельца белого «Киа» на предмет событий того вечера. Нам удалось установить его личность, однако мужчина просто дважды проигнорировал наши вопросы.

Какие выводы делать из этого, каждый решает сам, но нам это показалось подозрительным.

Вот таким на стоянке нашли свой автомобиль брат с сестрой после выписки из больницы.

Вмятина на заднем бампере, напомним, она была видна и на фото МЧС с места происшествия.

Слово - профессионалу

Расследование в рамках административного дела начнется после того, как Александр закончит лечение и будет окончательно определен статус того вреда, который был причинен в результате ДТП.

Мы попросили прокомментировать этот случай профессионального юриста, специализирующегося на делах по авариям.

— С точки зрения ПДД, если трактор двигался, то водитель должен был соблюдать дистанцию, но в то же время соблюдение дистанции должно быть физически и технически возможно, – говорит юрист Артур АВАНЕСОВ. – Если это темное время суток, дорога не освещается, трактор с прицепом едет без опознавательных знаков, то в действиях водителя имеется состав правонарушения. При определении степени вины это обстоятельство должно учитываться.

По автомобилю «Ауди» я бы рекомендовал проводить экспертизу, – продолжает Аванесов. – Если у него световые приборы работали надлежащим образом, водитель выбрал правильную скорость, то такой ситуации не должно было произойти. Скорее всего водителем была неправильно выбрана скорость движения на данном участке дороги, которая соответствовала бы техническим особенностям автомобиля, видимости в направлении движения, погодным условиям…

— Исходя из сказанного вами, предположу, что исход будет таким: обоюдная вина, и водителю «Ауди» удастся взыскать часть ущерба у компании, – говорит в завершение Артур Михайлович. – Здесь много фактов, говорящих об обоюдности. На этапе административного расследования нужно ходатайствовать о проведении экспертизы автомобиля в государственном экспертном учреждении. Это будет основной момент в части определения виновности.

В заключение хочется сказать, что в этой истории много темных пятен, и опасения наших читателей, что расследование будет идти с обвинительным уклоном в их сторону, на наш взгляд, хоть и преждевременны, но имеют под собой определенные основания.

Пропавшая карта памяти от регистратора, третий участник, который как бы и не участник, действительно, весомые аргументы в пользу нехороших подозрений.

Но, будем надеяться, что они так и останутся не более чем домыслами.

Мы же будем следить за ходом расследования и надеяться, что оно разложит по полочкам все события позднего вечера 10 августа 2023 года.