Под Калугой организовали танковый бой

Во вторник, 17 октября в деревне Желохово, Перемышльского района, сняли очередную сцену фильма «Ополченский романс». Кинокартина выйдет в феврале 2024 года.

В сельской местности воссоздали начало истории - сцену, которая будет открывать фильм - бой ополченцев против тяжелой техники: танков и БРДМ.

Режиссер постановщик фильма Олег Лукичев, который был оператором кинокартины «Хитровка. Знак четырех», где снялась целая плеяда звезд - Михаил Пореченков, Евгений Стычкин, Анфиса Черных, Александр Олешко и другие, рассказал нашему корреспонденту подробности.

Эта сцена, как и весь фильм, основана на реальных событиях и в то время, в 2014-м - бой был очень масштабным.

- Орудия у ополченцев было мало, - говорит Олег Лукичев. – А тяжелого вооружения вообще не было, при этом уже тогда против них выступала тяжелая техника. Танковый бой происходил на территории Луганской области.

По сюжету книги, которая легла в основу сюжета картины, которую сейчас снимают в Калуге и окрестностях, одним из главных героев является Вострицкий, который после событий на Майдане ушел в ополчение Донбасса. Его глазами рассказывается о годах, проведённых на Донбассе после того, как украинские власти решили силой подчинить себе русские регионы, взбунтовавшиеся после олигархического госпереворота в Киеве

.

Главные роли в «Ополченском романе» исполняют хорошо известные публике по многим фильмам и сериалам актеры:

Виталий Кищенко известный по фильмам «Своя война. Шторм в пустыне», «Крепость Бадабер», «На Луне», «Метод», «Домовой»

Алексей Вертков исполнивший роли в картинах «Хитровка. Знак четырех», «Сын отца народов», «Доктор Лиза», «Калашников»

Владимир Стеклов - «Дело», «Бизон: Дело манекенщицы», Криминальный квартет», «Вторые», «Бомж»

Андрей Назимов, снявшийся в фильмах «Территория», «Маэстро», «Зимний путь», Воскресенский», «Обратная сторона Луны»

Антон Шагин, сыгравший в фильмах «Подкидыш», «Куприн. Яма», «Бесы», «Союз спасения. Время гнева», «Анка с Молдаванки».