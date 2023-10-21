«А если у нас газ рванет?» Жители Сухиничей добиваются капремонта двухэтажки, изношенной на 79%

На прошлой неделе в доме № 117 по ул. Ленина в городе Сухиничи Калужской области в очередной раз было собрание с управляющей компанией и местной администрацией.

Ситуация здесь близка к критической – дом рушится буквально на глазах.

Жители просят, чтобы их услышали власти города и области и помогли попасть в программу капремонта.

Жители дома на прошлой неделе вновь встречались с представителями управляющей компании и властями города.

Все деньги уходят на откачку воды

- Мы и писали, и ходили на приём, но на капремонт нас не ставят, - рассказывает старшая по дому Ольга МИХАЙЛОВА. - Дом наш небольшой - панельная двухэтажка: два подъезда, 12 квартир. Заехали мы сюда в 1986-м. В данный момент дом весь рушится.

Мы сделали оценку: у нас фасад разрушен на 79%, отмостка - на 85%. И нас уверяют, что дом новый! А он со всех сторон сыплется.

БТИ подтвердило, что износ фасада составляет 79%.

А износ отмостки -85%.

- Денег на доме нет из-за того, что у нас нет отмостки, и в подвале собирается вода, откачка съедает все средства, - объясняет Ольга. - Откачиваем часто, за год по три машины. И это, естественно, вешают на наш дом – по 60-70 тысяч за машину. А квартир в доме мало.

Живут в нашем доме и пенсионеры, и дети, есть совсем маленькие, которые недавно родились. На втором этаже у 76-летней женщины сыплется балкон, дырявый совсем. Стены в подъездах тоже потрескались. В доме ветер гуляет, щели надо заделывать. Электриков вызываем, они ужасаются в каком у нас всё состоянии. И никто ничего не делает. Но сейчас добились, чтобы электрику сделали в 2024 году.

В следующем году в доме поменяют электрику.

- Ремонта у нас никогда не было, - продолжает Ольга Михайлова. - Единственное, крышу сделали. А сделали почему: это был январь 2012 года, я хорошо помню, потому что моя сестра тогда родила, а крыша плоская, и она потекла прямо в детскую коляску. Я вызвала администрацию города, и крышу сделали. И то, если до этого все по 5% платили за крышу, то наш дом уже по 15% платил, тарифы повысились.

Все соседние дома отремонтированы, у них таже управляющая компания. Но там, может, воду из подвала не откачивают, и у них деньги скапливаются. А мы никакую копейку собрать не можем.

Собрали собрание, приезжал глава администрации ГП «Город Сухиничи» Андрей Голиков, обещал поставить на 2025 год наш дом на капремонт, дал письмо, что в 2024 году будут делать проектную документацию. Надеемся!

По стенам идут огромные трещины.

В доме - сквозные дыры, куда заливаает вода.

Здесь уже текущий ремонт не поможет, нужен капитальный.

За газ отвечают пенсионеры

Раиса Козлова – та самая 76-летняя пенсионерка, у которой рушится лоджия. А там как раз проходит газовая труба, что крайне опасно.

- Я живу в этом доме более 30 лет, - объясняет женщина. - Когда-то мы жили неподалёку в однокомнатной квартире, а потом нам дали здесь двухкомнатную угловую на 2 этаже. Но дом начал рушиться.

Когда осенью дожди идут, вода подвал заливает, а весной снег сходит, там вообще воды по пояс. Чтобы зайти, болотные сапоги нужны. Нам говорят: «Купите себе насос». Мы купили – он перегорел, не справляется с этой водой.

Просили, чтобы откачивали воду. Да, приезжает машина, но деньги такие за это берут – по 70 тысяч! Из-за этого на доме денег нет. Вода стоит до июля, потом жара начинается, и она испаряется. Комиссия приезжает лето, говорит: «Нет воды в подвале». Но это сейчас нет, а вы в марте приезжайте, когда снег начнет таять, и увидите.

Здесь раньше бабушки, которым по 80 лет, в основном жили. Это только два года, как молодежь у нас появилась. А что мы, пенсионеры, могли сделать? У нас половина пенсии только на лекарства уходит, они такие дорогие. А нам предлагают: «Отчисляйте деньги, чтобы у вас что-то на счёте было, и мы могли что-то делать?»

Ходим, пороги обиваем. У меня плита развались на лоджии – перекладина между первым и вторым этажом. Там уже птицы гнёзда вьют, и береза растёт, плита от стены отошла. Я ходила, писала, но нет – никакого ремонта лоджии не будет.

А по моей плите как раз газовая труба проходит. Она вся черная, на ней мох, грязь. Звоню газовикам, прошу: «Приведите в порядок». А они говорят, что за неё не отвечают, мол, администрация городская отвечает. И не знаешь, кому позвонить.

На плиту с крыши дождь капает. А вода камень точит, как рванет, и всё. Теперь сказали, что это к моей квартире относится, я должна за эту трубу отвечать, красить. А я как я её красить буду, если дотронуться даже до неё боюсь, там всё сыплется! А это – газ. Как я туда полезу!

Газовая труба идёт по рассыпающейся плите. А красить трубу, оказывается, должна пенсионерка.

- Сейчас нас вынудили открыть счёт, и всему дому платить по 4 рубля с кв. метра на три года, чтобы мою лоджию сделать, - делится с нами Раиса КОЗЛОВА. Насчитали 180 тысяч за этот ремонт. У меня квартира 50 кв. м, получается по 200 рублей, а у кого-то побольше квадратов, там подороже выходит. Люди, конечно, возмущались. А что делать? Дом-то рушится!

Мы в подъезде за свой счет пластиковые окна, кодовую поставили, скидывались. Косилку тоже сами купили, траву косим своими силами. Ухаживаем за территорией, сажаем цветы. А наш дом страшный стоит, хотя рядом все дома сайдингом обделаны.

Вот глава администрации сказал, что дом на 2025 год будет поставлен на капремонт. Мы было обрадовались. А сейчас пришли в управляющую компанию, там говорят: «Нет на 2025 год вашего дома, и никто исправлять не будет, уже документы подписаны». Ну что же это такое! На нас никто даже внимания не обращает.

Подъезд - в ужасном состоянии.

Жители не раз обращалисьв администрацию района.

Писали не раз и губернатору Владиславу Шапше.

Стены стреляют

Вадим Леус один из новых жильцов дома, живёт здесь два года,и свою квартиру он утеплил сам. Теперь активно добивается ремонта во всем доме.

- Когда я сюда заехал, значения состоянию дома не придал, - признаётся Вадим. – Но когда ремонт начал делать, стал понимать, в каком состоянии стены, подъезд - зима показала. Моя квартира находится на втором этаже, на стенах стал образовываться конденсат. А был уже хороший мороз.

Я залез по лестнице, дыру в углу пеной заделал, так трубка баллончика примерно на 25 см в стену зашла! То есть только штукатурка тепло держала.

Пригласил управляющую компанию, они пришли, говорят: «У вас ни плесени, ни черноты». Конечно, я только ремонт сделал, чего вы хотите? Но швы они по лету приехали, замазали, и списали, по-моему, 70 тысяч с дома. Причём замазали только мою квартиру.

Я решил пеноплэксом за свой счёт заделать стену, тысяч в 50 мне это вышло. Купил материал, нанял людей. Примерно 12 метров стены утеплил и верх почти 3 метра.

Свою квартиру Вадим утеплил за свой счёт.

- Стены в доме осыпаются, - возмущается Вадим. - Сверлишь - там вода, а сейчас морозы будут. У меня в квартире только недавно перестала детонация по стенам идти – выстрелы. Летом и зимой дом нагревается, потом остывает, и часов в 11 начинается - бабах, бабах. Деформация стен.

Дому 40 лет, его никогда не ремонтировали. В подъезде возле своей квартиры плитку сам положил, там всё отлетело, невозможно было ходить. Воду откачиваем из подвала. А нам говорят, типа мы сами забиваем канализацию. Но большая часть воды туда, я считаю, поступает, из-за того, что нет отмостки. Там дыра сквозная и размыто, вода льётся. Несущие конструкции подъезда ходуном хотят, руками их возьмёшь - шатаются.

Проводка – никакая, пробивает постоянно, по рукам чувствуется, особенно, когда машинка включена, бьёт током будь здоров. И периодически пахнет горелой проводкой. Электрики приходят, пишут, что проводка в аварийном состоянии находится, а воз и ныне там. Сейчас на 2024 год вроде поставили дом на замену проводки.

Проводка в доме - вот в таком состоянии.

- Там, где проводили газ, дыры в стенах, - говорит Вадим Леус. - Я подхожу руками беру - сыплется. На плиту вода льется, скоро газ рванет, потому что плиту разъест. Она рушится, куски бетона отваливаются.

И нам не оставили выбора, будут снимать по 4 рубля с квадрата, чтобы сделать эту плиту. Там живут пенсионеры: бабушка с дедушкой. Им по 80 лет. А управляющая компания упёрлась, что это текущий ремонт за наш счёт. Мы говорим: «Нам не нужен текущий, нам нужен капитальный».

И тогда у нас, может, хоть какие-то средства на счете дома собрались бы. Более 100 тысяч за плиту просят, счёт 80-летним пенсионерам выставили. Да если бы мы сами наняли рабочих, её и за 50 сделали бы.

В посёлке дома 1993 года отремонтированные стоят, а наш 1986-го - ни разу не было ремонта. Прикрываются жилищным кодексом, что мы сами должны все делать.

Зачем нам тогда эти управляющие компании, мэры всякие? В кабалу загнали всех людей, всю страну. Они вчера приезжали, я от них очумел! Глава поселения Голиков стал нам говорить: «Я вам лавки поставил, чего вы их не красите?» А причем здесь лавки? Мы вас пригласили, потому что дом разваливается!

Расселение, конечно, маловероятно, это из области фантастики. А капремонт поможет. Если сделают отмостку, утеплят стены, обобьют сайдингом, швы замажут, будет лучше.

Пришло письмо от главы районной администрации Колесникова, что в 2024 году должна быть представлена проектная декларация, и на 2025 год дом внесут в капремонт. Но будет ли это сделано? Где гарантии?

Сроки в этой отписке не названы. До марта или позже? Я к тому, что в марте будут выборы, если до марта не внесут, так и вообще не сделают. Назовите точные сроки, и пригласите нас на эту проектную декларацию.

В феврале жителям был дан ответ, что дом включён в программу капремонта фасада на 2025 год. Но недавно в управляющей компании этот дом в списках на 2025 год не нашли.

Комментарий в тему

Несущие конструкции не нарушены

Глава администрации поселения «город Сухиничи» Андрей Голиков не раз приезжал в этот дом, был он там и на прошлой неделе. Ситуацию Андрей Иванович прокомментировал так:

- Жителям глава района Александр Колесников письменно дал ответ ещё в феврале на имя Вадима Леуса, только он почему-то всем жильцам его не показал. Я сейчас привез им это письмо. На следующий год у них запланирован ремонт электропроводки.

Также в 2024 году будет проектирование работ по ремонту фасада, и на 2025 год – реализация. Конкретные сроки я не могу назвать, это надо контактировать со строительным отделом администрации.

Насколько я знаю, по электрике на следующий год уже сейчас планируются торги. То есть лето – составление документации, конец года – торги. Они проводятся по всей области на определение подрядной организации. Такие же сроки и по ремонту.

По фасаду жители в прошлом году обратились, чтобы сделали им вне очереди: дом по краткосрочной программе, по-моему, на 2030 год стаял. Они попросили, сказали, что трескаются фасады. Хотя трескаются не несущие части, а штукатурка, которую можно сделать за счёт текущего содержания дома, чего они не делают.

- В управляющей компании им сказали, что дом не стоит на 2025 год на капремонт.

- Дом в капремонт включили. Почему не включили? Там уже электрика включена. До конца года будет программа по 2025 году, будет постановление. Александр Степанович Колесников обратился в Фонд капремонта, на основании ответа от них дали письменно ответ жителям этого дома.

- Почему за газовую трубу должны отвечать жители?

- Газовая труба не аварийная, не гнилая. Она просто не покрашена. Труба на фасаде дома, получается, что это их имущество. Я расследование не проводил, почему она оказалась не на балансе горгаза. Может, администрация была заказчиком, здесь надо разбираться.

Труба не рухнет. Несущие конструкции не нарушены. Серьёзные трещины – это налепили на балконной плите раствор. Это штукатурка. Нарушена штукатурка, которой заделали пустоты, раствора накидали, вот он и отслаивается.

Дом уже включили в капремонт, раз дали официальные письма. Хотя жители не очень занимаются своим жильём. Кроме откачки воды ничего не делают.

- Так у них откачка все деньги забирает.

- А что там подвальные помещения были предусмотрены? Они сами обустроили эти подвалы. Как весна - чуть ли не во всех домах вода. Ну и что, весна прошла - вода ушла. А качать - не накачаешься. Город стоит на воде, на ключах. Это грунтовые воды.

Ливнёвки в городе нет, по нормам и требованиям в канализацию нельзя выводить. А куда её выводить? Только насосом качать. Люди ставят насосы. Приходят к нам согласовывать, мы им согласовываем.

Я объяснил жителям этого дома, как сделать: ставится автоматика, только надо, чтобы специалист это делал. Уровень воды поднялся - поплавок поднялся, насос включился без человеческого участия, откачал. И деньги минимальные: насос как лампочка потребляет.

- Они ставили насос, он перегорел.

- Почему в других домах насос подключают и он не сгорает, и подъезды ремонтируются, и лавки, которые мы за счет бюджета поставили, выходят красить. Мы им помогам: сделали дорогу, территорию, уличное освещение, поставили детскую площадку - сначала одну, потом попросили для маленьких, поставили для маленьких.

Спрашиваю: «Почему лавки не красите»? Они говорят: «А почему мы их должны красить?» Беда в чём? Считается: это - не мое. Хотя я был в Тюмени, там по «Городской среде» не включают территорию в программу, пока её не размежуют и не включат в состав имущества дома, чтобы люди дорожили.

И у нас в городе есть примеры, где люди содержат дом. Там в подъездах ковры и картины. Сами жильцы ремонтируют. А здесь подъезды ободранные.

- У вас в городе одна управляющая компания?

- Управляющая компания одна. Она входит в число лучших в области по рейтингу.

- А домов в таком состоянии много в городе?

- А в чём он плохой, дом? Он отремонтирован – кровля ремонтировалась капитально. Просто они в программу по 185-му закону не попали, когда федеральные деньги выделялись на все виды работ. Если бы у нас была муниципальная программа, как раньше.

Жители ко мне приходили, я им ни в чем не отказываю. А подъезды за счёт чего мы им сделаем? Ремонт в подъездах в капремонт не входит. Бюджет же не имеет права нецелевого использования средств. Помогать мы им будем, но в рамках законодательства.

Это полностью приватизированное жилье

То, что капремонт в доме на ул. Ленина, 117 будет в 2025 году, подтвердил нам и глава администрации МР «Сухиничский район» Александр Колесников:

- Да, я знаю этот дом, я все дома в городе знаю, - сообщил Александр Степанович. - В этом доме был капремонт – крышу сделали. На 2025-й год отмостка, фасад запланированы. Капитальным ремонтом жилья занимается Фонд капитального ремонта, куда они платят деньги. После обращения жителей мы вышли на Фонд.

Этот многоквартирный дом - полностью приватизированное жилье, там нет ни одной муниципальной квартиры. И собственники в праве принять решение по ремонту, балкона, например, через управляющую компанию за счёт средств, которые они собирают, а также произвести ремонт в подъезде. Это - текущий ремонт, но они этого не делают.

На какую откачку воды деньги уходят? Это такое лето было, дождливое. Приезжайте, посмотрите. Рядом дома – всё нормально, а у них воду откачивают.

Дом будет включён в капремонт на 2025 год. Мы этим и занимаемся. Если есть такая задача, то ставится на контроль и выполняется.

Если брать в целом, то Сухиничский район больше всех решал вопросы по переселению из ветхого, аварийного жилья. Плюс мы все многоквартирные дома по первому кругу прошли по капитальному ремонту. Это очень важно для района. Мы не остаёмся в стороне, помогаем жителям решать такие проблемы.

Жители дома очень надеются, что власти выполнят свои обещания.

От редакции

Мы находимся с жителями дома на связи и будем следить за ситуацией. Обязательно расскажем, будет ли в доме капремонт.