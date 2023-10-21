В Калуге презентовали учебник «История Калужского края»

Долгожданная презентация

В начале октября в Калужском государственном институте развития образования представили первую часть учебника «История Калужского края».

Мероприятие прошло в преддверии Дня учителя и, как и полагается, основными приглашенными стали педагоги школ Калуги. Это им предстоит познакомить школьников старших классов с новым учебным пособием.

Пометка 9-11 класс на обложке скорее условна, признаются авторы. Учебник универсален, его могут использовать в том числе учителя колледжей и техникумов, по ним могут учить историю нашего края студенты вузов.

— Для меня лично это была одна из главный целей деятельности в качестве министра образования и науки Калужской области, – сказал на презентации министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ. – Над учебником трудились около 17 выдающихся жителей нашего края: историки и краеведы, учителя и методисты, журналисты и писатели, сотрудники Объединенного музея-заповедника, Госархива и другие.



Как оказалось, сделать это было крайне нелегко: во время работы калужан над пособием менялась концепция преподавания школьного курса истории.

— Писали долго, а еще дольше правили и подбирали иллюстративный материал, приспосабливали текст пособия к историко-культурному стандарту и политическим тенденциям, – отметил Александр Сергеевич.

— Идеи создания книги витали давно, в 2014 году они оформились и прозвучали, – говорит кандидат исторических наук, начальник управления по делам архивов Калужской области Майя ДОБЫЧИНА. – В 2014 по просьбе министра образования региона я составила структуру книги, ну а дальше уже к работе приступил коллектив авторов, заранее было определено, кто какой период пишет. В 2017-2018 годах мы активно писали, далее проходила методическая обработка материала, важно было адаптировать наши тексты. Были и редакторские правки, в том числе в плане стилистики: ведь все мы пишем по-разному, важно было привести к единообразию. В дальнейшем занимались подбором фотографий, иллюстраций. Это первый учебник по истории Калужского края, учебник долгожданный. Все говорило о необходимости его появления.

Над книгой работала большая авторская группа.

В спорах с издательством

Калужский учебник вышел в издательстве «Просвещение». Как говорят причастные, если книга издана в «Просвещении», это автоматически означает высокую пробу качества и возможность использовать его в образовательном процессе.

Не все в работе шло гладко. Как оказалось, авторы и издательство «Просвещение», которое выпустило книгу, буквально пикетировали друг друга исправлениями. К примеру, когда калужане писали название знаменитой калужской церкви «Храм Покрова Пресвятой Богородицы на рву», то издательство после вычитки возвращало текст с поправкой «на рве». Калужане снова отправляли свои правки, поясняя: «Да, по правилам грамматики это действительно так, - «на рве», но у нас исторически сложившееся название, его править нельзя, правильно писать: «на рву».

— Дистанционная работа с издательством накладывает отпечаток в том плане, что остаются ошибки, – сказала начальник редакционно-издательского отдела Калужского государственного института развития образования Наталия ЛЮБОМУДРОВА. – Сколько бы мы не пересылали свои правки и пометки в Москву, не все из них учли и заметили, шероховатости остались, в том числе один «на рве». Просим отнестись с пониманием, достоинства книги все-таки эти моменты перевешивают.

Что внутри

У нас в руках оказался один экземпляр издания, и мы с интересом его полистали. В первой части учебного пособия линейно выстроено повествование об исторических событиях, связанных с калужской землей с XIII и до начала XX века. Размер чуть больше стандартного учебника, качество бумаги и печати радует. Буквы не отпечатываются и не смазываются под пальцами читающего. Страницы держатся прочно даже при слишком сильном раскрытии разворота.

Учебник начинается с повествования о древнейших жителях Калужской земли.

На красочно оформленных страницах (насколько это допустимо в учебном пособии) щедро размещены иллюстрации. Заголовки и подзаголовки, лексические комментарии на полях – все оформлено в приятных глазу оттенках зеленого и коричневого, так уже интереснее и проще воспринимать информацию. Учебник выглядят интерактивно: в разных уголках разворота можно увидеть или прочитать дополнительные сведения. Здесь есть иллюстрации и поясняющие надписи, разъясняющие определения и сноски, любопытные изображения и факты.

Известная диорама перенесена на страницы калужского учебника.

Изображение еще одного исторически важного сражения.

Уделено внимание городам Калужского края.

Интересно читать о людях, причастных к нашему краю. Как признавались авторы, об известных личностях они старались говорить не общеизвестными фактами, а более личными. К примеру, кто чем увлекался, что любил, подчеркивается благотворительное начало в их жизни. Далекое событие здесь преподносится через эмоциональную составляющую, что тоже способствует восприятию. Другими словами, дается не сухое перечисление фактов, а рисуется яркий образ, откладывающийся в памяти.

В конце параграфа расположены вопросы и задания, многие из которых мотивируют учеников углубить свои знания, заняться некой исследовательской деятельностью. Учебное пособие «История Калужского края» рассказывает о выдающихся людях, о монастырях и усадьбах, промышленных предприятиях и памятных местах региона.

Кому и как преподавать?

Институт развития образования уже подготовил методические рекомендации для учителей.

— Как донести информацию детям? Как преподавать? – взяла слово руководитель Ассоциации учителей истории и обществознания Наталья КОЛОБАЕВА. – В Государственной Думе проходило совещание «История малой родины в истории России», где мы презентовали наше пособие. Более чем в 50 субъектах страны уже имеются такие пособия или учебники. Теперь есть и у нас. На этот счет рассуждали сенаторы и депутаты. Российский историк, специалист в области социально-политической истории XX века Денис Фомин-Нилов сказал: «Внимание, опасно! Региональная история усиливает сепаратизм и очерняет общероссийский знаменатель». В этом контексте любое региональное учебное пособие должно проходить общественную экспертизу. Только после этого его включат в федеральный перечень учебников. Этот процесс ждет и наше пособие.

Наталья Дмитриевна подытожила.

— Как преподавать нам, учителям? Каждый период истории должен заканчиваться краеведением. Пособие можно использовать в начальной школе для учителей, в средней школе, в 10-11 классе в синхронизации с основным учебником истории.

Для учителей разработано методическое пособие по преподаванию «Истории Калужского края».

Незаслуженно забытое

— Была опасность повторить основной учебник истории, – рассказывает о процессе составления книги краевед, член союза писателей России Юрий ХОЛОПОВ. – Надо было суммировать все связанные с калужским краем факты, которые незаслуженно остались за границами общероссийской истории. Мы в этом смысле вели большую аналитическую работу. Тем не менее можно было бы доработать эпоху вятичей, включить эпоху хазар. Много чего заслуживает внимания. К сожалению, все не вместить.

Сечас авторы учебника работают над второй частью. Она уже написана, сверстана, идут правки. Александр Аникеев сказал, что к началу следующего учебного года вторая часть пособия выйдет в печать. Это будет учебник истории Калужского края с начала XX века и до нашего времени.

Личный взгляд

По моему субъективному мнению, учебное пособие получилось очень интересным. Держать в руках книгу приятно, хочется рассматривать иллюстрации, вчитываться в текст. Помимо уже отмеченных выше нескучной цветовой гаммы, хорошего качества печати, шрифта и красивой верстки не могу не отметить интерактивную составляющую.

О людях и усадьбах Калужской области авторы говорят с особой теплотой. Чувствуется, что они повествуют о родной для себя земле.

Надеемся, что «История Калужского края» станет хорошим подспорьем для учителей, студентов и всех, кто неравнодушен к истории нашей малой родины.

Список команды авторов и вступительное слово губернатора региона.

Изучение документов, вопросы для размышлений и информативные вставки оживляют изложение материала.

Историю Калужского края школьники будут изучать в качестве дополнения к основному уроку истории, пока часы на отдельный предмет не предусмотрены школьной программой.