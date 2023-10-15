Калужанка Вера Керинская из простых вещей сделала дома необычный интерьер

Вера Керинская – художник, рукодельница, блогер, мама двоих детей: 5-летнего Евсея и годовалой Марьи.

С помощью простых повседневных вещей она умеет создавать красоту вокруг.

И даже убитую квартиру может превратить в уютную и оригинальную.

Год назад Вера переехала со съемного жилья в собственную квартиру в сталинке на Воскресенке. И теперьвместе с мужем Павлом, который тоже художник, обустраивает её. Берёт самые обычные материалы - белую хлопковую занавеску, вышивку и комната получается тёплой и гармоничной.

- Мне хочется простой красоты везде, - делится Вера. - Накрывать стол скатертью, смотреть кино, готовить красиво и печь пироги, читать детские книжки (другие я сейчас не читаю), уютиться хочется очень.

Комната получилась воздушной и светлой.

У Веры страсть к винтажу, шерстяным ниткам, вещам с историей. И она знает, как их осовременить. Интерьер получается самобытный, не такой, как у всех.

- Для меня очень важно пространство, желательно с аутентичными архитектурными элементами, - говорит Вера. - Даже если пока нет возможности сделать максимально «ух», но дико нравится небольшими вещами собирать жизнь, традицию, уют, какую-то домашнюю атмосферу с историей, с цветом, с интеллигентностью вещи.

Постепенно в квартире появляются новые детали.

- Сталинка – это, конечно, красиво, воздушно и прекрасно в плане планировки, но требует средств и усилий. По-хорошему нужно было сделать ремонт, а потом заехать, но у нас так не получилось, мы заехали сразу.

В квартире текли краны, были проблемы с отоплением, конфорки на плите не зажигались, в коридоре и кухне - линолеум, который дико раздражал. Постепенно делаем дома всё очень просто, номинальными способами. Сняли обои, покрасили стены. Я выкрасила эркер, разыскала в интернете струнные карнизы за кучу денег.

А потом нашла в магазине хлопковые обычные занавески по 1000 рублей, вот уж не думала, что буду так рада! В общем, вуаля - финальный этап: пошила и повесила гирлянду из кружевных салфеток, что давно хотела опробовать.

Теперь сама на это всё любуюсь. Островки красоты появляются очень малыми шагами, но всё же внушают надежду. Надо ещё кухню и ванную в порядок привести.

Кружевная гирлянда - интересное дополнение.

Проект интерьера Вера не составляла, эскизы не делала, она вообще с настороженностью относится к такому подходу.

- Я не опираюсь ни на какой стиль. Когда есть дизайнер, который профессионально придумал проект, обозначил, где что расставлено, меня это пугает. Даже картина специально подбирается под интерьер.

Мне кажется, это нечестно по отношению к вещам, к искусству. А когда ты собираешь то, что любишь, семейные вещи и книг у тебя не столько, сколько вместится на полках, заданных дизайнером, а столько, сколько хочется, это уже другая история. Чтобы было домашне, надо быть внимательным к своим вещам.

Шкаф отлично вписался в интерьер.

Дом у Веры одновременно и мастерская, где она шьет лоскутные одеяла.

Три профессии

По профессии Вера филолог и искусствовед, закончила два вуза, а стала художником, не имея профильного образования. И сейчас считает, что диплом не главное.

- Фактически у меня 10 лет дневного институтского образования, - смеётся Вера. - Раньше я этим очень гордилась и рассказывала всем подряд, даже если меня не спрашивали. Но теперь мне кажется, что это очень долго!

Я с детства знала, что я художник и писатель, чувствовала это. После школы окончила филфак КГУ и вечернее отделение художественной школы, но не понимала, как могу выразить себя. Стала работать с детьми, рисовать.

Вышивка Веры трогательная и наполенная теплом.

- Через год после окончания КГУ я поступила на искусствоведческий факультет в Суриковский институт, причём на дневное отделение,- продолжает Внра. - И уехала жить в Москву. Думала, что пойду в аспирантуру.

Писала диплом по наивному искусству, оно меня очаровывало. Ездила в Украину, на родину Примаченко и других декоративных художников, смотрела их работы. Летала в Сербию в Музей наивного искусства.

Но в профессиональной искусствоведческой среде нет ценности наивной культуры и такого трепетного отношения к ней, какое было у меня. Наивное искусство всегда считалось чем-то низким и неинтересным, примитивным.

Как правило, искусствоведы ценят эпоху Возрождения как нечто сложное, парящее, совершенное во всех смыслах.

И я не могла найти специалиста, который мне поможет с аспирантурой, а это очень важно, когда ты начинаешь заниматься наукой. В это же время я продолжала работать с детьми, мне это очень нравилось.

А дома стала шить лоскутные одеяла, потом перешла на сюжетные картины. Впервые с одеялом поехала в Вологду на фестиваль, заняла там второе место.

Меня это так воодушевило: мне заплатили 15 тысяч, ещё и вернули одеяло. Казалось, это верх успеха. И, учась на пятом курсе Суриковского института, я ещё поступила на факультет ткачества в бывшее Калининское училище, чтобы утвердиться в профессии, ведь нужно получить диплом.

Сейчас я не думаю, что диплом так важен. Имеет значение умение мыслить, умение что-то делать.

Работы Веры очень необычные. Много христианских сюжетов.

«Не могу остановиться»

Однажды в электричке Вера стала вышивать в стиле наивного искусства, за что ей не раз доставалось от профессионалов.

- Был период, когда я жила за городом и ездила из области в Москву. А что делать в дороге? Читать? Читаешь – засыпаешь. Я начала вышивать.

Потом поехала в мастерскую золотошвей, смотреть, как они работают. И вдруг в голове щелкнуло: это моё, и я уже не останавливалась, вышивала всегда и везде. Потому что вышивать можно, где угодно и когда угодно. И это здорово!

Вышивала сразу сюжеты, а не цветочки. И у меня сложился такой стиль. Я не делаю ставку на мастерство, не нужно сделать красиво, мне надо сделать трогательно.

Мои темы: христианство, дом, семья. Христианство через дом и семью. И вышивать теперь не прекращаю вообще. Даже в роддоме лежала и вышивала до последнего, пока Марья не решила родиться.

В семье Вера не первая, кто взял в руки нитки и иголку. Её бабушка, которую тоже зовут Верой, раньше вышивала, а теперь вяжет коврики, от которых в интернете все в восторге. Бабушка часто появляется на видео внучки в соцсетях.

- У меня нет родителей, а хочется чувствовать семью, - говорит художница. – тем более, что с бабулей у нас общее ремесло. Дома у нас всегда был накрытый вышитой скатертью стол, пасхальный, например, это очень красиво. Только у моей бабушки акцент, что вышивка - это празднично.

Это - проект для выставки в ИКЦ.

Детей надо развивать

В прошлом году в Калуге открылась первая персональная выставка Веры Керинской, которая практически совпала с рождение дочки Маши. А сейчас в ИКЦ работы Веры были в рамках проекта «Сёстры». И конечно, Вера пришла с Марьей.

- Не, детей больше не хочу, - признается художница. - Раньше думала, что буду многодетной мамой. Хорошо было бы, конечно, иметь большую семью. Но многое упирается в материальный вопрос.

Важно же развивать детей. И я говорю мужу Павлу: «Если ты на мой счет положишь много миллионов рублей, тогда подумаем о третьем ребёнке».

Здорово, когда атмосфера дома наполнена любовью. Вера с сыном Евсеем и дочкой Марьей.

Свой бренд

Сейчас в планах у Веры - собственная мастерская и производство вещей для дома.

- Моя цель - создать свой бренд домашнего текстиля, начать со столового и перейти к постельному. Сейчас в бывшей лютеранской кирхе на ул. Вилонова, в коммунальном общежитие покупаю две комнаты.

Дом 1863 года, роскошное помещение в бывшей немецкой слободке: отдельный вход на второй этаж, высокие потолки, наверное, метра четыре, бесконечно красивые стрельчатые окна, сохранилась оригинальная расстекловка.

Недалеко - исторический центр. В мечтах выкупить этаж целиком.