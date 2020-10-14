Санаторий для арестантов, или Почему зеки мечтают о принудительном труде в Калужской области

В Людиновском районе зеки расплачиваются за свои грехи ударным трудом в условиях санатория.
Вместо нар – кровати, нет колючки, можно ходить в магазин и кино, получать зарплату.
За что и кому выпадает счастье искупать свою вину в удивительно комфортных, по сравнению с зоной, условиях мы увидели своими глазами.
Это стало возможным, благодаря экскурсии, которую Управление федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области устроил по местам, где отбывают наказание приговоренные к принудительным работам.
Поеду к бабушке
Виктору Анатольевичу стукнуло 70 лет. Спокойно, по-стариковски, чуть устало он садится на свою койку и говорит тихим, немного хрипловатым голосом. В его взгляде нет агрессии, нет страха, одна надежда.
Виктор Тарасов всю рабочую жизнь прожил в Норильске. Работал там на предприятии. Сначала монтажником, потом мастером. На пенсию вышел уже с должности начальника участка. Так что испещрённое морщинами лицо и хрипловатый говорок не от скитаний по зонам. Суровый климат Севера и тяжелая работа оставили свои отметины.
После выхода на заслуженный отдых он со своей супругой переехал в Товарково.
Так бы и доживал свой век Виктор Анатольевич спокойно, радуясь общению со своей бабушкой – так он в разговоре называет жену, - если бы не резкий поворот судьбы.
О том, что случилось несколько лет назад, нынешний осужденный рассказывает скупо.
- Защищал свою жизнь, но получилось превышение самозащиты, - с тихим вздохом говорит Виктор Анатольевич. - Так и получил 9 лет. Пять лет я находился в колонии строгого режима в Медыни, потом написал заявление о смягчении приговора и меня направили сюда на принудительные трудовые работы.
У осужденного Виктора Тарасова тяжелая, 105 статья Уголовного кодекса – «Убийство». В УФИЦ №2 - исправительный центр, расположенный в деревне Игнатовка Людиновского района - он прибыл в январе нынешнего года.
Кстати, аббревиатура УФИЦ расшифровывается так: «Участок, функционирующий как исправительный центр».
- Бытовые условия здесь меня просто поразили, - признался Виктор Тарасов. - Я не ожидал, что здесь так хорошо, особенно после лагеря. Отношение администрации тоже чисто человеческое, я не ожидал такого.
Работает на одном из предприятий, получает зарплату. Деньги, по его словам, отправляет своей «бабушке» в Товарково.
- Встретил здесь и своё семидесятилетие и золотую свадьбу со своей бабушкой отметил тут, - добавил Виктор Анатольевич.
За забором без колючки
Деревня Игнатовка, где разместился УФИЦ №2, расположена в нескольких десятках километров от Людиново. Глухая деревенька, на въезде КПП со шлагбаумом, проверка документов.
Проезжаем дальше.
Первое, что бросается в глаза – купол новенького небольшого храма.
- Да, построили церковь, наши осужденные с радостью ходят молятся, - поясняет нам сопровождающий в форме сотрудника УФСИН.
Рядом мужики в обычной одежде что-то разгружают. Вокруг – тишина. Подъезжаем к высокому зеленому забору без колючей проволоки. За ним и расположен сам исправительный центр.
Постояльцев (а называть увиденных нами мужчин арестантами, как-то язык не поворачивается) немного, все заняты своими делами.
В одноэтажном помещении, больше напоминающем обычное общежитие, светло, чисто и тепло.
Заходим на кухню.
Там на плите готовится плов из курицы, рядом что-то готовит себе поесть молодой парень. В обеденном зале мужчины неспешно раскладывают по контейнерам, видимо, недавно купленные продукты.
Рядом в комнате ещё несколько человек смотрят телевизор. В спальне на 10 человек есть даже кондиционеры.
Прямо-таки пасхальная идиллия увиденного нас поразила. Если бы не охранники на входе и сотрудники в форме в коридорах, можно было бы подумать, что находишься в санатории.
Немного осмотревшись, правда, начинаешь понимать, что не все так весело и пушисто. Выдают детали.
Например, когда мы вошли на территорию, со скамейки, как по команде встали чуть ли не по стойке смирно, мирно курившие до этого двое мужчин. А когда вернулся в расположение центра еще один парень с двумя баклажками воды, то фразы охранника окончательно вернули нас в действительность:
- Встаем у стены. Проходим перед ними.
Нет, это не санаторий, не пруд с лебедями. Это место заключения. Но странное, честно говоря, место.
Принудительные работы
С 2017 года в России введен новый вид наказания – принудительные работы. Он назначается судом за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления, совершенные впервые. Попасть в исправительный центр можно и из лагерного барака, как это произошло с Виктором Тарасовым.
- Осужденные, находясь в местах лишения свободы, если они характеризуются положительно и у них подошел срок ходатайства о замене лишения свободы принудительными работами, подают соответствующий документ и суд решает, переводить их или нет, - рассказывает детали законодательства заместитель начальника УФСИН России по Калужской области Ольга СВЕТЛОВА.
Принудительные работы не связаны с лишением свободы. Находящиеся в исправительных центрах почти обычные граждане. Они свободно передвигаются, сами покупают продукты питания, одежду. Имеют право выхода в город по разрешению начальника исправительного центра. Ходят в магазины, в кино.
Больницу и поликлинику они посещают тоже как обычные граждане по месту нахождения УФИЦ. Единственно, у них есть правила внутреннего распорядка, которые они обязаны соблюдать. И ночевать они обязаны в исправительных центрах.
В доход государства у осужденных удерживается из зарплаты до 20 процентов их заработка, кроме этого они сами оплачивают коммунальные услуги.
- В Калужской области создано три УФИЦ, - поясняет Ольга Светлова. - В Сухиничах на 45 мест для осужденных мужского пола, в Людиновском районе на 74 места, в Думиничах откроется ещё один такой же центр на 60 осужденных. Он будет введен в эксплуатацию в декабре 2023 года. Сейчас ведется работа по созданию женского центра на 88 осужденных на базе одной из клиринговых компаний.
В подавляющем большинстве на территории Калужской области в исправительных центрах содержатся местные. Редко можно встретить осужденного из Москвы или Брянска.
Однако, по словам представителей УФСИН, они готовы принять человека и из других регионов, если есть такая возможность.
Кстати, по закону, такие осужденные имеют право один раз перевестись в Центр по месту жительства родственников. Обычно в приговорах суда срок принудительных работ колеблется от 2 месяцев до 5 лет, а вот замена наказания уже «мотающим срок» может быть различной.
Бесплатный обед
Съездили мы и на одно из предприятий в соседнем, Кировском районе, где трудятся осужденные.
Работа у них сменная, туда и обратно их возит специальный гражданский автобус. Честно говоря, различить, кто трудится здесь по приговору суда, а кто свободный рабочий невозможно.
- Зарплату осужденные у нас получают все одинаковую - 30 тысяч рублей на руки, - говорит заместитель руководителя предприятия Артем МАМОЧКИН. - Работают операторами линий пищевой продукции, в АХО – обеспечивают порядок и чистоту на предприятии. У нас есть сезонные работы по сбору яблок, и мы около 15 осужденных привлекли к этим работам. В будущем хотим и на ферму их отправить.
Условия работы, действительно, одинаковые. Разве что отношение к труду бывает разнится. Среди тех, кто трудится согласно приговору, не бывает опозданий.
– Ребята добросовестные, у них не бывает прогулов, залётов и всего такого прочего, - говорит начальник цеха Сергей. - Я доволен их работой. К каждому вновь прибывшему был приставлен наставник. Кто-то обучился быстрей, кто-то медленней, но все освоили специфику нашей работы. В течение месяца всех обучили. В коллективе они сразу нашли общий язык с нашими ребятами.
Вместе работают, вместе идут в обед в столовую. Обеды для осужденных здесь, как и для свободных рабочих, бесплатные.
Кстати, добросовестность осужденных более чем понятна. Ведь любое нарушение режима или «залёт» на работе грозит решением о пересмотре судом условий наказания. А кому охота из «санатория» переезжать снова в лагерь на нары?
Удобный бизнес
Особо проницательные бизнесмены, в решении ввести в России наказание в виде принудительного труда, сразу поняли все его преимущества для себя. Для предпринимателей такие рабочие руки очень выгодны.
Посудите сами, за 30 тысяч в месяц бизнес получает сотрудников, которые готовы беспрекословно выполнять любую работу. В ходе экскурсии мы спросили начальника на одном из предприятий, а сколько получают не осужденные? Ответа не получили, но на вахте заметили объявление, в котором было указано – 60 тысяч рублей. То есть в два раза больше!
К тому же с осужденными нет никаких проблем в части дисциплины. Они не имеют право создать какой-нибудь профсоюз.
Конечно, ни о каком рабском труде здесь и речи быть не может, все по закону, все в рамках правил, но, мы же в России живем, и все прекрасно понимают, что общаться с такими людьми, как осужденные на принудительные работы, руководителям гораздо проще, нежели с принятыми на работу обычными свободными работягами, которые, простите за тавтологию, имеют полное право качать права.
Кстати, как оказалось, заполучить себе такую выгодную рабочую силу совсем несложно.
- Для того чтобы принять осужденных к себе на работу, нужно чтобы у предприятия были соответствующие правилам помещения, где их можно будет разместить, а также помещения для работы наших сотрудников, - рассказывает Ольга Светлова. – Есть определенные требования к таким помещениям. Мы выезжаем, смотрим, делаем замечания. Ремонт и все необходимое для функционирования Центра делается за счет организации. Здание передается УФСИН в безвозмездное пользование не менее чем на 5 лет.
- Когда мы видим, что все условия соответствуют требованиям, то начинаем работу, - говорит Светлова. - То есть от предпринимателей нужно лишь желание и возможности выполнить ряд условий.
Судя по всему, эти самые условия весьма приемлемые для работодателя. Ведь до конца нынешнего года Людиновский центр планируется расшириться до 220 мест.
И все-таки - это наказание
Один Бог ведает, что творится в душе отправленных на принудительные работы преступников. Определенно можно сказать лишь, что каждый из них считает дни до окончания своего срока. Какими бы облегченными ни были условия отбывания наказания, свобода – есть свобода.
Вот и Виктор Тарасов с нетерпением ждёт февраля будущего года, когда наступит срок подачи прошения об условно-досрочном освобождении.
Оставаться работать на предприятии он не хочет, говорит, годы уже не те, тяжело.
- Поеду к своей бабушке в Товарково, надеюсь, получится, - признается Виктор Анатольевич. - А если не выйдет, придется ещё три года здесь быть. Если хватит здоровья, буду трудиться.
Но что-то на интуитивном уровне подсказывает нам, у этого 70-летнего русского человека получится увидеться со своей бабушкой раньше указанного в приговоре срока.
По-человечески хочется, чтоб получилось.
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