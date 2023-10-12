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Остап Бендер, совок и StandUp: где в Калуге хорошо отдохнуть, кроме дивана

Анастасия КАТОРГИНА
Опубликовано: 12.10.2023 19:30 0 447
Остап Бендер, совок и StandUp: где в Калуге хорошо отдохнуть, кроме дивана

Театральный и гастрольный сезон начался с приходом холодов, и мы, начиная с этой недели, по вечерам четверга будем знакомить вас с афишей культурно-развлекательных мероприятий на будущю неделю.

Так как пятница гораздо более удобное время для расслабона, чем понедельник, то и обозревать мы будем события с пятницы по пятницу.

Итак, начнем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

14 октября в 18:00 здесь состоится «Ретро-кавер бэнд «Совок». 

Юбилейный концерт. Зрителей, помимо него, ожидает дискотека.

А 15 октября в 18:00 перед калужанами выступит стендапер Стас Старовойтов с программой «Равновесие».

StandUp – это комедийное представление разговорного жанра, в котором один исполнитель (чаще всего) выступает перед живой публикой.

Калужский областной драматический театр (Театральная пл., 1)

13 октября, в 18:30 состоится показ спектакля «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Спектакль повествует о поисках сокровищ Остапа Бендера и бывшего аристократа Ипполита. 

14 октября в 18:30 состоится спектакль «Золотой теленок».

И снова зрители смогут лицезреть Остапа Бендера. 

15 октября зрители увидят спектакль «Онегин» по роману великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина.

17 октября в 18:30 нас ждет спектакль «Вечер».

Он повествует о трех постоянно конфликтующих стариках, оставшихся в белорусской деревеньке, в то время как вся молодежь уехала.

18 октября в 18:30 состоится спектакль «Играем в дружную семью».

С виду благополучная жизнь пары, интриги, скандалы и разоблачения – всем этим наполнена комедия Марка Камолетти.

19 октября в 19:00 пройдет спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».

Молодой и очень энергичный человек находится в поисках своего места в мире, где царит лишь коррупция и фальшь. Но что делать человеку, который сам является безжалостным и опасным? Ответ на вопрос вы сможете найти в этой театральной постановке.

20 октября в 18:30 зрителей ждет спектакль «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова.

Молодой чиновник Чацкий возвращается из-за рубежа к совей возлюбленной Софье Фамусовой, однако та оказывает ему холодный прием, ведь девушка увлечена другим. Порядки высшего общества, любовные треугольники и протест молодого чиновника – все по традициям классического произведения.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

14 октября в 12:00 покажут трансляцию сказки «Конёк-Горбунок».

В ходе нее калужанам покажут выступление национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова под руководством дирижёра Владимира Андропова.

Вход свободный.

В этот же день, 14 октября, в 19:00 состоятся «Калужские премьеры».

Игра на струнных инструментах и гитаре под руководством режиссера Артура Серобяна. Ценители смогут услышать произведения Сергея Сувида, Петра Вдовкина, музыку Сергея Дусенка к драме «Демон» и др.

15 октября в 12:00 пройдет магическое мероприятие «Фокус-покус». 

Для детей до 5 лет, которые не занимают отдельного места, вход бесплатный.

Также 15 октября в 19:00 состоится еще одно иллюзорное шоу «Мануэль. Магик-шоу», где особое внимание уделяют фокусам с участием зрителей.

16 октября в 16:00 пройдет еще одна трансляция, но в этот раз концерта Национального молодёжного оркестра» под руководством дирижера Михаила Татарникова в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».

Вход также свободный.

20 октября в 19:00 состоится «Романс и оперетта».

У зрителей будет возможность проникнуться вокальной музыкой в смеси двух известных жанров: романс и оперетта.

Slaughter House Concert Club and Bar (2-й Берендяковский переулок, 1).

13 октября в 20:00 состоится концерт Драгни. 

Сергей Драгни - российский певец, музыкант, участник шоу «Новая звезда» и «Песни» на ТНТ. Молодой парень пробует себя в разных стилях и жанрах, поэтому в его творчестве можно услышать как лирику, так и тяжелый рок.

Анастасия КАТОРГИНА
Опубликовано: 12.10.2023 19:30 0 447
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