Остап Бендер, совок и StandUp: где в Калуге хорошо отдохнуть, кроме дивана

Театральный и гастрольный сезон начался с приходом холодов, и мы, начиная с этой недели, по вечерам четверга будем знакомить вас с афишей культурно-развлекательных мероприятий на будущю неделю.
Так как пятница гораздо более удобное время для расслабона, чем понедельник, то и обозревать мы будем события с пятницы по пятницу.
Итак, начнем.
Арена КТЗ (Московская, 212)
14 октября в 18:00 здесь состоится «Ретро-кавер бэнд «Совок».
Юбилейный концерт. Зрителей, помимо него, ожидает дискотека.
А 15 октября в 18:00 перед калужанами выступит стендапер Стас Старовойтов с программой «Равновесие».
StandUp – это комедийное представление разговорного жанра, в котором один исполнитель (чаще всего) выступает перед живой публикой.
Калужский областной драматический театр (Театральная пл., 1)
13 октября, в 18:30 состоится показ спектакля «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Спектакль повествует о поисках сокровищ Остапа Бендера и бывшего аристократа Ипполита.
14 октября в 18:30 состоится спектакль «Золотой теленок».
И снова зрители смогут лицезреть Остапа Бендера.
15 октября зрители увидят спектакль «Онегин» по роману великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина.
17 октября в 18:30 нас ждет спектакль «Вечер».
Он повествует о трех постоянно конфликтующих стариках, оставшихся в белорусской деревеньке, в то время как вся молодежь уехала.
18 октября в 18:30 состоится спектакль «Играем в дружную семью».
С виду благополучная жизнь пары, интриги, скандалы и разоблачения – всем этим наполнена комедия Марка Камолетти.
19 октября в 19:00 пройдет спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».
Молодой и очень энергичный человек находится в поисках своего места в мире, где царит лишь коррупция и фальшь. Но что делать человеку, который сам является безжалостным и опасным? Ответ на вопрос вы сможете найти в этой театральной постановке.
20 октября в 18:30 зрителей ждет спектакль «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова.
Молодой чиновник Чацкий возвращается из-за рубежа к совей возлюбленной Софье Фамусовой, однако та оказывает ему холодный прием, ведь девушка увлечена другим. Порядки высшего общества, любовные треугольники и протест молодого чиновника – все по традициям классического произведения.
Калужская областная филармония (Ленина, 60)
14 октября в 12:00 покажут трансляцию сказки «Конёк-Горбунок».
В ходе нее калужанам покажут выступление национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова под руководством дирижёра Владимира Андропова.
Вход свободный.
В этот же день, 14 октября, в 19:00 состоятся «Калужские премьеры».
Игра на струнных инструментах и гитаре под руководством режиссера Артура Серобяна. Ценители смогут услышать произведения Сергея Сувида, Петра Вдовкина, музыку Сергея Дусенка к драме «Демон» и др.
15 октября в 12:00 пройдет магическое мероприятие «Фокус-покус».
Для детей до 5 лет, которые не занимают отдельного места, вход бесплатный.
Также 15 октября в 19:00 состоится еще одно иллюзорное шоу «Мануэль. Магик-шоу», где особое внимание уделяют фокусам с участием зрителей.
16 октября в 16:00 пройдет еще одна трансляция, но в этот раз концерта Национального молодёжного оркестра» под руководством дирижера Михаила Татарникова в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».
Вход также свободный.
20 октября в 19:00 состоится «Романс и оперетта».
У зрителей будет возможность проникнуться вокальной музыкой в смеси двух известных жанров: романс и оперетта.
Slaughter House Concert Club and Bar (2-й Берендяковский переулок, 1).
13 октября в 20:00 состоится концерт Драгни.
Сергей Драгни - российский певец, музыкант, участник шоу «Новая звезда» и «Песни» на ТНТ. Молодой парень пробует себя в разных стилях и жанрах, поэтому в его творчестве можно услышать как лирику, так и тяжелый рок.
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