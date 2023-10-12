Мусорный лес: под Калугой найдена еще одна мегасвалка

В лесопосадку рядом с деревней Литвиново годами свозят строительный мусор. Огромную помойку обнаружил наш читатель Сергей Поляков и на прошлой неделе отвез нашего корреспондента на несанкционированную свалку. Их в последнее время находят в черте Калуги то там, то здесь.

Чего только стоит свалка на улице Московской. Но то, что мы увидели близ Литвиново, поражает. Здесь речь идёт не о разовом сбросе мусора, а о системном загрязнении окружающей среды.

Почему так сложно найти управу на тех, кто занимается этим незаконным бизнесом?

Возят и возят

Незаметный съезд с трассы Р-132 на 24 километре (координаты: 54.598002, 36.333684), недалеко от деревни Литвиново отлично знают все лихие извозчики, зарабатывающие деньги на вывозе строительного мусора.

Накатанная грунтовка ведет к добротной бетонке в лесополосе. Сейчас уже не так важно, зачем в советские времена на этой территории создали сеть бетонных дорог, разбитых на квадраты. Главное, сегодня их используют совсем не во благо.

На этом месте в 2015 году хотели построить пафосную «Международную деревню» с тремя десятками трехэтажных домов. В плане было и строительство трехсот коттеджей. Но вместо этого, сейчас там более трехсот мусорных куч.

Удобный подъезд, заросшее деревьями место. Оно превратилось в громадный мусорный полигон. Как рассказал Сергей Поляков, он раньше возил сюда выгуливать свою собаку – места красивые и бетонка обеспечивает отличный подъезд.

- Несколько лет назад здесь было отличное место, - рассказывает наш читатель. - Тихо, лес, удобный подъезд. Сейчас стало невозможно просто. Смотрите сами – везде кучи мусора. И ведь возят не случайно, они же, вон, аккуратно окучивают свои делянки.

Действительно, вконец обнаглевшие грузоперевозчики не сваливают где попало, а плотно высыпают горы строительного мусора – кучка к кучке. Явно, чтобы места хватило на более длительный срок.

Аккуратисты, блин.

Кстати, регулярно обвиняемые в организации свалок строительные компании в данном случае вряд ли причастны к созданию свалки под Литвиново. Судя по характеру мусорных куч, сюда его сваливают либо небольшие грузовички, либо самосвалы, но при этом видно, что это отходы после частного ремонта либо разбора старых деревянных домов.

Бизнес по вывозу хлама якобы на свалки, судя по всему, процветает. На том же Авито мы обнаружили десятки предложений по вывозу строительного мусора.

Позвонили и по одному из номеров. После разговора об объеме, сроках и цене, поинтересовались, куда они отвозят мусор и есть ли у них лицензия или договор с полигоном? В ответ на том конце провода сразу бросили трубку.

Это говорит о том, что нелегальные или полулегальные перевозчики понимают, что нарушают закон, но уверены в своей безнаказанности.

Эту их уверенность подтверждают и чиновники, которые комментируя многочисленные факты создания незаконных свалок, повторяют, как мантру: «На каждой помойке охранника не поставишь».

Мусор есть, но его как бы нет

В России за год, по статистике Росприроднадзора, образуется около 71 млн. тонн строительного мусора.

На переработку отправляется лишь чуть более 15 млн. тонн. Остальное утилизируется, причем в подавляющем большинстве случаев, этот мусор складируется на подобных описанной нами незаконных мусорных полигонах.

Если в результате недавней мусорной реформы схемы обращения с ТКО более-менее понятны, то в отношении строительного мусора полная неразбериха.

Официально территориальный оператор может их утилизировать за дополнительную плату. Однако, заключать договоры фирму, занимающуюся строительством и ремонтом, никто не заставляет. В результате, оказавшийся в серой зоне закона мусор стал лакомой добычей левых коммерсантов.

Если и дальше строго следовать букве закона, то ответственность за захламление природы остатками строек должен собственник земли. В нашем случае, территория возле деревни Литвиново находится в ведении муниципального образования город Калуга. Следовательно, следить за ней должна городская управа.

В управлении городского хозяйства неоднократно говорили о невозможности из-за недостатка средств бюджета оперативно ликвидировать подобные свалки. Впрочем, если речь идёт о единичных выбросах рядом с контейнерными площадками в городе – это одно. Здесь же налицо огромный мусорный полигон, образовавшийся за несколько лет на заднем дворе Калуги.

В официальном ответе городской управы на наш запрос тоже написано о том, что финансирование подобных работ бюджетом муниципального образования не предусмотрено.

- Работа по ликвидации подобных навалов ведется в плановом режиме с учетом приоритетности при условии наличия финансирования, - добавили в городской управе.

И, тем не менее, по данным городских властей, с начала года вывезено порядка 1082 несанкционированных свалок в объеме более 36 тысяч кубометров иных отходов, не относящихся к ТКО, что составляет 1800 КАМАЗов.

За этот год потрачено уже более 40 миллионов рублей, которые могли бы направить на благоустройство города: ремонт дорог, обрезку деревьев, обустройство парков и скверов, установку детских площадок...

Что делать?

Возникает вопрос – если власти не в состоянии самостоятельно справиться с проблемой, может пора уже в помощь им подключиться силовикам?

Ведь с 2019 года, когда стартовала мусорная реформа, для сбора и транспортировки строительного мусора требуется специальная лицензия и специальный электронный талон зарегистрированный в системе ОССиГ (отходы строительства, сноса и грунта).

Если же вывозить мусор нелегально, то можно нарваться на серьёзные штрафы. Так может быть прокуратуре Калужской области или полиции (а может и совместно) закатать рукава и взяться за этот вопрос со всей серьезностью?

Найти на «Авито» тех, кто предлагает вывезти мусор, вызвать их по некоему адресу, а как приедут, встретить с распростертыми объятьями, потребовать предоставить разрешительные документы и тем, у кого их нет, влепить штраф.

Глядишь у любящих гадить втихаря, страх появится. А значит, и свалок станет меньше.

Надеемся, силовики обратят внимание на эту идею и что-то из нее, да выгорит.