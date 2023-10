Один на Горбушке не воин, особенности винилового фарца и поруганная «Ария». Чем еще жила рок-тусовка Калуги в 1980-е

На прошлой неделе мы начали цикл статей о калужской меломанской рок-тусовке 80-х.

Напомним, в статье Милиционеры устраивали в Калуге облавы на меломанов, чтобы переписать себе их пластинки мы начали разговор о калужанах-филофонистах, как и где они искали фирменные пластинки в то время тотального дефицита.

Фарцовщик от Бога

Продолжаем начатую тему очередной порцией воспоминаний о тех славных временах от организатора дискотеки Long Play, ведущего MC Радио и радио Nostalgie Владимира КОМАРОВА:

- Я знал очень многих махровых фарцовщиков винила из калужской тусовки, имен называть не буду, я их в лицо даже помню. Совершенно взрослые дядьки, даже Валентин Черняк тогда еще совсем молодым был по сравнению с ними. Некоторые из них сейчас депутаты, кто-то торговал винилом, а в последствии стал священником. У последнего была и сейчас есть, огромная коллекция винила.

Вспоминаю одного завсегдатая калужских ресторанов, тусовщика-меломана и фарцовщика от Бога, моего одноклассника. Вот, пожалуй, его могу назвать в лидерах калужской виниловой фарцы.

Он пластинки продавал-менял как перчатки, каждый день, пачками. Я к нему частенько в гости ходил. Собственно говоря, через него и втянулся.

Сам же я музыкой стал серьезно увлекаться класса с шестого. У отца был магнитофон «Днепро», слушал его записи. Но в основном у него «блатняк» был, сейчас это шансон называется.

В первую очередь это Высоцкий, Северный, Галич. В 1978 году двоюродный брат из Москвы привез первые записи «Машины времени». Но меня она в меньшей степени привлекла, потому что на другой стороне была записана рок-опера Ллойда Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда».

Некоторые арии из нее я наизусть знал.

Вспоминается одна история тех времен. Одноклассник позвал нас домой послушать новый диск Boney M «Nightflight to Venus», который он за сто рублей у московской фарцы купил. Причем, москвичи продавали диски у нас на барахолке, на Малинниках. А мы его на смех подняли, мол, лучше бы ты джинсы новые взял или хотя бы пласт Deep Purple.

Вспомнил одну историю, сразу вспомнил другую. Я известный поклонник Queen, так вот, весной 1978 года я держал в руках их альбом «Sheer Heart Attack», чуть конверт не облизал. От песни «Killer Queen» остался в восторге, с тех пошло-поехало.

1979 Владимир Комаров (справа) с другом и плакатом Slade. Фото из архива Комарова

В обход риэлторов

- У другого одноклассника старший брат коллекционировал фирменный винил, и мы после уроков шли к ним домой, пока брата не было, слушали его пластинки, - продолжает Комаров. - Если бы попались, схлопотали бы легко. Он тогда слушал хард: Deep Purple, Queen, Foghat, Slade, еще Creedence у него были.

С того же 1978 года заручившись поддержкой своего бывшего одноклассника я начал интересоваться виниловыми пластинками. Года до 1981-го мы каждую субботу ходили, как на работу, в сквер Мира, на пятак.

Менты, да были, заходили с трех сторон, один воронок стоял и ждал добычи. Наиболее шустрые фарцовщики успевали убежать, они уже просекали облаву по внешнему виду людей, да и внезапности, как таковой, и не было. Как правило, времени хватало, чтобы почувствовать опасность и убежать.

Была такая история. Некий фарцовщик, имя называть не буду, пытался через знакомых продать двойник Pink Floyd «The Wall». И каждый из этих друзей предлагая товар к продаже, накручивал к цене фарцовщика еще червонец, для себя.

В итоге цена взлетела до 150 рублей. Но мы вычислили хозяина пластинки и уговорили его продать за сто. Такой вот ход, в обход риэлторов.

В ДК «Строитель» на тусовке я всего-то был пару раз, потому что к тому времени интерес пропал к этим сборищам. Доступ к музыке был феноменальный через нашу дискотеку Long Play, к любой музыке. Мы из Москвы привозили разную музыку и что-то обирали специально для посетителей дискотеки, а что-то уже уходило в домашние фонотеки.

Такие вот истории, я, кстати, по по-прежнему коллекционирую винил, хотя уже бегать за ними не надо.

Сергей Андреев и Сергей Чиж Чиграков. Фото со страницы Андреева в соцсети

Тонкости обмена

Уже покойный художник Сергей АНДРЕЕВ у которого в свое время была приличная коллекция винила (в основном классического хард-рока), рассказывал:

- В Москве, на Беговой я в основном брал новые пластинки. Запечатанные, с текстами, фотографиями внутри, а вот потом они начинали гулять по Калуге. Многие ставили свои знаки, чтобы знали, через кого пласты прошли.

Калужанин Ярослав ЛЕОНТЬЕВ, добавляет в эту коллекцию истории калужской рок тусовки свои воспоминания:

- Помню, в 1979 я из ГДР с пионерским поездом дружбы привез в Калугу пластинку Pink Floyd «Dark Side of the Moon» в версии фирмы Amiga (ГДР). Не успел оглянуться, как вместо новенького, недавно купленного в немецком магазине, я оказался с запиленными дисками тех же Pink Floyd « A Saucerful Of Secrets» и Sex Pistols «Never Mind the Bollocks». Какой-то неравноценный обмен.

Pink Floyd Dark Side Of The Moon 1979 DDR

А вот автор этих строк не согласен с Ярославом. «Dark Side» хоть и был новенький, но издание демократической страны, а это тогда при перепродаже уже минус был. За одного демократа сразу две, хоть и запиленные фирменные пластинки – это неплохо. Особенно учитывая, что среди этих двух настоящий Sex Pistols!

И это в 1979 году в Калуге!!!

Кстати, некоторые не совсем умные барыги натирали бывшую в употреблении пластинку одеколоном или даже подсолнечным маслом. Если от пластинки несло каким-нибудь «Шипром», то знатоки сразу понимали, что вас хотят обмануть и диск далеко не в идеальном состоянии.

Рейды на Горбушку

Где-то с 1988 года многие калужские меломаны при деньгах начали еженедельный налет на московский рынок Горбушка.

Осенью 1987 года в его помещении возник клуб филофонистов «Рекорд». Одним из организаторов был Игорь Тонких, известный своей фирмой FeeLee, которая с конца восьмидесятых привозила в Москву интересные альтернативные группы – Sonic Youth, Shamen, к примеру.

С девяностых появилась и одноименная фирма грамзаписи, которая базировалась там же, в ДК «Горбунова». Бывал в гостях не раз, как и на самой «Горбушке», винилом, а позже компакт-дисками разжиться.

Вот уж где меломанам было развернуться! Журналы, плакаты, фирменные виниловые диски и кассеты. Чуть позже – аудио и видео техника, пиратские и фирменные видеокассеты, компакт-диски, как настоящие, так и пиратские подделки.

Там можно было встретить многих известных людей из рок-тусовки и не только. Конечно могли и отоварить. У меня и деньги из кармана вытаскивали и пластинки пытались с руками вырвать.

Цены на фирменный винил менялись очень быстро. В конце восьмидесятых и в 1990-91 годах в стране экономическая ситуация становилась все хуже. Могу для примера привести цены 1990 года на некоторые фирменные пластинки, которые можно было приобрести на «Горбушке»:

Gary Moore «Still got the blues» – 180 руб.

Yngwie Malmsteen «Eclipse» – 200 руб.

Bruce Dickinson «Tattooed Millionaire» – 220 руб.

UDO «Faceless World» – 220 руб.

AC/DC «The Razors Edge» – 270 руб.

Death «Spiritual Healing» – 320 руб.

320 рублей за пластинку! А вы говорите, что в конце 70-х, начале 80-х 70 рублей за винил – это дорого…

1996 год. Золотой век Горбушки.

Один на Горбушке не воин

Калужский меломан Сергей СЕРГЕЕВ вспоминает:

- Поехал я один в Москву на Горбушку, что было большой ошибкой. В такие места поодиночке лучше не соваться.

Был конец 1988 года, денег у меня было сто рублей, плюс на дорогу и какой-нибудь беляш на вокзале, чтобы от голодав пути обратно до Калуги не скопытиться.

Захожу в ДК, народу, как всегда, немерено. Я со своим бюджетом не особенно рассчитывал на большой улов. Обхожу ряды и только слюни пускаю. И тут как у Жванецкого: «Либо одну, но большую, или две, но маленькие».

Подхожу к продавцу и сразу наткнулся на свежий на тот момент двойной альбом Metallica «…and Justice For All». Спрашиваю цену, в ответ: пятьдесят рэ. Ого! Что-то тут не то, двойник Металлики и всего то за полтинник.

Оказывается, в руках держу югославское издание. Ну что ж, думаю, югославы печатали лицензии на совесть, под фирму настоящую. И вкладки есть, непосвященный вообще не отличит от родной пластинки. Да и впарить, потом в Калуге можно будет чуть дороже.

Остается еще 50 рублей.

Только собрался купить на них у того же продавца концертник Deep Purple, тоже «юговский», как ко мне подходит приличный молодой парень, с виду не урла.

Начал уговаривать продать ему Металлику сразу за сто рублей, мол я последний взял, нигде тут на «горбушке» больше нет. Я удивился и решил отдать ему за такую цену. Тот, пойдем выйдем, я кошелек в машине оставил. Идем по аллейке на выход, я и не подозреваю никакой подставы. Парень-то студенческого вида, интеллигентный.

И тут сзади кто-то несильно ударил меня в спину. Оборачиваюсь, а там двое. Пока я от неожиданности пришел в себя, пакет с диском вырвали и всех троих след простыл.

Что дальше

Курьезных, печальных и просто интересных историй можно набрать на целую книгу, но на сегодня мы будем закругляться.

Напоследок попробую повеселить вас конфузным случаем, который произошел со мной.

Приключилась эта история летом 1990 года. Оно в Калуге в тот год было очень жарким.

Мне только исполнилось 14 лет и местные ребята нашептали, что в магазине Мелодия появился новый диск Арии «Игра с огнем». Мол, видели, как один хмырь из соседней девятиэтажки приближался к своему подъезду, держа под мышкой пластинку с логотипом группы.

Я тогда скупал почти все, что издавала наша фирма грамзаписи «Мелодия». Главным образом лицензии, но и совок тоже не оставлял без внимания. И хотя, альбом уже год, как был записан у меня на кассете, я побежал за винилом.

Действительно, в «Мелодии» выкинули на прилавок «Арию». Ажиотажа нет, толкотни и давки - тоже.

Купил спокойно и довольный побежал на остановку троллейбуса.

А вот в душном рогатом транспорте была и давка, и толкотня и невыносимая духота.

Кое-как устроившись около дверей тралика, стал рассматривать заднюю обложку, где названия песен и фото группы.

Смотрю я на Кипелова с Холстининым и чувствую, что в моем организме начинает бурлить что-то нехорошее. От духоты стало так плохо, что подступившие рвотные позывы борол невероятным трудом.

Вокруг плотно стоит народ и при всем желании ступеньки троллейбуса окропить содержимым не получилось бы.

Секунда-вторая и.. все, что хотело вырваться наружу, познакомилось с конвертом только что купленной «Арии».

Благо мы быстро подъехали к остановке. Мне надо было выходить на следующей, но я, естественно, пулей выбежал из троллейбуса.

Настроение было подавленное, несмотря на то, что физически-то полегчало.

Зашел в знакомый двор, где была водопроводная колонка, достал из конверта пласт (он оказался во внутреннем пакете и, слава небесам, не в бумажном). Немного промыл диск, естественно, не доставая его из пакета, а затем и в сам конверт плеснул водички.

Конверт на жаре подсох и от этого приобрел немного потрепанный вид. А вот сам виниловый диск совсем не пострадал!

С тех пор история про «Арию», на которую я нечаянно нагадил, была любимой у моих друзей металлистов.

В следующем выпуске завершим наш рассказ о калужских филофонистах. Расскажу и о студиях звукозаписи, о фарце, да и магазин «Мелодия» стороной не обойдем.