Калужанка убрала свалку и посадила на этом месте розы

Уже октябрь, а возле нашей редакции цветут роскошные розы: белые, розовые, красные.

Любуемся ими с весны.

В обед постоянно выходим посмотреть на эту красоту, фотографируем.

Земля хорошая

Цветник ухоженный, нигде - ни травинки, растения подвязаны. Всё сделано с любовью и заботой. Здесь - разные сорта гортензии, хризантемы, ноготки, мирабилис (ночная красавица), бархатцы, ромашки, астры, вьюнок, кустики сирень и маленькие ёлочки.

Вот такая красота теперь возле нашей редакции.

А раньше на этом месте была свалка. Рядом стоят мусорные контейнеры, и люди тащили сюда всякий хлам, который подолгу не вывозился.

- С 2005 здесь живём, никто никогда ничего не сделал, только плевали и бросали, - говорят местные жители. - Матрасы валялись, бомжи какие-то ночевали. А теперь – не налюбуемся!

Раньше это место выглядело вот так.

Мы все время думали: кто же сделал этот цветник на радость всем и так заботиться о нём. А однажды увидели Наташу, которая пришла прополоть и убрать сухие веточки. Оказывается, цветник посадила она вместе с дочкой Еленой. И теперь они вдвоём присматривают за ним.

- Это дочка меня надоумила, - говорит Наталья Белан. – Алёна живет здесь, её окна как раз на цветы выходят. А я живу в частном доме неподалёку. Каждую весну дочка звала меня убираться. Убирали, косили, а потом решили что-нибудь посадить.

Наталья часто забегает помотреть, как цветы, вот вчера куст хризантем подвязала, чтобы не разваливался.

В прошлом году Наталья с Еленой расчистили место под цветник, вывезли завалы мусора, убрали всю крапиву и лебеду и посадили сирень и жасмин. У Наташи рука лёгкая, всё прекрасно прижилось и расцвело.

В этом году цветник расширили. Принесли из собственного сада саженцы. Посадили много роз, и они прекрасно себя здесь чувствуют.

- Розы все – из моего сада, - говорит Наталья. - Я принесла куст, чтобы черенками не размножать, поделила на маленькие кустики, и они все принялись. Земля здесь хорошая, на удивление. Розы хорошо цвели даже в сентябре. Они жару не любят, комфортно себя чувствуют при 18-20 градусах. На зиму их положу и укрою, чтобы не померзли. Весной надо будет арочку поставить, есть розы кустистые, они уже высокие выросли.

Есть здесь белые розы. на них ещё много бутонов.

Розовые тоже красивые.

Красная роза хорошо цвела всё лето.

Пусть цветут в саду

Дома у Натальи тоже все в цветах. Говорит, что места мало, сажать их некуда, поэтому и занялась цветником во дворе, здесь есть, где развернуться.

- Только снег сошёл, я скорее сажать. Еще и мужа уговорила помогать, он сначала скептически отнёсся к нашей с дочкой идее, сказал: «У вас здесь все поломают и поворуют, ничего не останется». Но я ответила: «Ничего, что останется, то останется, давай сажать».

Теперь приду, посмотрю: заросло - не заросло, затоптано - не затоптано. Вдвоем с дочкой всё делаем. Дождей летом мало было, Алёна выходила каждый день, поливала.

Самые любимые цветы у Наташи – розы.

- Я люблю розы, но только живые, когда они в саду цветут, а не когда их дарят. Розы почему-то мало стоят, о них заботиться надо. В воду на ночь положить. А на работу уходишь, и этой красоты не видишь.

Мне жалко в саду срезать цветы. Если иду к кому-то на праздник и нужен букет, я лучше куплю: в магазине они уже срезанные. А в саду пусть подольше поцветут.

В цветнике - цветы разных оттенков. Получается красивое сочетание.

Есть и однолетники и многолетники.

Будут пионы

Вокруг цветника, чтобы его не затоптали и машины сюда не заезжали, Наталья и Елена посадили ёлки. Но они растут долго, поэтому пока купили небольшое садовое ограждение, а часть цветника огородили камнями. Правда, два звена заборчика кто-то стащил.

- А не боялись, что и цветы стащат? – спрашиваю у Натальи.

- Боялись, но цветы не трогают, - говорит она.

Цветы не трогают, но кто-то выводит сюда собаку. И Наташе приходит периодически убирать за ней, засыпать землей.

Но есть люди, которые помогают. Один молодой человек принёс гортензию. Наталья её опилила, корневином полила, и уже появились почки.

Сейчас погода испортилась. Но гортензии, осенние астры будут до самых заморозков цвести.

- У меня ещё есть осенние цветы, которые цветут, даже, когда первый снег выпадает, красивыми бордовыми цветами,- поделилась с нами Наташа. - Я за зиму план себе нарисую, что куда посадить.

А весной, как только снег сойдёт опять с дочкой цветником займёмся. Очень люблю пионы, мне хочется, чтобы они тут были.

Спасибо, Наташа, за такую красоту!