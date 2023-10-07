Футболисты «Калуги» разгромили тамбовский «Спартак» со счетом 5:0

В Калуге в субботу, 7 октября, на стадионе «Спутник» хозяева поля встретилась с тамбовским «Спартаком».
Первый гол в ворота гостей на 16 минуте забил Тимур Абдрашитов.
Дублями отметились Николай Суханов на 27 и 59 минутах и Дмитрий Каменщиков на 48 и 70 минутах.
Автор первого гола Тимур Абдрашитов во время игры потерял сознание после столкновения. Во время перерыва ему была оказана медицинская помощь. После произошедшего команда еще больше сплотилась, а фанаты скандировали с трибун фамилию футболиста.
После игры Тимур Абдрашитов обратился к фанатам:
- Это травма, это спорт, такое происходит, в этом ничего такого нет. Всем большое спасибо за поддержку.
К футболисту на поле, кроме медицинского персонала, выбежала его девушка. Пара вернулась из больницы, Тимуру потребуется некоторое время на восстановление.
Несмотря на погодные условия, почти весь фан-сектор был заполнен людьми.
На послематчевой конференции главный тренер «Спартака» с грустью отметил, что поединка не получилось.
Тренер «Калуги» Михаил Белов рассказал, что подобная игра уже была в его жизни во время работы в «Торпедо».
- Уходили, приходили, снова возвращались, сложные погодные условия внесли свои коррективы, но наша команда быстро адаптировалась, - отметил Белов.
Михаил Белов прокомментировал состояние Тимура Абдрашитова. У футболиста сотрясение мозга. Ближайшую игру футболист пропустит.
Также главный тренер подчеркнул, что после игры в Туле у команды был запредельный настрой, и сегодня удалось показать достойный результат.
В турнирной таблице второй лиги чемпионата России «Калуга» продолжает лидировать.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.