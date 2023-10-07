Футболисты «Калуги» разгромили тамбовский «Спартак» со счетом 5:0

В Калуге в субботу, 7 октября, на стадионе «Спутник» хозяева поля встретилась с тамбовским «Спартаком».

Первый гол в ворота гостей на 16 минуте забил Тимур Абдрашитов.

Дублями отметились Николай Суханов на 27 и 59 минутах и Дмитрий Каменщиков на 48 и 70 минутах.

Автор первого гола Тимур Абдрашитов во время игры потерял сознание после столкновения. Во время перерыва ему была оказана медицинская помощь. После произошедшего команда еще больше сплотилась, а фанаты скандировали с трибун фамилию футболиста.

После игры Тимур Абдрашитов обратился к фанатам:

- Это травма, это спорт, такое происходит, в этом ничего такого нет. Всем большое спасибо за поддержку.

К футболисту на поле, кроме медицинского персонала, выбежала его девушка. Пара вернулась из больницы, Тимуру потребуется некоторое время на восстановление.

Несмотря на погодные условия, почти весь фан-сектор был заполнен людьми.

На послематчевой конференции главный тренер «Спартака» с грустью отметил, что поединка не получилось.

Тренер «Калуги» Михаил Белов рассказал, что подобная игра уже была в его жизни во время работы в «Торпедо».

- Уходили, приходили, снова возвращались, сложные погодные условия внесли свои коррективы, но наша команда быстро адаптировалась, - отметил Белов.

Михаил Белов прокомментировал состояние Тимура Абдрашитова. У футболиста сотрясение мозга. Ближайшую игру футболист пропустит.

Также главный тренер подчеркнул, что после игры в Туле у команды был запредельный настрой, и сегодня удалось показать достойный результат.

В турнирной таблице второй лиги чемпионата России «Калуга» продолжает лидировать.