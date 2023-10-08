Как же ты будешь жить без меня. Психолог из Калуги рассказала, как мы попадаем в отношения созависимости

Бывает так, что мы полностью погружаемся в жизнь близкого человека, забывая о себе.

Ничего хорошего из этого не выходит.

Почему так происходит и можно ли изменить ситуацию, рассказала психолог Калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА.

Теряет свою личность

- Наталья, что же такое созависимые отношения?

- Это отношения, где человек, забывая про себя, отдает всё своё внимание, время и силы другому. Раньше созависимыми считали членов семьи зависимого человека (алкоголика, наркомана, игромана).

Со временем понятие расширилось. Созависимыми называют отношения, когда чрезмерная поддержка, помощь и контроль идут в ущерб одному или обоим партнёрам. Зависимое поведение характеризуется повышенным ощущениями беспомощности, нежизнеспособности без поддержки другого.

В психологии созависимые отношения впервые были описаны в 1968 году Стивеном Карпманом (чаще в этих взаимоотношениях находятся даже не 2, а 3 человека, но возможно и целые группы). Цикличное хождение по кругу может длиться всю жизнь. Скрытые выгоды от дел за другого лишают желания выстраивать здоровые отношения.

- Как распознать такие отношения?

- Обычно в таких отношениях один стремится быть путеводной звездой для другого, а другой пытается раствориться в нём. Один выполняет роль «родителя», другой - «ребёнка».

У «родителя» есть свои представления о том, каким он хочет видеть «ребенка», и он усиленно толкает партнёра в нужном себе направлении и контролирует. Собственные желания и цели «родитель» реализует через призму их полезности для другого.

Он берёт ответственность за «ребёнка», тем самым парализует его волю, делает его беспомощным и неспособным жить самостоятельно.

Часто «родителю» не интересно, чего на самом деле хочет его родной человек, какие его истинные потребности, цели, желания. А ещё он боится самостоятельности партнёра. При таком типе отношений своя жизнь добровольно приносится в жертву, используется как ресурс для благополучия другого.

«Родитель» обычно безответственен по отношению к себе и собственному благополучию: в отношении себя у него нет целей, желаний и их реализации.

Бывает, что один глубоко поглощён жизнью другого, сильно зависит от него и пытается управлять не своей жизнью. Переживает, оправдывая свои действия: «Как же он без меня справится?» При этом оба партнера находятся в обоюдной сильной эмоциональной зависимости.

Иногда при знакомстве один вкладывает в отношения больше, а потом контролирует и обижается, что его отталкивают. И становится жертвой. Своим потребностям он не уделяет внимания или ограничивает их.

- Беспомощность, неуверенность в своих силах - это тоже созависимость?

- Встречается вид созависимости, когда на другого человека перекладывается ответственность за собственное благополучие. Характерны перенос обязанностей и ожидание (часто даже не озвученное), что твои личные обязанности выполнит за тебя другой.

Например, мужчина откладывает визит к врачу, ждёт, когда жена или дочь обо всем организуют. В созависимых отношениях человек теряет себя как личность, утрачивает самостоятельность, возможность опираться на себя, доверять себе, отвечать за себя и свои поступки.

Негативный опыт

- Кто обычно попадает в такие отношения?

- Люди с негативным опытом отношений, зажатые между стремлением к удовольствиям или совершенству и реальностью. Они считают плохими, слабыми себя и (или) другого, могут проецировать свои слабости на окружение, испытывают нехватку позитива, веры в себя и самоценности, часто не доверяют людям.

У таких людей обычно присутствует сильное чувство долга и есть понятие «надо, несмотря ни на что».

Бьёт - значит любит

- Последнее время часто поднимается тема домашнего насилия и абьюзивных отношений.

- Абьюзивные отношения – это вид созависимости. когда человек полностью находится под властью партнера, манипулирует им, используя различные способы давления. В них есть жертва и агрессор, и ролями они практически не меняются.

Агрессор хочет подтверждения величия своей персоны, при этом имеет низкую самооценку и/или нарушение психики (нарциссизм, психопатия, макиавеллизм). Он добивается власти: тотально контролирует жертву, карает за нарушение своих требований, унижает и проявляет насилие (психологическое, социальное, экономическое, физическое, половое).

Ему нет дела до чувств другого и нет угрызений совести. Он прикрывается ответственностью за жизнь партнера, на самом деле ответственности нет, партнер используется.

Но даже ответственность за свое поведение агрессор перекладывает на жертву: обвиняет, делает неправой и требует уважать его позицию. Обвинения подрывают способность жертв защищаться, резко снижают даже изначально адекватную самооценку, искажают собственную версию происходящего, ослабляют решимость действовать.

Жертва чувствует себя виноватой, заслуживающей насилия, умает, что недостойна помощи. И утешает себя ложной надеждой, что агрессор осознает на какие жертвы она шла ради него и исправится.

- Можно ли изменить такие отношения?

- Абьюзер может измениться, только если сам захочет, что бывает крайне редко. Жертва выйти из отношений сама уже не может и не хочет, но, если это случается, абъюзер мстит, а потом находит замену. Жертва же ещё долго испытывает вину и ответственность за насилие, которое терпела.

Система представлений о себе нарушена, фрагментирована, опустошена. Каждый из них пережил дефицит любви. Созависимый человек вместо работы над собой заполняет свои пустоты отношениями.

Снять розовые очки

- Что делать, если кто-то близкий попал в такую ситуацию?

- Опасно становиться третьим в его общении с партнером. Окажетесь внутри ситуации - станете крайним, человек просто захочет отдалиться от вас.

Но вы можете спросить близкого: «Хочешь ли узнать, как я вижу эту ситуацию?» Снять розовые очки сложно. Если человек не готов принять ваши слова, они будут восприняты враждебно.

Когда человек уже сам видит, что-то идёт не так, то мнение со стороны, возможно, поможет. В любом случае поддерживайте его, но не делайте за него то, что он может сделать сам.

Изменить поведение возможно. Но, как бы сильно вы его не любили, желание измениться должно возникнуть у него самого. Иначе будет, как в притче о бабочке.

Прохожий увидел, как бабочке трудно выбираться из кокона, взял перочинный нож и освободил её, чтобы помочь, но бабочка не взлетела и долго волочила свои крылья.

Давайте сердцем поддерживать родного человека, верить в него, радоваться вместе с ним, и не делать то, что он может сам.

- Получается, что выйти из деструктивных отношений трудно.

- Здесь, прежде всего, необходимо осознать, что отношения нездоровые. Зависимый человек может и не представлять, что бывают по-другому. Для этого нужно видеть здоровые отношения, затем представить в них себя. Внутренняя готовность заставит подсознание искать путь, чтобы изменить ситуацию.

Здоровые отношения – это отношения, где люди взаимосвязаны и дополняют друг друга, но остаются самостоятельными личностями. В них присутствует уважение к партнеру: считаются с его желаниями, дают ему право выбора. Переключите фокус внимания. Начните узнавать себя заново.

Наблюдайте за собой, анализируйте. Делайте то, что нравится вам, прислушивайтесь к своим желаниям. Вспомните любимые занятия, старое хобби или пробуйте новое. Очень эффективны природа, спорт и танцы. А родному человеку вместо ненужной помощи можете задать вопрос: «Это очень печально, что у тебя такая проблема. А что ты собираешься делать?».

В случаях с абьюзом часто требуется длительный период восстановления. Надо постепенно научиться жить более независимо от других, развивать уверенность в себе. Сохраняйте способность к автономным действиям, к независимости, но при этом цените и близкие отношения.