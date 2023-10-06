Врач-дворянин считал, что Калуга может стать курортной зоной

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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28 сентября 1882 года родился известный калужский врач-эпидемиолог, краевед Юрий Вусович. 80 лет назад, 11 октября, он был арестован и расстрелян.

Отец написал книгу

Юрий (Георгий) Вусович родился в семье педагога. Его отец – Александр Мартынович - был учителем, инспектором народных училищ. 35 лет проработал в системе образования.

Мать – Анна Дмитриевна Щербачёва, племянница контр-адмирала Петра Ивановича Щербачева, была младше мужа на 20 лет. Александр Мартынович любил родной край и даже написал книгу «Калужская губерния.

Курс родиноведения для местных учебных заведений». За свою деятельность был произведен в статские советники и получил дворянство.

Скончался Александр Вусович в 1904 году, в возрасте 67 лет, был похоронен на Пятницком кладбище. Анна Вусович умерла в 1933, в возрасте 77 лет.

Создал санитарную лабораторию

От отца любовь к истории и краеведению передались и Юрию Вусовичу.

Он закончил калужскую Николаевскую гимназию и поступил в Московский университет на медицинский факультет. Получив звание лекаря, работал в Воротынской земской больнице, а потом - в Калужской губернской земской больнице (городская больница №4).

С 1914 года участвовал в Первой мировой войне, был военным врачом. В 1918 году вернулся в Калугу. Заведовал патологическим отделением, занимался наукой, просвещением, преподавал калужских учебных заведениях анатомию, гигиену физиологию, исполнял обязанности судебно-медицинского эксперта.

Кроме того, состоял в краеведческих организациях. Дважды избирался в Калужский городской совет.

В 1924 году организовал губернскую санитарно-биологическую лабораторию, которой руководил 10 лет.

Юрий Вусович переживал за наш город и старался изменить эпидемиологическую ситуацию в нём.

«Беспризорный город»

Юрий Вусович делал интересные записи про наш город. В 1929 году вышла его книга «Медико-топографическое описание города Калуги». В ней собраны сведения о природе, санитарном состоянии города, жизни людей. Согласно его данным, в то время среди горожан встречались и иностранцы - немцы, финны, греки, чехи, мадьяры, французы, сербы, болгары и китайцы.

Калуга, по мнению врача, выглядела неприглядно. Вусович писал:

«Калуга производит впечатление заброшенного беспризорного города - скверные тротуары и мостовые с провалами и ямами, разрушающиеся дома и крупные общественные здания (например, прекрасное по архитектуре здание Гостиного двора), поваленные заборы, свалки мусора даже у общественных мест (под городским садом) и по оврагам дают такое впечатление от теперешней Калуги».

С гигиеной у калужан тоже было не очень «из шести бань четыре были закрыты за неопрятность и грязь».

Вусович анализировал эпидемии тифозных заболеваний, чумы, которые происходили в Калуге в разные годы. Считал, что большую роль в распространении инфекций играют плохие санитарные условия и голод, когда «жители принуждены были есть с избоинами дубовую кору, гнилушки, лебеду, и прочее, от чего многие пухли и умирали».

Для уменьшения заболеваемости (бытовых профессиональных и социальных болезней), по мнению Вусовича, важно состояние лечебной и санитарной помощи населению.

Много внимания врач уделял состоянию воды, занимался её хлорированием на водоканале. Говорил, что застаивание воды в подвалах разрушенных домов, заболачивание почвы может стать причиной вспышек инфекций.

Он описал все местные калужские родники и пруды, которых было около 40. Исследовал минеральные источники и указывал на курортные возможности Калуги.

Вусович был знаком с краеведом Дмитрием Ивановичем Малининым. Они вместе работали над калужским краеведческим материалом. Юрий Вусович известен как автор биографии Малинина.

По ложному доносу

22 февраля 1938 года Калужский райотдел НКВД Тульской области арестовал Юрия Вусовича по ложному доносу.

Его обвинили в участии в антисоветской эсеровско-меньшевистской организации и во вредительстве: якобы врач ставил неправильные диагнозы и изготавливал вредные медикаменты. Вусовича приговорили к расстрелу.

Место его гибели не известно. В 1955 году врач был реабилитирован.

Осталась семья

Женат Юрий Вусович был на дочери коллежского асессора Зинаиде (Зиновии) Алексеевне Кусовниковой. У них родились сын Андрей и дочь Наталья.

Зинаида закончила в Санкт Петербурге высшие женские педагогические курсы и в Калуге преподавала историю в женских гимназиях Александры Саловой и Марии Шалаевой, а после революции – в Калужской советской школе (школа №6).

Сын Андрей погиб во время Великой Отечественной войны. Про дочь Наталью известно, что она интересовалась краеведением, сохранились её письма к калужским краеведам.