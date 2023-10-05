«Есть учителя, которые слегка подталкивают, и вы прыгаете в небо». Калуга отмечает День учителя

В четверг, 5 октября, в России в целом и в Калуге в частности отмечается День учителя. В этот праздник принято вспоминать своих школьных наставников и поздравлять всех тех, кто делает из маленьких наивных детей сформировавшихся взрослых личностей.

И в этот праздник в рамках нашего спецпроекта «Знакомьтесь, я – учитель» мы побеседовали с учителями разных школ Калуги и попросили их рассказать о своей профессии.

Мы собрали истории совершенно разных педагогов, которых объединяет одно - полная самоотдача и любовь к своему делу.

Учитель русского языка и литературы в МБОУ «СОШ №13» Яна СТЕПАНОВА

В профессии 13 лет.

Свой педагогический путь начала в МБОУ «ООШ № 20» города Калуги. Она пошла работать в школу сразу после университета. Через несколько месяцев после начала своей педагогической деятельности приняла участие в конкурсе «Учитель года» в номинации «Поиск».

- Отсутствие методической базы, полного понимания построения урока тогда не позволило мне составить конкуренцию, - вспоминает педагог. - Было тяжело, но шаг за шагом я выстраивала свой преподавательский стиль, набиралась опыта, погружалась в предмет и, конечно, училась у учеников.

По ее словам, найти контакт с учениками, выстроить доверительные отношения, суметь провести конструктивный диалог – проблема для молодого педагога. Но Яна Эдуардовна справилась с этой трудной задачей.

С 2013 года она работает в МБОУ «СОШ № 13» города Калуги.

- Это место, в котором преподают настоящие профессионалы, учатся мои прекрасные ученики, - рассказала учительница. - На протяжении десяти лет я с удовольствием провожу уроки и воспитательные мероприятия, участвую в конкурсах.

В 2017 году Яна Эдуардовна стала призером в конкурсе «Самый классный классный». В 2023 году одержала победу в муниципальном этапе конкурса «Я в педагогике нашёл своё призвание» в номинации «Лучший учитель», а затем стала победителем в региональном этапе.

За несколько минут до нашего разговора педагог освободилась после прямого эфира. В данный момент она представляет Калужскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

По ее словам, данный конкурс – это единение, энергия и атмосфера творчества и взаимопонимания. Яна Эдуардовна счастлива, что стала частью огромной семьи пеликанов.

- Это неформальное, но почетное звание! Так образно называются те, кто пришел в конкурс и останется с ним навсегда, - объясняет учительница. - Это своего рода знак качества, мастерства, таланта. Это пароль, подтверждающий принадлежность учителя к образовательному сообществу, в котором доминируют гуманность, высокий уровень профессионализма, творчество и верность детству.

- Я бы хотела поприветствовать молодых педагогов, пожелать им удачи в учебном году и порекомендовать участвовать в профессиональных конкурсах, дерзать, творить и развиваться! – говорит напутствие юным коллегам Яна Степанова.

Педагог рассказала нам трогательную историю про свою первую учительницу Елену Александровну Пархоменко.

- Елена Александровна была и строга, и ласкова, и справедлива, и требовательна, - вспоминает учительница. - На протяжении моего педагогического пути я стремлюсь быть такой же, чтобы и мои ученики вспоминали школьные годы с теплотой и улыбкой. На уроке изобразительного искусства Елена Александровна как-то дала нам задание: нарисовать, кем мы хотим стать. Увидев мою работу с изображением корявого человечка с длинной указкой около зеленой доски, она сказала: «Указка должна быть короче, а улыбка шире». Смысл этой фразы я в полной мере осознала годы спустя.

Учитель математики в МБОУ «Лицей №36» города Калуги Марина КОРОЛЕВА

В профессии Марина Юрьевна 30 лет.

Учитель имеет высшую квалификационную категорию, кандидатскую степень по философии. Сейчас Марина Юрьевна в основном преподает в профильных классах и готовит новых Лобачевских и Ковалевских.

Ребенком Марина не возила с остальными девочками кукол в коляске и не играла в дочки матери. Она рассаживала игрушки в ряд, проводила урок и выставляла оценки в специальный журнал. В школе ее привлекала химия и биология, но по стечению обстоятельств она поступила на физмат.

В процессе обучения в институте юная Марина много размышляла над будущей профессией.

-На практике в институте с каждым годом понимаешь, насколько профессия непростая, - вспоминает учитель.

Путь в профессии у Марины Юрьевны можно описать фразой: « Через тернии к звездам».

-Закончив вуз, я не собиралась работать в школе, у меня были абсолютно другие планы, но как-это часто бывает, все пошло не по сценарию, - рассказала учительница. - Я оказалась с красным дипломом накануне 1 сентября без работы.

Тогда Марина Юрьевна не опустила руки, пришла в родную школу и получила свой первый класс с пятью часами в неделю.

Через некоторое время судьба столкнула начинающую учительницу с педагогом из университета, который пообещал помочь найти место с большей нагрузкой. Так Марина Юрьевна оказалась в МБОУ «СОШ» №16.

Там педагог расправила крылья и совмещала работу учителя и завуча несколько лет.

-У меня был в той школе очень яркий класс, набрали лучших ребят из параллелей, - вспоминает она. - Мы выпустили очень сильный класс с семью медалистами. Для того времени, в двухтысячный год, это была редкость.

С учениками из своего первого класса она до сих пор сохраняет теплые взаимоотношения.

- Девочки, выпуск 99 года, ходят ко мне по сей день, приезжают на зимних каникулах, - рассказывает педагог. - У них уже у самих выросли дети, но мы по-прежнему встречаемся.

Затем учительница перешла работать в университет на целых 12 лет. Марина Юрьевна читала высшую математику, но поступление в первый класс сына вернуло ее в школьную среду.

Благодаря этому сейчас в МБОУ «Лицей №36» стекаются выпускники, планирующие сдать экзамен математике на самые высокие баллы.

Марина Юрьевна долгое время отказывалась вести уроки в классе у своего ребенка. Но жизнь снова оставила за собой последнее слово, и на первой парте в ее классе оказался собственный сын.

- Так трудно мне, пожалуй, никогда не было, - вздыхает учительница.

Но в конце этого пути ее ждала награда - сын сдал экзамен по математике на 100 баллов!

- Я плакала, шла и рыдала. Мне хотелось поделиться с каждым, рассказать, что я сегодня впервые в жизни плачу от счастья, - рассказывает наша собеседница. - В том классе было много сильных ребят, все показали высокий результат.

Марина Юрьевна в конце нашей беседы добавила, что необходимо обратить внимание на молодых педагогов, мотивировать их приходить в школу. Она сравнила учителей с вымирающими краснокнижными видами. Она уверена, что среди молодого поколения много талантливых девочек и мальчиков с большим потенциалом, которые могли бы стать достойными представителями профессии.

- У меня было очень много интересных, умных, добрых и сильных учеников, мне очень повезло. Сейчас после работы зашла в магазин и мой ученик отнес сумки до самого дома, - рассказывает историю женщина.

Учитель химии и биологии в МБОУ «Лицей №48» Эмилия ИВКИНА

Педагогический стаж - 26 лет.

Она начала свою преподавательскую деятельность с 5 курса КГУ.

Эмилия Марковна - почетный работник РФ. Среди ее наград: «Отличник просвещения РФ», победитель конкурса ПНПО «Лучшие учителя РФ», Лауреат 1 степени муниципального этапа «Учитель года», лауреат 1 степени регионального этапа «Учитель года».

С 1997 года, с первого дня, Эмилия Марковна преподает в МБОУ «Лицей №48» города Калуги. Она хотела стать учителем биологии с детства, а любовь к предмету привил ей папа – заядлый охотник и таксидермист.

- Я собирала всех детей во дворе, рассаживала по лавкам и учила всему подряд, лишь бы учить, - вспоминает наша собеседница.

Педагог с теплом в голосе рассказывает про свой первый класс. По ее словам, это были умные, добрые, мотивированные и очень активные дети. Они участвовали во многих конкурсах, играли в КВН и во «Что? Где? Когда?».

Учительница рассказала нам трогательную историю о своем забывчивом ученике с большим и добрым сердцем. Ребенка очень сильно волновала судьба синих китов.

- Он на уроках всегда задавал один и тот же вопрос: «А правда, что синие киты вымерли?» Я каждый раз успокаивала его, говорила, что нет, - рассказала Эмилия Марковна. - Но потом опять все повторялось. Однажды он проболел две недели, пришел на урок с этим же вопросом. А мы с ребятами подготовились. Создали творческие группы и собрали много интересной информации, показали фильм, провели викторину. Все мероприятие было посвящено синим китам.

Как отметила учительница, мальчик вышел с урока с такой улыбкой, будто спас последнего кита на планете, и больше таких вопросов не задавал.

- Я очень люблю свою профессию и не жалею о своем выборе, – говорит Эмилия Марковна. - Если бы мне пришлось выбирать заново, то я снова пошла бы работать учителем.

Велламо Эвелин Романовна – педагог по вокалу, обладательница шикарного голоса и авторских педагогических практик

Вся жизнь Эвелин связана с музыкой.

Начала петь с раннего детства, в 7 лет впервые вышла на сцену. Имеет высшее музыкальное образование. Является экспертом Федерации педагогов вокального искусства Российской Федерации, резидентом Реестра профессиональных деятелей культуры Европейской Ассоциации культуры. Состоит в Международном обществе музыкального образования при ЮНЕСКО. Имеет статус судейской квалификации 3-й категории Федерации педагогов вокального искусства. Лауреат и обладатель Гран-При Международных, Российских конкурсов и Фестивалей.

Более 7 лет Эвелин преподает вокал детям и взрослым, является создателем и руководителем музыкальной студии «Муз Арт» в г. Калуге.

Продолжение по ссылке: Талантливый преподаватель - талантливые ученики

Учитель истории и обществознания Алёна ГАВРИКОВА

В профессии 10 лет.

С 2013 по 2020 год преподавала в МБОУ «СОШ» № 17 города Калуги, с 2020 года и по настоящее время является заместителем директора по воспитательной работе и учителем обществознания в МБОУ «СОШ» №25 города Калуги.

Алена Анатольевна - победитель городского конкурса «Учитель года-2016» в номинации «Поиск». Также является лауреатом регионального конкурса «Учитель года-2016» и победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания.

В детстве маленькая Алена не знала кем хочет стать, но уже тогда имела вполне конкретную цель - заниматься полезным делом. Педагогика стала именно той сферой, которая лучше всего соответствовала данному критерию.

Она с уверенностью заявляет, что она может назвать себя счастливым человеком, так как делает свое дело.

Учительница рассказала нам об интересном случае из своей практики. Жизнь продолжила один из ее уроков через много лет.

- У меня есть выпускница Аня, которая учится на истфаке московского государственного педагогического университета. И в прошлом году от нее мне пришло сообщение: «Вы снова ведёте у меня урок», - рассказала педагог. - Дело в том, что в ВУЗе на семинаре разбирали видеоуроки разных учителей страны, и наш урок истории, записанный в далеком 2016 году, стал предметом анализа. На видео Аня была в 6-м классе, и теперь смотрела его, как будущий педагог.

Алена Анатольевна утверждает, что каждый день в школе полно счастливых случаев и искренне радуется каждому, даже самому незначительному успеху ребенка. Для нее очень важно, чтобы ученики не стеснялись задавать самые трудные и неудобные вопросы.

Один из ключевых принципов – полное погружение. Когда Алена Анатольевна общается с учениками, ей важно быть только с ними, полностью погружаться в урок, в истории детей. Учительница считает, что необходимо быть щедрым на внимание, ведь детям в любом возрасте оно действительно необходимо.

Также педагог выделяет такое понятие, как безусловная педагогическая вера. То есть вера в ребенка. По ее словам, это должно всегда ненавязчиво проявляться в нашей речи, ведь слова, которые обращены к детям - сильнейший инструмент педагогики.

Получил двойку? Верю, что ты справишься в следующий раз. Подрался с одноклассником? Верю в твою внутреннюю доброту, верю, что в следующий раз найдешь другой способ взаимодействия. Именно такие методы использует Алена Анатольевна.

Учитель истории и обществознания в МБОУ «СОШ» №21 Андрей ЖОХОВ

Стаж преподавания более 32 лет.

В данный момент он работает в МБОУ «СОШ» №21. До этого трудился в МБОУ «СОШ» №3 в родном городе Обнинске, но по стечению обстоятельств переехал в областной центр.

В 2005 году педагог стал лауреатом в конкурсе «Учитель года». Андрей Федорович имеет почетную грамоту губернатора, министерства образования Калужской области и ряд других наград.

Он попал в учительскую стезю благодаря своей школьной учительнице истории. Маленького Андрея вдохновил ее неравнодушный подход.

Андрей Федорович с юных лет интересовался историей страны и нашего государства, а теперь передает свои знания подрастающему поколению.

Учитель поделился с нами историей со своих первых уроков, на которых ему дали забавное прозвище. Оно закрепилось за ним на долгие 10 лет, а с новыми поколениями детей немного изменялось.

-Всю жизнь я ношу костюмы, считаю, что внешний вид должен воспитывать детей. Сейчас надеваю галстук, а на первых порах это были бабочки разных цветов, - ностальгирует наш собеседник. - Когда я первый раз зашел в класс, с задней парты раздалось: «Ба, Леопольд пришел»!

Так Андрей Федорович на долгие годы стал для учеников добрым и справедливым Леопольдом.

На уроках учитель любит обмениваться с учениками историческими анекдотами, а для спортивного интереса для самых активных предусмотрены поощрения в виде хороших оценок.

-Это не просто веселые истории - они рождают интерес к предмету, - утверждает историк.

Педагог старается зародить интерес к истории и обществу и, судя по всему, у него прекрасно получается. Многие его ученики поступают на истфак. В четырех школах Калуги работают учителя, в которых Андрей Федорович когда-то пробудил интерес к истории.

Учитель начальных классов в МБОУ «СОШ» №23 Дарья ТЕРЕХОВА

Молодой педагог начала свой путь в сентябре этого года.

Ещё в детстве маленькая Даша любила играть в школу с бабушкой. На днях самоуправления всегда с удовольствием становилась учителем на один день.

Дарья Дмитриевна с трепетом в голосе рассказала нам про свой первый урок.

-Напуганы были все - и я, и мои первоклашки, не знаю кому было страшнее, - смеется учительница. - Урок пролетел быстро, оставив после себя шквал эмоций.

По словам педагога, именно таким она представляла себе свой первый класс – искренними детьми, немного наивными и с горящими глазами.

Всего за месяц преподавательской деятельности у нее уже накопилось множество интересных историй.

Как-то на ее урок опоздал ученик, запыхавшийся, с легким румянцем, он плюхнулся за парту и тут же поднял руку.

- Дарья Дмитриевна, я без портфеля, - виновато всхлипнул мальчик.

- Я с удивлением спросила: «Как без портфеля?» - вспоминает учительница. В итоге мама первоклашки написала, что убежала на работу с портфелем сына. Все дружно посмеялись над этой историей.

Дарья Дмитриевна считает, что самое главное - любить свою работу.

- Как только я пришла в школу, услышала фразу: «Учитель - это не профессия, это образ жизни». Я для себя уже поняла, что учитель, это не тот человек, который приходит, отводит какое-то количество уроков и уходит домой, - рассказала она. Учитель - постоянно делает самоанализ, развивается, стремится к тому, чтобы даже самые слабые дети понимали учебный материал.

По мнению Дарьи Дмитриевны, учитель должен быть интересным и креативным человеком, ведь держать внимание детей очень сложно.

- Нужно думать не только об уроках, но и создавать дружелюбную атмосферу в классе, - подчеркивает начинающий педагог. - Да, учитель - это образ жизни, это любовь к детям, это любовь к своей профессии и позитивное отношение к происходящему.

Тренер Тхэквондо Александр Антонович Ни

Работает уже 32 года.

Александр Ни - мастер спорта международного класса, обладатель чёрного пояса, 5 дана Тхэквондо ВТФ, имеет высшее спортивно-педагогическое. Сейчас он главный тренер клуба «Эридан».

- В моей жизни тхэквондо появилось в 1989 году, тогда я с друзьями пришёл к моему первому тренеру, - рассказывает Александр Ни. - Занимался регулярно не только в секции, но и дома. Через несколько лет стал старшим учеником, и тренер предложил мне попробовать вести занятия. Так, в 1991 году я, с его лёгкой руки, стал тренером.

При этом сам активно тренировался, участвовал в различных спортивных сборах, международных соревнованиях, чемпионатах мира, не раз становился призером. А клуб «Эридан» появился в начале 1990-х, но я влился в него только в 2015-м.

Продолжение по ссылке: Путь к совершенству

Учитель математики и физики в МБОУ «СОШ» №21 Ирина КАРПОВА с учениками

Педагогический стаж 28 лет.

После вуза она вернулась в родную 21 школу уже в роли педагога.

-В школьные годы я участвовала во всех мероприятиях, как раньше это называли - шефская работа, - вспоминает педагог. -Мне нравились дни самоуправления. В профессию я пошла, глядя на своих учителей, мне с ними очень повезло.

Свой предмет она выбрала также со школьной скамьи. Математика и физика интересовали ее с самого юного возраста.

Ирина Николаевна с особой теплотой говорит о поздравлениях от детей. Ученики разрисовывали асфальт, приходили под окна и поздравляли в школе.

- Самое главное было сделать вид, что я ни о чем не догадываюсь, - рассказала учительница. - Когда уже подходила к школе, слышала их последние приготовления. Они выставляли разведчика, который их предупреждал, что я приближаюсь. Как только я подходила к кабинету, была тишина.

В классе Ирину Николаевну ждали шарики, хлопушки, по традиции - торт и подарок.

Педагог поделилась с нами своим мнением по поводу профессии учителя. Учительница утверждает, что главное - не быть равнодушным, нельзя допустить ошибку, сломать маленького человека.

- Если учитель все-таки допустил ошибку по отношению к ученику, то она потом всю жизнь будет его сопровождать, - уверена Ирина Николаевна. - Мне кажется, учитель и врач очень схожи. Врачебная ошибка приводит к физической смерти, а ошибка учителя приводит к моральной.

Знание предмета - важно, но первостепенно научить детей быть людьми, вложить в них человеческие качества, тогда и вся наша жизнь станет другой.