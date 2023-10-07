Автор скульптуры «Кот учёный» в Калуге, отец 8 детей Сергей Лопухов рассказал, почему сейчас взялся за яшму и оникс

На днях мы отпраздновали День учителя. Не все знают, но в поселке Мятлево Износковского района есть памятник Народному учителю РФ Александру Фёдоровичу Иванову, который всю жизнь проработал в мятлевской школе и более 50 лет был её директором.

Автор памятника - обнинский скульптор Сергей Лопухов.

В нашем городе Сергей известен по скульптуре «Кот ученый», которая появилась в Калуге ровно 10 лет назад. Сначала кот сидел под дубом недалеко от «шарика». А четыре года назад переехал к главному корпусу КГУ на ул. Степана Разина. Городские власти посчитали, что там он уместнее и даже посадили рядом дуб.

Сергей Лопухов - профессиональный скульптор и работает не только с бронзой, но и с гранитом, мрамором, ониксом, яшмой, гипсом, деревом.

Его скульптуры стоят на городских улицах и находятся в частных коллекциях не только в России, но и в Италии, Швейцарии, Турции, Кипре, Аргентине. По всему миру установлено более 700 работ обнинского мастера.

Памятник учителю Иванову в Мятлево (бронза).

В нашей области много работ Сергея, например, памятник Окуджаве в Высокиничах, памятник художнику Прянишникову в Тимашево, генаралу Наумову в Обнинске, блаженному Никифорушке в Мещовске, скульптура «Пётр и Феврония» в Балабанове.

Памятник Окуджаве в Высокиничах (тонированный бетон).

А в Калуге помимо «Кота учёного» есть ещё одно произведение Лопухова. Для фонтана «Золотая рыбка и старик» в городском парке Сергей сделал фигурку рыбака. А рыбка - это уже творение Светланы Фарниевой.

Вот так «Кот учёный» выглядит в миниатюре на выставке.

- С бронзой работать легче: слепил, стоишь, смотришь – замечательно, красиво, - говорит мастер. – С гранитом сложней: он твёрдый. Чтобы приступить к нему, нужно надеть костюм, респиратор, взять болгарку, молоток. Колотишь, он разлетается, пальцы битые. Это физически тяжелый труд.

Для работы над скульптурой нужен не только художественный вкус, но и физическая сила. На фото Сергей за работой на Кипре.

Большая семья

Сергей Лопухов родился на Урале. Рисовал с детства, ходил в художественную школу. Потом поступил в Суздальское художественно-реставрационное училище.

Поначалу занимался реставрацией, резьбой храмов, оформлял иконостасы в церкви Покрова на Нерли в селе Боголюбово, храме преподобного Романа Киржачского в Киржаче, часовне у Спасской церкви в городе Владимире. А затем поступил в знаменитую Строгановку и стал работать камнем.

В Обнинске скульптор поселился в начале 2000-х. Его жена Валентина – из этого города. И Сергею Обнинск так понравился, что уже более 20 лет он с семьёй живет там. А семья у Лопуховых большая: 8 детей.

Старшие тоже рисуют, и, возможно, продолжат семейную династию и выберут редкую сегодня профессию скульптора.

В Калуге работы сергоея Лопухова можно увидеть в музее изобразительных искусств до 22 октября. Есть и мрамор, и оникс, и гранит, и яшма.

По всему миру

- Из любого камня что-то можно сделать, - уверен Сергей. - Иногда смотришь: материал красивый, но идея приходит не сразу. А бывает сразу видишь образ, берёшь карандаш, даешь эскиз или лепишь модель из пластилина. И дальше просто начинаешь лишнее убирать. Один и тот же камень может быть разным – полированным, шлифованным, фактурным. Бывает капризным: начинаешь работать, а он разлетается. Встречаются в камне и трещинки, но сейчас существую разные хитрости, можно что-то подклеить.

«Материнская нежность», тонированный гипс. Многие посетители выставки подолгу стояли именно у этой скульптуры.

Со своими работами Сергей немало поездил по миру. Его часто приглашают поучаствовать в международных выставках, симпозиумах скульпторов, где собираются мастера из разных стран, показать свое творчество и посмотреть на творения других.

- Очень интересно было в Мексике - вспоминает Сергей. – Люди там веселые, несмотря на то что живут бедно, хуже нас. На улицах поют, танцуют. Говорят мне: «Бросай работу, пойдем отдыхать!» Вручили сомбреро, маракасы - танцуй.

Машины там старые, много рено логан (а эти машины предназначены для стран третьего мира, во Франции их не используют). И они могут хвастаться друг перед другом машинами, запрыгивать с разбега на капот, демонстрируя, что автомобиль надёжный, выдерживает. И даже предложить другу запрыгнуть. Это у них привычное дело.

«Река», мрамор.

Цвет разрушает

Сейчас в Калужском музее изобразительных искусств можно увидеть необычные работы из камня Сергея Лопухова. Камень совершенно разный, есть оникс, яшма, мрамор.

- Это я сейчас так извращаюсь, - смеётся скульптор. - Потому что белый мрамор, например, - это классика. А вот сделать скульптуру из зелёной яшмы, желтого оникса, красного гранита интересно.

«Утро», оникс, мрамор.

«Фея», оникс, мрамор

- Могу сказать, что цвет отчасти разрушает объект, а я хотел, чтобы он не разрушал, а усиливал, дополнял. Гранит здесь не только российский, но и украинский, «Балтик грин» - финский, габбро – карельский, мрамор – греческий, македонский, оникс тоже греческий.

Хочется попробовать поработать и с другими видами камней, если попадутся. У меня приятель ездит на машине в Карелию. Недавно привез мне из Хибин очень интересный мрамор. Камни это уже какое-то маньячество.

Пришедшие на выставку гости оставляли отзывы и желали Сергею, чтобы его работ в Калуге было побольше.