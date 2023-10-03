Почему зависли некоторые решения судов по капремонту домов в Калуге

Дмитрий Денисов в понедельник, 2 октября, пояснил нюансы финансирования работ по капитальному ремонту и причины задержек ремонта жилых домов в Калуге.

Проблемы капремонта стали наглядно проявляться в первых годах нового века. Калужане начали массово подавать иски в суды, и первые решения появились в 2003 году.

Причина понятна: ветхость строений, отсутствие системы планирования капремонтов и ограниченность средств местного бюджета.

Однако сегодня появилось ещё одно препятствие в деле капитального ремонта, однако выход из казалось бы тупиковой ситуации есть.

Нет ремонта – в суд

Обращения калужан в суды с требованием провести в их домах капитальный ремонт с каждым годом росли. Если с 2003 по 2008 было вынесено 54 решения суда, то с 2009 по 2014 их количество приблизилось к 350. Основные претензии у людей были к крышам, фасадам, фундаментам, инженерным сетям.

Все судебные решения, вынесенные до 2009 года городом, полностью исполнены. В последующие годы, до 2022-го, городской бюджет смог «потянуть» исполнение лишь 81 судебного решения полностью, 210 решений исполнено частично. На это потрачено более 11 млрд. рублей.

В прошлом году полностью решения судов исполнены по 5 решениям и 33 – частично. К сегодняшнему дню исполнения ждут около 270 решений суда.

- В бюджете Калуги на 2023 год на исполнение решений суда по этим случаям предусмотрено 250 млн. рублей, - рассказал начальник управления городского хозяйства Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. – В 2023 году мы планируем полностью исполнить 9 решений суда о капитальном ремонте и 53 - частично.

Для исполнения всех решений судов, городу требуется более 5 млрд. рублей. Причем, даже если найдутся деньги, провести капитальные ремонты по всем объектам, на которые есть решение судов, за один год невозможно физически.

Капремонт без суда реальнее

С 1 января 2019 года в России, и в Калуге, в частности, начал работать новый специальный финансовый механизм, предназначенный для накопления средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Называется он Фонд капитального ремонта.

Казалось бы, ситуация с зависшими решениями судов по этому самому капремонту теперь будет благополучно разрешена. Однако на деле получилось наоборот.

- Сложно объяснимая ситуация, но по закону средства Фонда капитального ремонта нельзя тратить на решения судов по капремонту, - пояснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - То есть по сути деньги на ремонт есть, но исполнить решения судов мы не имеем права.

Градоначальник привел конкретную ситуацию с двумя расположенными рядом многоквартирными домами на улице Телевизионная. Жильцы одного подали в свое время в суд, получили решение о проведении капремонта. Жильцы другого дома не подавали. В результате, там, где нет решения суда, капремонт давно произведен, а там, где есть – нет.

В 2020-м году была попытка изменить региональное законодательство, для того чтобы позволить использовать деньги Фонда для капитального ремонта всех домов, но она была неудачной. Все упирается в 185 Федеральный закон. Требуется пересмотр его на уровне Государственной думы. Речь идёт о федеральных средствах, выделяемых регионам на переселение граждан. Если бы была возможность использовать часть их на капитальный ремонт, ситуация существенно облегчилась бы.

Стоит отметить, что после создания Фонда капитального ремонта, суды перестали массово выносить решения по капремонту, однако, старые решения требуют исполнения.

Пока же городские власти ремонтируют дома по решению судов исключительно в объеме сумм, предусмотренных городской думой в бюджете города на эти цели. Напомним, на 2023 год на эти цели запланировано лишь 250 млн. рублей.

Что же делать тем, кто в свое время заручился решениями судов и теперь ждет их исполнения, наблюдая, как соседи из средств Фонда капитального ремонта приводят свои дома в порядок? Выход в отзыве решения суда. И такие прецеденты в Калуге уже есть. Аннулировав судебное решение, жители могут рассчитывать на ремонт за счёт Фонда.