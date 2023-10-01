В Калуге семь бездомных псов обрели новых хозяев

Ярмарка по пристройке безнадзорных животных прошла в субботу, 30 сентября на площадке перед Городским досуговым центром.

Впервые в Калужской области была проведена столь масштабная акция помощи под названием «Найди друга».

Для того, чтобы найти своего нового лохматого друга в этот день перед зданием ГДЦ собралось несколько сотен калужан.

Четыре калужских приюта для бездомных животных привели на ярмарку 32 собачки. В основном дворняг. Однако многие обратили внимание на их ухоженный вид.

- Животных отбирали, чтобы они были максимально привлекательны для новых владельцев, - пояснил КП 40 председатель комитета по ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений ВОДОЛАЗОВ. – Все они прошли вакцинацию, полный контроль ветеринарной службы.

Новый владелец собаки получил не только преданного друга, но и в качестве бонуса мешок специального корма – в благотворительной акции приняли участие и работающие в Калуге производители кормов для животных. Кроме этого, хозяину пса предоставили ветеринарный паспорт взятой собаки. В течении первого времени, как пояснил нам Евгений Водолазов, владелец собаки будет иметь возможность бесплатно проходить необходимые для содержания животного услуги.

- Мы обязательно будем отслеживать судьбу взятых сегодня собак, добавил Евгений Водолазов. - Мы с ними обязательно свяжемся и не только для возможной помощи. Нам важно понять, с какими проблемами сталкиваются новые владельцы, чтобы в будущем оптимизировать всю цепочку передачи безнадзорных животных в руки новых владельцев. Важно, чтобы взятые собаки обрели настоящий дом, а не оказались через некоторое время опять на улице.

В дальнейшем подобные добрые акции будут проводить не только для собак, но и для кошек. Ярмарка «Найди друга», старт которой прошел в Калуге, возможно отправится и в другие города Калужской области.