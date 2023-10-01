Калуга Обнинск
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

В Калуге семь бездомных псов обрели новых хозяев

Владимир Андреев. Фото и видео автора.
Опубликовано: 01.10.2023 12:36 0 290
В Калуге семь бездомных псов обрели новых хозяев

Ярмарка по пристройке безнадзорных животных прошла в субботу, 30 сентября на площадке перед Городским досуговым центром.

Впервые в Калужской области была проведена столь масштабная акция помощи под названием «Найди друга».

Для того, чтобы найти своего нового лохматого друга в этот день перед зданием ГДЦ собралось несколько сотен калужан.

Четыре калужских приюта для бездомных животных привели на ярмарку 32 собачки. В основном дворняг. Однако многие обратили внимание на их ухоженный вид.

- Животных отбирали, чтобы они были максимально привлекательны для новых владельцев, - пояснил КП 40 председатель комитета по ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений ВОДОЛАЗОВ. – Все они прошли вакцинацию, полный контроль ветеринарной службы.

Новый владелец собаки получил не только преданного друга, но и в качестве бонуса мешок специального корма – в благотворительной акции приняли участие и работающие в Калуге производители кормов для животных. Кроме этого, хозяину пса предоставили ветеринарный паспорт взятой собаки. В течении первого времени, как пояснил нам Евгений Водолазов, владелец собаки будет иметь возможность бесплатно проходить необходимые для содержания животного услуги.

- Мы обязательно будем отслеживать судьбу взятых сегодня собак, добавил Евгений Водолазов. - Мы с ними обязательно свяжемся и не только для возможной помощи. Нам важно понять, с какими проблемами сталкиваются новые владельцы, чтобы в будущем оптимизировать всю цепочку передачи безнадзорных животных в руки новых владельцев. Важно, чтобы взятые собаки обрели настоящий дом, а не оказались через некоторое время опять на улице.

В дальнейшем подобные добрые акции будут проводить не только для собак, но и для кошек. Ярмарка «Найди друга», старт которой прошел в Калуге, возможно отправится и в другие города Калужской области.

 

Владимир Андреев. Фото и видео автора.
Опубликовано: 01.10.2023 12:36 0 290
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон увеличил число видеосервисов в одной подписке
Объявлены итоги XII конкурса «Вместе в цифровое будущее»
«Ростелеком» предоставил интернет еще более чем трем тысячам домохозяйств в частном секторе Калужской области
Берегитесь, «Оборотень» — премьера сериала в видеосервисе Wink состоится 21 сентября
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Особенности бетона с доставкой
Высота полубарного стула
Особенности финской мебели

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru