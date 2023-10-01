Почему деревенская школа в калужской глубинке преобразилась при новом директоре

— Прихожу сюда, как к себе домой, я в восторге от работы, — говорит учитель русского языка и литературы Дарья СМИРНОВА о школе, в которой работает. – Дети у нас хорошие, классы небольшие, в среднем по 12 человек. Могу уделить внимание каждому ученику. Наш директор задает стимул. Я думаю, что проработаю здесь всю жизнь, прикипела к этому месту.

Учитель начальных классов Валентина Федоровна КРИВОВА работает в Бронцевской средней школе 44-й год. Женщину выделяет особая учительская стать и проникновенный умный взгляд.

— В школу пришло второе поколение моих учеников: родителей выучила, теперь они ко мне своих детей привели, – рассказывает Валентина Федоровна. – Внешне школа за годы не изменилась: те же клумбы под окнами, тот же фасад. Педагогический состав у нас на 50% еще тот, который работал много лет назад. Очень изменилось наполнение школы. Все перестроилось – чувствуется век информационных технологий. Если раньше у учителя был мел, да учебник, то теперь масса всего, классы стали современные. Наша школа становится все краше, детям радостно приходить в нее.

Так говорят о Бронцевской средней школе ее сотрудники. Они и обратились к нам в редакцию со словами благодарности своему директору Ирине Юрьевне ИОСТ.

— У нас под ее руководством школа так преображается, столько всего происходит, приезжайте, сами увидите! – позвали нас жители деревни Бронцы Ферзиковского района.

Пойти в директоры уговорили

Чуть дальше поселка Ферзиково, в восьми километрах, расположилась деревня Бронцы. Для только что приехавшего в деревню человека она ассоциируются скорее с поселком: отличная асфальтированная дорога, двухэтажные многоквартирные дома, чистота во дворах, – все говорит о благоустроенности в сельском поселении. Здесь же, на главной улице, стоит Бронцевская средняя школа. В двухэтажном кирпичном строении 1975 года менее 20 педагогов обучают чуть более 100 детей.

Пять лет назад директором средней школы стала Ирина Юрьевна Иост, учитель физкультуры и выпускница Бронцевской СОШ.

— Иринка моя любит, чтобы все было, как положено, по-справедливости, – рассказывает нам учитель Бронцевской школы на пенсии и мама Ирины Иост Нина БАЛАКИНА. У Нины Дмитриевны 35 лет педагогического стажа, а это значит, что в семье уже сформировалась династия учителей. – Дочка и в детстве озорная была, активная, любила руками все делать, трудолюбивая. Советов о выборе профессии я ей не давала, она все сама решила.

Как признается Ирина Иост, стать руководителем ее буквально уговорили предыдущий директор школы, которая уходила на пенсию, и заведующая отделом образования Ферзиковского района.

Поддержка коллектива

— Я много лет работала учителем физкультуры и мне было непросто переориентироваться на работу директора, – говорит Ирина Юрьевна. – Всегда работала с детьми, как же стану с бумагами работать? Все-таки уговорили. Первый год входила в режим. Спасибо коллегам, поддерживали, помогали, благодаря им справилась. Вы знаете, ведь я сама здесь училась, а потом мои учителя стали моими коллегами. До сих пор некоторые из них работают в нашей школе.

Училась я средне, не отличница. Любила физкультуру, литературу. С математикой сложнее. Когда шла на должность директора, понимала, что мне надо подружиться с цифрами, и знаете, у меня это получилось. Оказывается, когда есть цель, то все возможно.

Первые два года я еще пыталась совмещать работу директора и учителя. То спортивный костюм надену и кроссовки, то в платье переоденусь и так несколько раз в день. Носилась туда-сюда. Потом нашла учителя физкультуры.

Коллектив дает мне силы. Поговоришь с ними – и настроение появляется, и снова все делать хочется. Стараемся, чтобы рабочий день заканчивался без разногласий, это важно.

Участие во всевозможных программах

— Ирина Юрьевна, о каком преображении школы говорили нам ваши коллеги?

— Изменения происходят последние три года, но в этом году особенно масштабно – мы участвовали в государственной программе «Модернизация систем образования» в рамках проекта «Развитие образования», получили очень хорошие деньги.

— Сложно было попасть в проект?

— Миллион бумажек собрать, – с юмором отвечает Ирина Юрьевна. – Два года подряд я просила денег на ремонт спортивного зала: он начал местами покрываться плесенью, я поняла, что его надо утеплять. Обратилась к Раисе Викторовне в отдел образования, она и вывела меня на эту программу. Подали заявку, победили. Нам выделили так много денег, что когда зал сделали, осталась еще половина суммы. Их потратили на ремонт, мебель, оборудование.

Спортивный зал школы преобразился как снаружи, так и внутри.

— С учителями вместе решали, что необходимо, – продолжает директор. – Проводили закупки. Начали еще в январе, как вышли с каникул. Сроки были сжатые, а провести все надо было определенным образом, сложно. У нас уже были сметы на другие виды работ, и мы выбрали то, что позволяло уложиться в оставшуюся сумму.

Входную группу отремонтировали, подъем на второй этаж, коридор, два класса, поправили отопление. Спортивный зал после утепления мы перекрасили внутри – удалили плесень, зачистили, обработали и выкрасили заново. На кухне косметический ремонт сделали, выделенные деньги потратили четко до рубля.

Новая мебель во всех классах. Здесь учатся первоклашки.

Компьютеры и ноутбуки, проекторы и современные доски - учителям здесь приятно работать.

Педагог Татьяна Лукашина поясняет, что учить ребят в современной деревенской школе можно при помощи касаний экрана.

— Дети, конечно, довольны. Мы купили им станцию зарядки мобильных телефонов и специально поставили в библиотеке, чтобы хоть так привлекать ребят к чтению книг – пока телефон заряжается. Второй такой аппарат поставили в кабинете детских инициатив.

В этом году участвовали в программе «Школьные инициативы», мы в числе четырех победителей из Ферзиковского района. Нам снова дали деньги, мы отремонтировали бывшую пионерскую комнату. Здесь дети у нас собираются, разговаривают, решают сообща вопросы. В рамках создания пространства «Точка роста» мы отремонтировали другой кабинет и закупили новую мебель.

В этом году мы вообще заменили много мебели. В планах продолжать, у нас есть сметы, еще есть кабинеты, которым требуется ремонт, есть и программы для школ, будем участвовать, – подытожила Ирина Юрьевна.

Кабинет математики и информатики.

Татьяна Николаевна Катенина ведет биологию и географию у ребят с 5 по 11 класс.

В кабинете у Татьяны Николаевны вся мебель тоже новая.

Воспитанные дети

Ирина Юрьевна в этот день показала нам всю школу, мы посмотрели светлые кабинеты с красивыми партами и стульчиками, новое оборудование и мебель для школьных пространств – уютные диваны, кресла.

Учителя Бронцевской школы мечтают, чтобы через год-два здесь открылся музей. Для этого необходимо найти помещение, и некоторые планы на этот счет есть, затем проведут полную инвентаризацию имеющихся экспонатов. Самые ранние датируются серединой 19 века.

Кабинет истории пока стал местом хранения собранных экспонатов школьного музея.

— У нас в коллекции есть уникальные экспонаты, которые специалисты назвали чуть ли не единственными на всю Калужскую область, – говорит учитель истории, советник директора по воспитанию детей и молодежи Евгений Вячеславович Бушин. – Сами сотрудники школы в разные годы собирали их по деревням Ферзиковского района.

Что особенно бросалось в глаза, так это вежливость детей. Даже когда мы перемещались по школе без сопровождения директора, все ребята здоровались чуть ли не хором. На переменах школьники играли друг с другом, разговаривали, прогуливались по коридорам – никто не уходил с головой в телефоны.

В столовой, где и нам довелось пообедать вкусным первым и вторым блюдами, выпить фирменный школьный чай (все готовит одна повар с помощниками!), дети вели себя спокойно, культурно.

Попали мы и на вынос флага и исполнение гимна. Учеников немного, но поют дружно, начальная школа не отстает от старших ребят.

Кажется, учителям удалось создать ту особую домашнюю атмосферу, где уделено внимание каждому, друг друга уважают. Педагоги здесь работают с душой, а дети, полагаем, отвечают им взаимностью.

В пятницу у ребят торжественный вынос флага, исполнение гимна.

В этот же день школьникам вручали знаки отличия ГТО.

Учитель физкультуры Ксения Лихачева поздравила и учеников младших классов.

Проблемой школы все единогласно назвали лишь одно – нет молодых специалистов. Правда, и в этом плане текущий год стал удачным: в школу пришли сразу три молодых учителя. Найти их было очень сложно, взяли буквально в последний момент. Но и эти три человека не закрыли потребность в молодых учителях.

— Когда дети воспитываются без папы – это одно воспитание, а когда папа и мама – совсем другое воспитание, так и в школе, – справедливо заметила в беседе с нами учитель начальных классов Валентина Федоровна. – Тут должны быть мужчины, должна быть молодежь. Мы – другое поколение, не можем шагать с детьми в ногу, всегда нужны молодые специалисты. Мы, пенсионеры, дорабатываем сейчас и думаем, а кто будет дальше?..

Прощались мы с директором Бронцевской школы, держа в руках ароматные наливные яблоки, которые собрала нам в дорогу ее мама Нина Дмитриевна.

— Знаете, школа уже, как вторая семья для меня стала, – говорит нам Ирина Юрьевна Иост, глядя на двор родной школы увлажненными глазами. – Ремонт доделать хочется, чтобы было красиво не частями, а везде. Новых учителей хочется, чтобы они сами приходили, достойной зарплаты учителям. Больше всего этого хочется.

Сквер в деревне Бронцы расположен неподалеку от Дома культуры. К слову, и в Доме культуры очень ждут молодых специалистов: от детей ушла преподаватель хореографии.

"Водитель Сергей Иванович - замечательный человек, - говорят учителя. - Нас везде возит, обслуживает автобус".

Остановка общественного транспорта в деревне.

В Бронцах Ферзиковского района есть хорошая обустроенная школа, в ней слаженный коллектив, не хватает лишь молодых специалистов.