Общественный транспорт, теснота школ и нехватка парковок: что еще портит жизнь жителям Правого берега Калуги

В наш чат-бот обратной связи в телеграм обратилась жительница Правобережья Калуги, рассказав об очередях на 26 маршрут.

— На часах 7:45. Не могу уехать на работу, – делает пояснения к присланным фотографиям калужанка. – На конечной – ни одной маршрутки. В первую, которая подошла, не влезли семь человек.

Вскоре маршрутка пришла. Интервал – 19 минут.

— На остановке к тому моменту было 24 человека, – пишет калужанка. – Забилась битком. Трое не стали влезать, остались ждать следующую. На следующей остановке – 7 человек. Водитель, естественно, не остановился. Едем без остановок до 6-й школы на левом берегу, так как никто не выходит, а новых впихивать просто некуда.

Это первая остановка маршрута №26, все желающие уехать не могут.

О проблемах с транспортом на Правом берегу говорят уже давно. Жители других районов города недоумевают: на что жалуются правобережцы, если маршруты №№ 29, 76, 4,18, 25, 26 ходят каждые три минуты?!

Как видим из истории выше – это далеко не всегда так.

Население Правого берега непрерывно растет, а маршрутки уже не в состоянии увезти такое количество пассажиров на берег левый.

Пользуясь случаем, мы решили выяснить, а какие еще проблемы Правобережья волнуют местных жителей? И, прогулявшись по этой части Калуги, в которой живет и автор этих строк, пообщались с местными жителями.

Улица Фомушина

Будущим жильцам застройщик в свое время показывал красивую картинку-план большого современного микрорайона Хороший. Он должен был расположиться по обеим сторонам улицы Фомушина.

Во дворах предполагались зеленые зоны, детские и спортивные площадки, многоуровневая парковка, в домах – просторные квартиры с высокими потолками.

Во дворе, как и было обещано, есть площадки и зелень.

В целом, строительство шло согласно плану, однако в какой-то момент оказалось, что одна сторона микрорайона приобрела практически завершенный вид: футбольная и баскетбольная площадки, детские игровые зоны – а на другой стороне улицы Фомушина по-прежнему стоял только один дом из пяти запланированных.

— Квартиру в микрорайоне мы купили 7 лет назад, а переехали туда жить 5 лет назад, – рассказывает жительница микрорайона, мама троих детей Марина АРХИТОВА. – Нам район понравился, был виден потенциал, хотя 7 лет назад здесь не было ни дорог, ни магазинов. Сейчас магазины практически в каждом доме, от сетевых до маленьких дворовых.

При покупке нам обещали разные виды благоустройства, большинство обещаний оправдались. Из минусов – достаточно узкие дворы и напряженная ситуация с местами для парковки. Вечером нужно постараться, чтобы найти место для машины.

— В этом микрорайоне я проживаю с 2019 года, – говорит студентка второго курса Калужского колледжа экономики и технологий Дарья СЫЧЕВА. – Нам обещали близкое расположение магазинов, детских садов и автобусных остановок. Интересные большие площадки для детей и места отдыха для взрослых. Наши ожидания оправдались. Плюсы жизни в микрорайоне: много различных магазинов, есть ветклиника, зоомагазин и груминг, различные пункты выдачи заказов. Минусы, конечно, тоже есть. Проблема с парковочными местами, вопросы по уборке двора в зимнее время, – отмечает девушка.

К слову, проблема парковочных мест в микрорайоне со временем только усугубляется, поскольку, согласно плану, на территории жилого комплекса предполагалось строительство многоуровневой парковки более чем на 600 автомобилей, однако вместо нее по-прежнему поле.

Вместо многоуровневой парковки жители этого микрорайона получили поле.

По другую сторону улицы Фомушина жителям дома-одиночки живется не в пример соседям.

Этот дом-одиночка возвышается над полями, сопротивляясь ветрам, а должен был быть в компании еще четырех многоэтажек.

Стройтельство микрорайона по этой стороне улицы Фомушина закончилось и перспектив возобновления по-прежнему нет.

Застройщика ищут

Как оказалось, между городской управой Калуги и застройщиком ООО СЗ «СК Правый берег» по итогам проведения аукциона был заключен договор аренды земельного участка для строительства многоквартирного дома (нынешняя замороженная стройка – прим. ред.). Срок аренды по договору составлял три года. Вскоре застройщик обанкротился. Городская управа подала в суд, 3 апреля 2023 года Арбитражный суд Калужской области признал договор аренды земельного участка прекратившим действие.

—Земельный участок, на котором расположен незавершенный строительством многоквартирный дом, может быт предоставлен по конкурсу какому-либо лицу для завершения строительства, – уточнили в городской управе Калуги.

Другими словами, город все это время ищет желающего продолжить стройку, только тот не находится.

По микрорайону есть еще несколько замечаний, говорят местные жители. Перед домом, смотрящим на кольцо по улице Фомушина, есть участок земли, который из года в год все больше зарастает травой.

Когда-то светящаяся надпись теперь выглядит уныло и зарастает травой.

Заросшая территория у кольца по улице Фомушина портит общее впечатление от района.

Городские службы траву здесь не косили ни разу, говорят местные жители. Почему бы не сделать очевидного – обустроить зеленую зону для отдыха, прогулок?

Неплохим примером благоустройства может стать сквер имени Краснопивцева, где есть деревянные скамейки и качели.

Сквер имени Краснопивцева полюбился местным жителям.

Микрорайон Веснушки

Согласился поговорить с нами житель микрорайона Веснушки Станислав ГЕРАСИМОВ. Мужчина с супругой и дочерью-студенткой живет здесь с осени 2019 года.

— При покупке квартиры мы обращали внимание на экологичность района, он находится на удалении. Тихий, спокойный, – говорит калужанин. – Минусы – отсутствие на весь разрастающийся микрорайон каких-либо магазинов, аптек. Появился только ларек неподалеку от школы. Еще приезжает автолавка, но нерегулярно, как будто по-своему усмотрению. В магазины мы ходим через поле в Кречетников Парк, ближе к Хорошему. Там сетевой магазин. Когда распутица, дожди – грязно, ведь это обычная тропа, протоптанная людьми. Школьники по ней утром ходят из Хорошего, а наши жители идут к ним в магазины (расстояние от домов Веснушек до сетевого магазина от 820 м до километра – прим.ред.).

Микрорайон Веснушки, действительно, выглядит уютно, здесь тихо.

Зелени мало, к слову, как и в других новых микрорайонах Правобережья.

Та самая народная тропа, о которой говорит Станислав, идет от школы в Веснушках к Хорошему через поле, на котором сейчас приступили к строительству еще одного микрорайона.

Проблема жителей дальних домов Веснушек – дождаться 25-й автобус, – продолжает Станислав. – Проще пройти через весь микрорайон и выйти на остановку к 18 троллейбусу, где еще ходит маршрутка №29 с Кошелева, но она всегда забита, маленькая, стоять невозможно. Лучше бы были «Пазики», в них и стоя можно доехать.

Хочется магазин где-то посередине микрорайона, чтобы со всех сторон «Веснушек» был удобно дойти. Потому что если его поставят на выезде, то нам, жителям крайних домов, опять же ближе будет по полю до Хорошего дойти. Если вы поговорите с любым жителем Кошелева, то там магазинов полно, но у них острая проблема с транспортом.

Для всего Правобережья общей остается проблем с поликлиникой. Очень маленькая как детская, так и взрослая. Я во взрослой был несколько раз, ну очень тяжело там находиться, – завершает Станислав.

Напомним, строительство новой поликлиники для взрослых и детей в центре Правобережья продолжается. Четыре этажа возведены.

Так строящаяся поликлиника выглядела летом. Местные жители отмечают, что возводят ее достаточно быстро.

Мы прогулялись по Веснушкам и убедились в правдивости замечаний местных жителей: почти 20 заселенных многоквартирных домов – и ни одного магазина!

Только своеобразный продуктовый ларек у школы № 13, где можно купить бакалею, полуфабрикаты, хлеб и еще ряд позиций товаров.

Единственная продуктовая точка в микрорайоне.

Обращают на себя внимание тротуары для пешеходов. Во дворах они не всегда качественно уложены, есть проблема с вывозом мусора.

— Мы купили квартиру в Веснушках в 2018 году, – рассказывает калужанка Екатерина ГОРБАЧЕВА. – Это новый спальный район, где живут в основном семьи с детьми. Новые дома, чистые подъезды, дороги, школа, сад. Качество квартир с минимальными претензиями, хоть это и эконом класс. Нравится простор, сохраняющийся несмотря на застройку.

Ощущается нехватка озеленения, хотя работы и ведутся. Кажется странным, что в планах застройки огромного микрорайона нет магазинов, но в целом плюсов больше, чем минусов, – завершает калужанка.

Магазин будет, но когда?

Мы получили ответ от городской управы Калуги по самой наболевшей проблеме жителей – отсутствии магазинов.

— В микрорайоне Веснушки планируется размещение магазинов продовольственных и непродовольственных товаров в составе помещений многофункционального комплекса, планируемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000180:75, – ответили в Горуправе. – А также во встроенно-пристроенных помещениях девятнадцатиэтажных многоквартирных жилых домов.

С целью обеспечения жителей товарами первой необходимости, ряд торговых сетей, универсамов и магазинов осуществляют доставку через официальные сервисы доставки. Предприятиями общественного питания осуществляется дистанционная доставка продукции собственного производства, – напомнили городские власти.

Правда, когда именно планируется разместить многофункциональный комплекс, чиновники тактично умалчивают.

Сетевики же не могут зайти в микрорайон потому, что проектом строительства в самих жилых домах не предусмотрено размещение подобных магазинов.

Кошелев

Жительница микрорайона Кошелев, попросившая сохранить анонимность (данные имеются в редакции), рассказала нам о болевых точках своего микрорайона.

— О проблемах Правого берега знают все, это и транспорт (в час пик ни уехать, ни приехать), и количество граждан близлежащих стран (со всеми вытекающими последствиями), – берет слово калужанка. – Но меня, как маму будущего первоклассника, в первую очередь очень беспокоит наполненность школ. В Кошелеве в этом году набрали 400 первоклашек! В классах по 30+ детей, знаю, что одна из учительниц уволилась в первый же день работы!

К счастью, в последнее время меня на работу возит муж, - продолжает калужанка. - Раньше, чтобы уехать с Кошелева, я шла на конечную троллейбуса №18 (в микрорайон Веснушки – прим.ред.). Только так можно было залезть без проблем. Вечером примерно в 17:30 уезжала с остановки школа №6. Это вообще ужас! Несколько просто пролетали мимо, потому что битком. А если останавливались, то за право «постоять на одной пятке» нужно было побороться с такими же желающими поскорее добраться домой. Даже в автобус и троллейбус залезть было проблематично.

Сейчас, я уверена, ситуация не изменилась, – подытожила калужанка.

Жительница микрорайона прислала нам фото, уточнив, что маршрутки выезжают из Кошелева уже полными.

Лизинг всех спасет?

Управление городского хозяйства Калуги сообщило нашей редакции, что в рамках инвестиционного проекта приобретения транспорта в лизинг в 2023 году планируется получить 107 автобусов для обслуживания районов Правобережья, из них 55 единиц большой и 52 единицы средней вместимости.

– Расчет количества транспорта сделан с учетом перспективной застройки района, – говорится в ответе чиновников.

Строительство не остановить

При всех существующих сложностях и нерешенных проблемах калужанам нравится Правый берег, многие выбирают этот район за широкие улицы и тротуары, по которым удобно прогуливаться вечером, просторные квартиры и инфраструктуру. Спрос на жилье есть, на Правом берегу продолжают возводиться многоэтажки и целые микрорайоны.

Так, сейчас строится многоэтажный дом на пересечении улиц Генерала Попова и 3-го Академического проезда. Летом начали и уже возводят второй этаж дома у детского сада «Мозаика» по улице 65 лет Победы.

Детский сад «Мозаика» окружают многоэтажки.

Большое пространство огорожено между Кречетниковым Парком и Веснушками – здесь появится еще один микрорайон на семь многоэтажных домов.

По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства, ориентировочная численность населения нового микрорайона может составить до 2844 человек.

Застройщику переданы эти участки сроком на 10 лет. Кроме того, во второй очереди здесь запланировано строительство детского сада на 220 мест и подземной парковки на 460 мест. Здесь невольно вспоминается обещание сделать парковку в микрорайоне Хороший. На бумаге – сотни машиномест, а в реальности – голое поле.

Дела школьные

Предполагается, что дети из нового микрорайона будут учиться в школе № 13 в Веснушках. Кроме того, возможно распределение учащихся в другие общеобразовательные и дошкольные учреждения, находящиеся в пешей доступности. Правда, при наличии свободных мест, подчеркнули в министерстве.

Но такая позиция внушает тревогу! Видимо, бюрократия и излишнее увлечение теорией мешает чиновникам увидеть реальное положение вещей.

Любой правобережец, чьи дети учатся в школах микрорайона, скажет, насколько тесно там уже сейчас. Как они предполагают распихивать по ним новоселов из будущих микрорайонов, совершенно непонятно.

Справедливости ради, мы приводим статистику управления образования Калуги, которую они любезно предоставили редакции в конце мая 2023 года.

Подчеркнем, тогда еще не были набраны дети на новый учебный год, а значит в этой статистике их нет. Равно как имеются те, кто выпустился в этом году.

Итак, по данным управления образования на конец мая этого года:

в школе № 13 (Веснушки), рассчитанной на 1000 мест, обучался 1091 человек;

в школе № 45 (Кошелев), рассчитанной на 1360 мест, обучалось 2 790 человек;

в школе №6 (65 лет Победы), рассчитанной на 1000 мест, числилось 1979 учащихся;

в школе № 50 (начало Правого берега), рассчитанной на 800 мест, обучалось 1617 учеников;

в школе № 33 (Шопино), рассчитанной на 350 мест, обучалось 1617 учеников;

Управление образования отметило, что в школах №№6, 45, 50 обучение организовано в две смены, что не противоречит санитарным правилам и нормам.

С целью обеспечения доступности общего образования до 2025 года планируется строительство школы в «Комфорт-парке», также рассматривается строительство школы на 1521 место в районе Академического проезда.

Кроме того, планируется размещение школы по улице Академика Потехина. О конкретных сроках не сообщается.

На фото новый корпус школы № 6 на улице 65 лет Победы.

Детсады переполнены

Управление рассказало и о наполняемости дошкольных учреждений.

детский сад «Карусель» рассчитан на 280 детей, а числится в нем 448;

детсад «Планета» рассчитан на 190, числится 373 ребенка;

садик «Мозаика» рассчитан на 220, числятся 411 детей;

детсады «Мечта» и «Акварель» - на 350 мест каждый, числятся 544 и 612 детей соответственно.

— В соответствии с утвержденной документацией, в микрорайоне Веснушки планируется к размещению два комплекса: начальная школа-детский сад, в районе улиц Минская, Фомушина, Академика Потехина планируется ДДУ на 220 мест, – рапортуют в управлении.

К слову, мои дети посещали три детских сада Правобережья: «Планета», «Карусель» и «Мечта». По личному опыту могу сказать, что тяжелее всего приходится воспитателям «Планеты», ведь в один год в нашей группе числился 41 ребенок! К слову, скоре были сданы еще пару многоэтажек, не беремся даже предположить, какая нагрузка на сад легла после этого. Интересно даже, сотрудникам доплачивают за тяжелые условия труда?

Детсад «Мечта» построен позже всех, в конце 2021 года, но уже принял на себя не только жителей Кошелева, но и детей из других районов Правобережья. По нашим данным, в сентябре этого года в нем числится не менее 557 детей.

Возвращаясь к школам, в 13-й, по нашим данным, в сентябре числилось уже около 2500 учеников, в кошелевском филиале школы № 45 уже не менее 2900 учеников. Школа № 13 героическими усилиями пытается удержать обучение в одну смену, расширяя классы до возможного предела.

Становится очевидным, что взрывной рост Правобережья был настолько же бурным, насколько подход к делу бестолковым. Власти, раздавая разрешения на жилищное строительство, закрывали глаза на важнейшие объекты инфраструктуры и социалки.

В итоге эти проблемы с каждым годом нарастают, как снежный ком. Возведение новых школ, открытие поликлиник сейчас — это не работа на будущее, а спешное исправление ошибок прошлого. Своеобразная гонка с проблемами на скорость. И единственное, что как-то способно сгладить остроту ситуации, что власть в нее, хоть и поздновато, но все-таки вступила.

Правобережье застраивается, молодых семей с детьми заселяется все больше. На фото жилой комплекс Лесной, он тоже расширился за последние годы.

Некоторые общие для города проблемы прослеживаются и в Кречетникове Парке - мусор своевременно не вывозят.

Стройка в микрорайонах продолжается.

Уважаемые читатели, расскажите в комментариях, какие проблемы существуют в ваших микрорайонах и какие пути их решения вы видите?