История одного экспоната: в калужском музее хранится защитное оружие элитной кавалерии французов

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

В фондах Калужского объединённого музея-заповедника хранится много предметов, относящихся к войне 1812 года.

В том числе большая коллекция оружия. Есть среди них и трофейное, напоминающее о победах над французами.

- Уже во время Отечественной войны были предприняты шаги по изъятию оставленного неприятельскими войсками оружия, за сдачу которого выплачивалось денежное вознаграждение, - рассказывает директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ.

- Так, после сражения при Тарутино генерал от инфантерии Михаил Милорадович предписал командиру 4-го пехотного корпуса графу Александру Остерману - Толстому: «Сколь можно, собрать ружей на месте сражения и оные доставить в Главную квартиру. Его Светлость приказал выдать за каждое ружьё по 5 рублей».

Между Калужской и Московской губерниями

- Интересны предметы, состоявшие на вооружении неприятельской кавалерии. Они, по всей видимости, имеют непосредственное отношение к событиям Отечественной войны 1812 года, происходившим на территории Калужской губернии.

Возьмем, например, нагрудную часть солдатской кирасы карабинерских полков. Это модель 1810 года. Выполнена она из стали и с внешней стороны покрыта латунным листом.

Содатская кираса, модель 1810 года.

- Передала её в музей 14 января 1901 года Мария Дмитриевна Большакова в качестве пожертвования. Предмет записали как «железная кираса, нагрудник». Следовательно, до передачи в Губернский исторический музей она находилась в частных руках и, вполне возможно, была найдена на месте Тарутинского сражения.

Сразу после боя кирасу могли не обнаружить. На то, что она некоторое время могла находиться в земле, косвенным образом указывают следы сплошной коррозии на её внутренней стороне и реставрация декоративных латунных заклёпок.

Такие кирасы использовались нижними чинами 1-го и 2-го карабинерских полков французской армии, которые являлись элитой тяжёлой кавалерии. В 1812 году они принимали активное участие в Бородинской битве и Тарутинском сражении, состоявшемся 6 октября 1812 года на пограничной территории между Калужской и Московской губерниями.

Там карабинерские и 1-й кирасирский полк, находившиеся на левом фланге неприятельских войск, были с рассветом внезапно атакованы казачьими полками и регулярной кавалерией. В течение примерно трёх часов они сдерживали русские войска на левом берегу реки Чернишни.

Полкам тяжёлой кавалерии был нанесён серьёзный урон. Так, перед сражением каждый из карабинерских полков имел в строю около 200 человек, а к вечеру 1-й карабинерский полк лишился четверти своего состава, а 2-й карабинерский — более половины.

По воспоминаниям трубача этого полка Шеля, после сражения во 2-м карабинерском полку сохранили боеспособность только 60 человек. Оставленные же противником на поле боя кирасирские и карабинерские кирасы, благодаря проявленной командиром 2-го резервного кавалерийского корпуса генерал-майором бароном Фёдором Корфом инициативе, поступили в качестве защитного вооружения в Псковский драгунский полк, шефом которого он являлся.

Вторая нагрудная часть кирасы была куплена для музея 12 марта 1896 года за 3 рубля. Она сохранилась гораздо хуже: со всех сторон покрыта сплошной коррозией. Этот предмет был записан как «старинный железный нагрудник».

При его изучении выяснилось, что это солдатская кираса модели 1812 года - последний, 4-й тип кирас, использовавшихся в армии Наполеона. Отметим, что постоянная потребность в защитном вооружении приводила к тому, что в полках применяли все типы кирас. Эта тенденция сохранялась и в период Отечественной войны.

Солдатская кираса, модель 1812 года.

Тяжёлое сражение

- Всего в армии Наполеона в 1812 году было четырнадцать кирасирских полков, при этом в походе на Россию участвовало тринадцать.

На главном направлении в сентябре-октябре 1812 года в составе кавалерийского резерва Великой армии находилось десять полков. В этот период кирасиры принимали участие в авангардных боях и в Тарутинском сражении. В последнем, по имеющимся данным, пришлось сражаться всем кирасирским полкам кавалерийского резерва.

Особенно сильно пострадал 1-й кирасирский полк. Он действовал вместе с карабинерами на левом фланге неприятельских войск и в ходе противоборства лишился своего орла, ставшего почётным трофеем русских войск.

Сохранились воспоминаниях участников сражения о действиях 2-го, 3-го и 6-го кирасирских полков. Последний участвовал в атаке на 20-й егерский полк и прикрывал отход неприятельских войск.

Схватка егерей с 6-м кирасирским полком и карабинерами произошла за рекой Чернишней, во время наступления батальона 20-го егерского полка на батарею противника. Атакованные тяжёлой кавалерией егеря успели построиться в каре, но карабинеры и кирасиры прорвали его и изрубили много солдат. К ним на помощь подоспели действовавшие в рассыпном строю стрелки.

При этом егеря не только выдержали и отразили атаку противника, но и «штыками опрокинули его кирасир». В итоге, 20-й егерский полк на этом направлении вынудил неприятеля оставить позицию.

В своих воспоминаниях поручик 11-й артиллерийской бригады Илья Радожицкий так описывал увиденное на поле боя: «В одном месте лежало человек тридцать русских егерей, порубленных, и между ними несколько убитых французских кирасиров: это были латники Мюрата, напавшие на колонну 20-го егерского полка и произведшие страшную сечу».

Последствия ещё одной схватки на правом фланге русских войск с кирасирами, описал подпоручик 7-й артиллерийской бригады Николай Митаревский: «Впереди нас было ровное место, на нём лежало много убитых и раненых наших егерей.

Раненые рассказывали, что они шли в стрелках, на них из-за леска, что в левой стороне, напала французская конница, они не успели выстроиться в каре, и потому из них много перебито. Лежало тут довольно и французских кавалеристов; некоторые из них были в латах и шишаках, с конскими хвостами и в огромных ботфортах».

Оказавшийся вечером 6 октября на поле сражения прапорщик квартирмейстерской части Муравьёв вспоминал: «Проезжая по тому месту, где лежали французские кирасиры, я остановился по жалобным воплям одного из них и увидел рослого и стройного латника, лежащего на спине; бок у него был вырван, как бы полуядром, но он был ещё в памяти и, мотая руками, вскликивал: «O Jesus, Marie!».

С поля боя

- По сведениям ведомости, подготовленной в неприятельском штабе, в ходе Тарутинского сражения потери убитыми, пропавшими без вести и пленными 1-го и 2-го корпусов кавалерийского резерва, в которых вместе с частями лёгкой кавалерии, карабинерами и конной артиллерии находились все десять кирасирских полков, составили 647 человек.

Значительная часть этих потерь пришлась именно на карабинерские и кирасирские полки.

Учитывая, что самые серьёзные потери на Калужской земле кирасиры понесли в ходе Тарутинского сражения, можно предположить, что приобретённый для музея предмет имеет непосредственную связь с этим сражением.