Третьяковская галерея привезла в Калугу картины братьев Васнецовых

В день открытия выставки в Калужском музее изобразительных искусств был аншлаг.

Во флигеле, где разместилась экспозиция, не протолкнуться. Чтобы поближе разглядеть картины, приходилось терпеливо ждать, когда спадет ажиотаж, или протискиваться сквозь толпу.

Васнецовы произвели в Калуге фурор. Но это было ожидаемо.

В советские времена репродукции картин Виктора Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье», «Иван царевич на сером волке», «Аленушка», «Спящая царевна» печатали в школьных учебниках, в журналах, на открытках и даже на коробках конфет.

Виктор Васнецов «Песнь о Сальгаре», эскиз, 1900 годы.

Интересно, что знаменитую «Алёнушку» художник никак не мог продать и сетовал, что это сказывается на его материальном состоянии. Потом её всё же купил Анатолий Мамонтов, брат Саввы Мамонтова, но за гораздо меньшие деньги, чем просил Васнецов.

Есть версия, что изначально художник писал не сказочный сюжет, а крестьянскую девочку-сироту. И уже позже эту картину связали со сказкой про сестрицу Алёнушку и братца Иванушку. Кстати, в Калуге сейчас можно увидеть эскизы к «Алёнушке» и «Спящей царевне».

Эскиз к «Спящей царевне».

А вот младший брат Виктора Васнецова Аполлинарий - художник не такой раскрученный, хотя в своё время пользовался популярностью, и внимания точно достоин.

Не писал портреты на заказ

Выставка небольшая, примерно 30 работ. Васнецовы прекрасны!

На этой картине Виктор Васнецов изобразил жену сына Михаила Ольгу Полетаеву (Васнецову). 1912 год.

- Виктор и Аполлинарий Васнецовы фигуры очень важные для Третьяковской галереи, - говорит сотрудник Третьяковской галереи Екатерина ВАСИНА. –Уже во времена Третьякова один из залов галереи был отведен под произведения Виктора Михайловича. Случай уникальный. До этого ни один художник не был удостоен персонального зала.

Третьяков покупал и произведения Аполлинария Васнецова. Мы сохраняем дом, в котором Виктор Михайлович жил последние 30 лет своей жизни, более того, построил его по собственному рисунку, и квартиру Аполлинария Васнецова.

На этой выставке вы можете увидеть шедевры, которые никогда, за редким исключением, не покидают Третьяковской галереи. Но это настоящие шедевры: «Богатырский скок» Виктора Васнецова (работа стала главным акцентом экспозиции) и пейзаж «Утро» Аполлинария Васнецова - этюд к одноименной картине.

Мы хотели показать Васнецовых разнопланово, насколько это возможно в рамках камерной выставки. Виктора Михайловича не только как живописца, автора картин на сюжеты сказок и былин, но и его портретные работы. А он, кстати, никогда не писал портреты на заказ, поэтому на них только родные и близкие ему люди.

Виктор Васнецов «Портрет Людмилы Аркадьевны Васнецовой-Воиновой», 1913 год.

- Аполлинария Васнецова мы хотели показать, как мастера исторической картины, автора работ на сюжеты старой Москвы. Он был историк, москвовед и, в некоторой степени, археолог.

Но основная часть работ посвящены пейзажному творчеству художников. Братья родились в селе Лопьял, а детство провели в селе Рябово, далеко на севере в Вятской губернии. Поэтому природа стала важной частью их творчества.

Пейзажные работы очень лирическое по настроению, художник смогли передать личные чувства, особенно это ярков видно в эскизе к картине «Алёнушка».

Виктор Васнецов «Портрет художника Аполлинария Михайловича Васнецова», 1878 год.

Братья-художники

Отец Виктора и Аполлинария Васнецовых был небогатым сельским священником. В семье подрастало шестеро детей. Мать Васнецовых - Аполлинария Ивановна – умерла, когда ей было 39 лет. А через четыре года умер отец. Аполлинарию Васнецову в то время было всего 13.

Так как все предки Васнецовых становились священниками, Виктор и Аполлинарий должны были продолжить династию. Они учились в духовном училище. Потом Виктор поступил в семинарию. Но оставил учёбу и уехал в Санкт-Петербург поступать в Императорскую академию художеств. Был уверен, что экзамены провалил, результаты узнавать не стал.

А через год получил письмо из Академии о зачислении. Учился блестяще. Первая его выставка состоялась, когда художнику исполнился 21 год. Картины Васнецова всегда пользовались успехом и хорошо продавались. А в 1912 году Виктору Васнецову за его труды было присвоено потомственное дворянство.

Виктор Васнецов «Этюд для картины «Витязь на распутье».

Женат Виктор Михайлович был дочке купца, враче Александре Рязанцевой, с которой познакомился в библиотеке. У них было пятеро детей.

Современники характеризовали его как скромного, застенчивого, религиозного человека. Художник расписывая храмы. Известна история, как однажды он сорвался с купола храма, но зацепился курткой о крюк, это спасло ему жизнь.

По политическим взглядам Виктор Михайлович был монархистом и часто спорил с Аполлинарием, который во время революции поддержал большевиков. Позже Аполлинарий разочаровался в коммунизме и нелестно отзывался о новой власти. Его квартиру сделали коммуналкой, а мастерскую в училище отобрали.

Аполлинарий Васнецов «Рыбаки», 1886-87 гг.

Серьёзно заниматься рисованием Аполлинарий Васнецов стал во время учебы в духовном училище, в то время он брал уроки у польского художника. Потом решил пойти в педагоги. Сдал экзамен на звание народного учителя, работал в селе. Но не долго, вскоре перебрался к брату в Москву.

Много общался с художниками абрамцевского кружка, участвовал в выставках передвижников, создавал декорации к операм. В 1900 году стал академиком петербургской Академии художеств. Путешествовал по России и за границу, преподавал, занимался реконструкциями старой Москвы.

Аполлинарий Васнецов был мастером пейзажа.

Аполлинарий был женат на Татьяне Одоевской. Их сын Всеволод стал полярный исследователем, океанологом.

Известен он и тем, что был единственным художником, выступившим против сноса храма Христа Спасителя в 1931 году.

На Васнецовых в зале аншлаг. Увидеть выставку можно до 17 декабря.