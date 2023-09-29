Калужане жалуются Дмитрию Денисову на общественный транспорт и ждут пуска тепла

С 18 по 24 сентября калужане оставляли комментарии со своими жалобами в социальных сетях Городского головы. Мы отобрали самые интересные случаи в нашем обзоре.

На прошедшей неделе чаще всего обсуждали проблемы с транспортом.

Также несколько калужских деревень остались без газа, а Дмитрий Денисов проверил, как идет подготовка к отопительному сезону

И снова общественный транспорт

В Городскую управу обратилась жительница Калуги Евгения ВИНОГРАДОВА. Девушка попросила обратить внимание на расписание транспорта на маршрутах Калуга-Резвань-Куровской и Калуга-Воротынск вечером и в выходные дни.

- Люди не могут уехать на работу, - рассказала Евгения. - Утром в областную больницу едут врачи, медсестры, лаборанты. Утром в выходной день вынуждены добираться на попутках.

Девушка возмущается, что все эти населенные пункты являются Калугой, присоединены к городу, но по утрам и вечерам уехать невозможно.

Также калужанка отметила, что дети и студенты давятся в утренних автобусах.

- В воротынских, которые проходят в районе 8:00, все висят, - пишет Евгения. - Неужели нельзя добавить утренние рейсы в город, сделать регулярным отправление автобусов в 6:10, в том числе в выходные? У Воротынских автобусов выходной в 6:10 в выходные, а Куровской - хочу еду, хочу нет. 24 сентября в 6:10 маршрут по непонятным причинам не выехал, а его ждали десятки людей.

По словам девушки, из города в Резвань последний автобус уезжает в 22:00, полностью забитый пассажирами. Многие люди не успевают на него после работы. В Плетневку последний рейс в 17:55, хотя большинство людей работает до шести часов.

- Мы ведь жители Калуги, а домой попасть не можем! И на работу, порой, тоже, - рассказала Евгения. - Опросы Вы проводили по транспортному сообщению, пожелания собирали. И для чего?

Девушка настойчиво просит решить проблему.

В Городской управе ответили, что по данным направлениям ходят маршруты № 21 и № 37, а сбои возникают из-за поломки автобусов, хотя перевозчики стараются предоставлять резервный транспорт.

- Указали перевозчику усилить контроль за выходом транспорта на маршруты, - ответили на жалобу представители ведомства. - В следующем году планируем обновление подвижного состава на этих маршрутах. Что касается автобусов Калуга - Воротынск, то это межмуниципальные маршруты, по их работе попросим дополнить коллег из Минтранса.

По словам представителей ведомства, калужане смогут получить облегчение, когда в областной центр придут все сто с лишним автобусов, которые будут ходить по наиболее востребованным направлениям.

Остались без газа

К Городскому голове обратилась жительница деревни Большая Каменка Лилия СОТНИКОВА. Она пожаловалась на отсутствие газа в населенном пункте. Весной этот вопрос уже поднимался, после чего была организована встреча с представителями Калугаоблгаза, Газпроммежрегионгаза. Газ обещали запустить до 30 сентября.

- Я весной уже задавала этот вопрос, после этого была организована встреча с представителями Калугаоблгаз, газпроммежрегионгаз, были на приеме у Юркова, - рассказала Лилия. - У нас есть ответы, что запуск газа будет осуществлен до 30 сентября.

По словам местной жительницы, на данный момент объект так и не приняли по вине подрядчика.

Лилия просит подсказать, что делать жителям, которые заключили договоры, выполнили условия, но так и продолжают жить без газа, хотя его обещали дать осенью 2022 года.

- Пока тепло, но дровами уже топить не получится, так как при установке газового котла пришлось демонтировать твердотопливные, да и заготовкой дров никто не занимался, - возмутилась женщина.

Жители деревни просят взять другого подрядчика или исправить ситуацию.

На такую же проблему пожаловалась жительница деревни Груздово Наталья ОРЛОВА.

- Как мы будем обогревать свои дома? – спрашивает Наталья. - Обещанным запуском газа к 30 сентября что-то не пахнет.

Дмитрий Денисов попросил рассказать, когда произойдет фактический запуск газопровода. Главный инженер газпромраспределение Калуга Денис КУЗИН не смог назвать точную дату, но заверил, что подрядчик устраняет замечания.

Всегда при сдаче газовых объектов очень важно, чтобы подрядчик все сделал по проекту и устранил все замечания, предъявляемые ГРО и органами Ростехнадзора, - отметил Денисов.

Городской голова лично контролирует подготовку к зиме

Дмитрий Денисов рассказал об итогах ремонта тепловых сетей в Калуге и о планах на следующий год.

К началу отопительного сезона в областном центре отремонтировали 32 километра сетей, которые подают тепло в квартиры, школы, детские сады и другие учреждения города.

Городской голова отметил, что в данный момент важно проконтролировать, чтобы подрядчики в срок привели в порядок разрытые участки, на которых проводились работы.

В следующем году в Калуге планируют реконструировать 19 километров тепловых сетей. Работы будут проводиться на Бульваре Энтузиастов, а также на улицах Московской, Луначарского и Грабцевское шоссе.

- Работы предстоят важнейшие и долгожданные для многих жителей, - отметил Денисов.

Также Городской голова проверил готовность бывшей котельной «Ремпутьмаш» к началу отопительного сезона. В прошлые годы на котельной часто были проблемы с пуском тепла. В данный момент она находится на балансе «Калугатеплосети».

Котельная подает тепло в 48 многоквартирных домов и 18 социальных объектов микрорайона Малинники.

- Специалисты сделали всё возможное для подготовки к новому отопительному сезону, -отметил Денисов. - Провели ревизию насосного оборудования, заменили часть паровых и водяных водоподогревателей, устранили порывы на теплосетях, которые обнаружились после опрессовки трубопроводов.

В следующем году в микрорайоне планируют построить новую котельную и газопоршневую электростанцию.