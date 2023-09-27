«Людей убивали просто так»: в Калуге продолжается судебный процесс по признанию геноцидом преступлений нацистов на нашей малой родине

Как мы уже писали, сегодня в Калужском областном суде окончательно рассмотрят гражданское дело о фактах геноцида мирного населения немецко-фашистскими захватчиками.

Процесс начался незадолго до празднования 80-летия освобождения Калужской области от оккупантов.

Подробно первое заседание освещали наши коллеги из «Комсомольской правды»: «Застрелил мать, троих детей, забрал вещи и ушел»: суд Калуги просят признать геноцидом зверства нацистов.

Несколько заседаний состоялись на прошлой неделе и в преддверии финала этой истории мы рассказываем подробности процесса.

«План голода» и расстрелов

В качестве экспертов на суде выступили директор фонда «Историческая память» Александр ДЮКОВ, кандидат исторических наук Игорь КОМЕТЧИКОВ, а также преподаватель ГБПОУ КО «Кировский индустриально-педагогический колледж» Максим МОСЯГИН.

Александр Дюков рассказал о собственном исследовании касательно планов фашисткой Германии по осуществлению геноцида мирного населения.

- План экономического уничтожения – уничтожения голодом десятков миллионов людей был конкретизирован в документе, который современные историки называют «Планом голода». Документ перевели на русский язык совсем недавно. Он свидетельствует о существовавших планах переселения мирных жителей в «зону голода» с непригодной для посадки почвой.

На заседании суда Дюков зачитал распоряжение фельдмаршала Вальтер фон Браухича от 13 мая 1941 года.

Документ назывался «О военной подсудности в районе «Барбаросса» и об особых мерах войск». В нем речь шла об уничтожении гражданского населения и особо отмечалось, что за действия против вражеских гражданских лиц военнослужащие Вермахта и вольнонаемные не будут преследоваться, даже если деяние является военным преступлением или проступком.

- Нацистское руководство на момент начала войны против советского союза дифференцировало различные этнические группы. Русские, также как и евреи должны были стать одними из основных жертв нацисткой политики уничтожения, - говорит Дюков.

Калужский суд приобщил к делу книгу, в которой впервые был опубликован «План голода».

Доцент кафедры истории КГУ Игорь Кометчиков озвучил данные, которые собирал 12 лет. Согласно ним за два года оккупации Калужской области нацисты убили более 20 тысяч мирных жителей. Около 250 000 человек угнали на принудительные работы в Германию и другие подконтрольные им страны.

- Значительная часть немецких военнослужащих, которые это совершали, избежали какого-либо наказания, - говорит Кометчиков. – Как известно, по приговору Нюрнбергского трибунала Вермахт не был признан преступной организацией...

Преподаватель ГБПОУ КО «Кировский индустриально-педагогический колледж» Максим Мосягин подробнее остановился на преступлениях нацистов в Куйбышевском районе Калужской области. Именно там проходили массовые карательные акции. Здесь нашли семь мест захоронений местных жителей.

В суде также были озвучены свидетельства преступлений нацистов на территории Кировского, Сухиничского районов. К примеру, из 400 населенных пунктов Мосальского, Жиздринского, Боровского, Ульяновского, Хвастовичского, Спас-Деменского районов вывезли на принудительные работы всех живших там людей.

Война глазами детей

Председатель Калужского регионального отделения общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» Валентина ФИЛАТОВА родилась в 1943 году в деревне Горки Жиздринского района. Их семью угнали в Германию.

Женщина рассказала о воспоминаниях своей мамы.

- Как рассказывала мама, их всех собрали, все шли пешком, - вспоминает Валентина Николаевна. - Было очень много расстрелов. Мужчин, которые пытались оказать сопротивление, сразу расстреливали. Все сразу смолкли и пришлось идти.

Она предоставила суду книгу «Седые дети войны», изданную ее организацией в 2002 году. В ней зафиксированы показания 247 человек. Книгу приобщили к материалам дела.

Мария АВЕРЬЯНОВА, также несовершеннолетняя узница концлагерей, рассказала об оккупации Куйбышевского района.

- Неподалеку от нас была деревня Ямная. В этой деревне немцы загнали местных жителей – стариков, женщин, детей. Один парень шел мимо деревни, они и его схватили и затолкали в сарай, - сбивчиво и эмоционально свидетельствует суду Мария Сергеевна. – Одному парню удалось сбежать в сторону речки. Немец увидел, догнал и на месте расстрелял.

Деда Марии Сергеевны тоже расстреляли. Прямо на печке. Потому что он что-то возразил немцам.

Убивали просто так

На четвертом заседании суд рассмотрел материалы, касающиеся не только геноцида мирного населения Калужской области, но и преступлений против детства. Ему предоставили архивные документы, видеосвидетельства очевидцев, которых уже нет в живых.

Выступила на судебном заседании 83-летняя Мария ШУБИНА. Она узнала о процессе из СМИ и пришла дать свои показания.

Мария и ее семья во время войны жили в деревне Красный Холм Барятинского района, который находился в оккупации до 1943 года.

- Старшую сестру прятали все время. Пачкали ее грязью, сажей, - рассказала Мария Ивановна. - Фашисты бесчинствовали. Людей убивали просто так. Мы голодали, ели очистки, труху, лебеду, крапиву. Мать заставили под дулом автомата готовить немцам еду, а сами напились.

Среди приглашенных специалистов на заседании присутствовал генеральный директор ГБУ «Калужский объединенный музей-заповедник» Виталий БЕССОНОВ (иначе - директор краеведческого музея, - прим. ред.). Он рассказал о документах, хранящихся в архивах его ведомства.

Согласно ним, немецким солдатам приказывали внимательно наблюдать за населением. Демонстрация хорошего отношения к местным жителям была под запретом, кормить калужан запрещалось.

При входе в Калугу, немецкое командование озвучило приказ, который гласил, что ответственность за непослушание будет нести не только нарушитель, но и все остальные жители города.

Директор музейно-краеведческого центра «Дом Богдановых» в городе Мосальске Елена ГУРЕНКОВА рассказала о массовых расстрелах в 1941-1943 года в ее районе.

Согласно по документам, на территории Мосальского района фашисты расстреляли не менее 1929 человек, уничтожили 112 населенных пунктов и более 10 тысяч угнали на работы.

Только лишь в двух деревнях - Королевка и Юсовка - нацисты казнили более тысячи человек.

История партизанки

Директор музейно-краеведческого центра «Музей комсомольской славы» Людинова Елена БАШКИРОВА рассказала о героях партизанского движения в районе.

- Семьи брали под арест, неоднократно допрашивали, требуя указать место пребывания партизан, - говорит Башкирова. - Одной из первой подпольщиц, подвергшейся жесточайшей казни, была Ольга Мартынова.

Девушку нацистам выдал начальник полиции. Ее, после пыток и изнасилования, расстреляли по одним данным 6, по другим 7 января. За телом дочери тут же отправилась мать.

- Оля лежала на снегу в одной сорочке, ее волосы были разметаны по снегу, - зачитала Елена Башкирова свидетельства очевидцев. - Лицо было в ссадинах. Ее тело завернули в простыни, положили в сани, заложили сеном и повезли домой.

Но полицейские не дали матери похоронить дочь. Перегородили дорогу и потребовали вернуть тело.

Девушку похоронили только 9 января, после освобождения города.

На этом всех гражданских попросили выйти из зала суда.

В связи с необходимостью исследования доказательств, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, после перерыва заседание продолжилось в закрытом режиме.

По итогам рассмотрения всех изложенных доказательств, сегодня, в 16:00, в Калужском областном суде начнет итоговое заседание.

Мы обязательно расскажем, чем оно закончится.