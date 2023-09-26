В Калуге «Телевизор» навевал на рокеров скуку, «Ноль» порвал баяном, а Майк Науменко устал и поддал

Мы завершаем наш триптих статей на тему советской гастрольной Калуги восьмидесятых.

Первую публикацию можно найти по ссылке Чешские рокеры, Стас Намин и никому не известная Лариса Долина: кто еще приезжал в Калугу с гастролями в 80-е

Вторая находится тут: В Калуге «Ария» привела в ужас старшее поколение, а волна калужских фанатов смыла «Черный кофе» в Москву. А сегодня мы завершаем нашу калужскую концертную сагу восьмидесятых, но не исторический цикл как таковой. В будущем мы приготовили для вас ряд других интересных публикаций, но всему свое время.

«Звуки Му» и «Ария»

В феврале 1988 года по приглашению Евгения Горина и калужского рок-клуба в ДК «Машзавод» на Пухова приезжает Федор Чистяков с группой «Ноль». В те дни состоялись два концерта этой ленинградской рок-банды.

До альбома «Песня о безответной любви к родине» с хитами «Иду, курю», «Человек и кошка», «Улица Ленина», «Ты-тормоз» и, конечно, «Песня о настоящем индейце», которые принесут Чистякову взрывнуюпопулярность, еще три года. Поэтому калужская рок-тусовка в тот год мало что слышала про группу «Ноль» и шла наугад. Потусоваться.

И скажу, что не разочаровалась!

1988 Федор Чистяков и группа Ноль в ДК Машзавод, февраль. Фото из архива Михаила Щербакова

- Федю тогда вообще мало кто знал, шли наугад, - вспоминает калужанин Ярослав ЛЕОНТЬЕВ. - И он порвал всех, как только вышел на сцену в трениках, косоворотке, тапочках и с баяном. И начал с песни «Болты». Улет!

Но не только Федя играл в те февральские дни 1988-го в Калуге. К нам приезжал еще и Петр Мамонов со своими «Звуки Му»!

Увы, на второй концерт 19 февраля Петр не остался, так как погиб Александр Башлачев и Мамонов срочно выехал на его похороны.

31 марта Евгений Горин и калужский рок-клуб приглашает в тот же ДК «Машзавод» Михаила Бозыкина и группу «Телевизор». Концерты прошли в полупустом зале, а те, кто был в тот день вспоминают сей сейшн, как унылый и скучный.

Борзыкин вышел к калужанам в гриме а-ля Бутусов, но, несмотря на хит «Сыт по горло», калужан как-то не зажег.

Серов, Моисеев и аншлаг «Мастера»

Еще одна причина, по которой на концерт «Телевизора» собралось мало калужского рок сообщества, - в этот же день два концерта в филармонии давала группа, которой к тому моменту исполнилось всего-то год, но благодаря прессе и радио, она была очень известна. Речь идет о «Мастере».

В январе 1987 года четыре музыканта покинули «Арию», чтобы создать свой проект. Этот факт в прессе и тусовке обсуждался очень горячо, поэтому неудивительно, что на калужских концертах этой молодой хэви-метал группы был аншлаг.

Помимо новых песен «Щит и меч», «Мастер», «Берегись» в репертуаре металлюг были и хиты Арии – «Встань, страх преодолей», «Игры не для нас» и, конечно же, «Воля и разум».

Им было можно их исполнять, так как авторы этих популярнейших опусов Алик Грановский и Андрей Большаков, являлись музыкантами «Мастера».

В Калуге за три дня рокеры дали шесть концертов.

А в конце мая 88-го два дня на стадионе «Локомотив» гремела сборная эстрадная солянка в лице пародистки Галины Базаркиной, группы «Рондо» с новым вокалистом Александром Ивановым, трио «Экспрессия» с Борисом Моисеевым, и главная звезда этих концертов - Александр Серов.

Серов – любимчик женщин, хотя и раскрутился к тому моменту с одной только «Мадонной». Калужане все четыре концерта дисциплинированно заполняли южную, северную и западную трибуны.

Я был на тех концертах, но кроме самодовольного Серова и загримированного Иванова из группы «Рондо» вспомнить ничего не могу.

1988 Петр Мамонов в ДК Машзавод, февраль. Фото Сергея Поварова.

Кооперативы отжимают!

Концертов на стадионе в конце восьмидесятых становится все больше. Более того, полным ходом идет перестройка, которая разрешила кооперативы.

И концертные кооперативы постепенно появляются и в нашем городе, нанося финансовый урон государственной филармонии.

17, 18 и 19 июня 1988 года на стадионе «Локомотив» снова солянка. Разноплановая и чересчур несовпадающая по жанрам, но такова была реальность правления Горбачева, которая отразилась на всех сферах нашей жизни, в том числе и музыкальной.

Что тут говорить, если одно время «Звуки Му» гастролировали вместе с эстрадной певицей Екатериной Семеновой и хард-н-хэви группой «Черный кофе». Нечто подобное наблюдалось в середине июня 1988 года и у нас на стадионе.

В большой связке работал легендарный Майк Науменко, который, кстати, был усталым и явно поддатым, группа «Галактика» и звезда вечера – Алексей Глызин.

Алексей только что ушел из популярного ВИА «Веселые ребята» делать сольную карьеру, но времени прошло очень мало, поэтому для кассы на афишах так и наисали – вокалист группы «Веселые ребята» с хитом «Не волнуйтесь, тетя».

Маркетинговый ход сработал. Все три дня и шесть концертов прошли на ура.

Только вот Майка Науменко было жалко. Немногочисленные поклонники ленинградского Марка Болана не проявляли особого внимания к музыканту. Кроме, пожалуй, калужских журналистов в лице Владимира Маркина и Андрея Гусева, взявших у Майка интервью.

1988 Леонтьев в Калуге. Фото из газеты "Молодой ленинец".

Солянка продолжается

В конце июля 1988 года в Калуге вновь состоялось массовое сборище на стадионе «Локомотив». Всего восемь концертов и, конечно, солянка.

Группы «СВ», «Примадонна» и звезда концертов – Валерий Леонтьев. Так уж вышло, что мне удалось побывать на трех концертах, хоть такая музыка не в моем вкусе. Но халява есть халява.

Леонтьев был хедлайнером тех вечеров. Как и всегда сцена стояла на поле, а зрители расположились на трибунах.

Народ на поле не пускали, поэтому разглядеть артистов было трудновато, да и звук оставлял желать лучшего.

Певец был чрезвычайно энергичен, бегал по полю, удостаивал чести помахать рукой зрителям и собирал цветы из рук восторженных калужанок, осмеливавшихся приблизится к ограждению на поле.

Помню, Леонтьев был одет в черную футболку американской группы «W.A.S.P.». Выглядело очень забавно.

Группа «СВ» - это очередной состав группы «Воскресенье» Алексея Романова, но тогда никто и не знал об этом составе ничего. Поэтому музыкантов встретили холодно-сдержанно.

Женское трио «Примадонна», являлось советским аналогом английской группы «Girlschool» или американской «Runaways». Солистка Инна Глэм (конечно, псевдоним, намекающий на то, что коллектив играет «глэм метал», на замом деле ее зовут Дарья Меньшикова), являлась женой Александра Елина, скажем так, хозяина группы, а также автора текстов к ранним хитам «Арии», «Мастера» и «Рондо».

И в заключение нашего обзора гастролеров 1988 года упомянем других известных артистов, посетивших Калугу:

Альберт Ассадулин

Лев Лещенко (это был его шестой приезд в наш город)

группа «Август»

«Сябры»

«Песняры»

Жанна Бичевская и другие.

Остается, правда, десятилетии 80-х еще и 1989 год, но посмотрев на афиши того времени, я пришел к выводу, что писать-то особо не о чем и не о ком.

Экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего, кооперативные цены на билеты становятся по карману далеко не всем, а в связи переходом на хозрасчет многие организации просто пытаются выжить. Популярные артисты завышают гонорар. В итоге организаторы концертов ищут пути не самые добросовестные.

Но все же кратко пробежимся по последнему советскому десятилетию, на смену которому придут лихие, в том числе и в музыке, 90-е.

1988 годд. Лев Лещенко в Калуге. Фото из газеты "Знамя".

Кризисный 89-й

В январе 1989 года к нам приезжают бывшие участники некогда популярного ВИА «Верасы», в составе которого выступает семейно-творческая пара Александр Тиханович и Ядвига Поплавская.

В феврале – исполнитель хита для дам бальзаковского возраста «Незабудка» Ион Саручану.

В конце февраля с программой «Серьез – дело смешное» в Калуге выступает создатель программы на центральном телевидении «Веселые ребята» Андрей Кнышев и его сотоварищи Сергей Шустицкий, с Владимиром Маркиным со своим «Трудным Детством».

Уже позабытый, а некогда популярный композитор Аркадий Хоралов, приезжает в Калугу в марте, а первого апреля в программе «Все без обмана» можно было увидеть тогда еще только начинающего комика, а сегодня успешного и авторитетного продюсера кино Игоря Угольникова.

Надежда Чепрага была в Калуге в конце апреля.

В то время будучи еще в своем уме, наш город посещает актер и исполнитель авторской песни Никита Джигурда. Он был у нас 18 июня, а потом, по многочисленным просьбам, приезжает 3 сентября в ДК «Строитель».

Певец Сергей Захаров был в Калуге в конце июня и дал шесть концертов.

Читаем мелкий текст

В 1989 году, кроме рока, у молодежи в фаворитах были группы «Ласковый май» и «Мираж». И Тут в калужской музыкальной истории не обошлось без обмана.

В июле 1989 года в Калуге развесили афиши, на которых крупно написали «Ласковый май». А вт ниже кеглем помельче: «28 июля. Студия «Ласковый май» представляет группу «Белые розы». Начало в 19:00».

Цена на билет была очень высока на тот момент - 5 рублей! Концерт начался с большим опозданием.

- Наконец на сцене появился первый артист далеко не юного возраста и ужасным голосом пропел куплеты на неудачно сделанную фонограмму, - пишет о том концерте журналист «Молодого ленинца» В. Буров в статье «Колючие шипы «Белых роз». - Такая откровенная «липа» еще больше накалила зал.

Судя по всему, в Калугу приезжали те самые, знаменитые двойники «Ласкового мая», заполонившие провинциальные сцены нашей необъятной родины.

И ведь ничего не предъявишь – на афишах чистая правда! Просто надо читать мелкий текст…

А вот в марте на афишах красовалось название поп-группы «Мираж». А текстом помельче было указано, что в Калуге будет выступать некий дипломант конкурса «Юрмала-88» Вадим Чумак и шоу-группа «Мираж», а не всесоюзно известный «Мираж» Литягина.

На этом с концертами восьмидесятых у нас все. Но наш музыкальный цикл продолжается. До встречи на следующей неделе!

Все статьи советского музыкального цикла вы можете найти на странице: "Музыка СССР"