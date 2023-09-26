Власти Калуги готовятся к отопительному сезону

На прошедшей в понедельник, 25 сентября, традиционной планерке у Городского головы главным вопросом повестки дня было начало отопительного сезона.

Также по традиции обсудили ход работ на синих мостах и обращения калужан.

Жители областного центра были обеспокоены нехваткой транспорта и пробками.

Подготовка завершается

На планерке подняли волнующий многих калужан вопрос, как же обстоят дела с подготовкой к отопительному сезону? Дмитрий Денисов опроверг слухи о преждевременном его начале. О подготовке рассказал начальник управления ЖКХ Михаил ВИШНЯКОВ.

Судя по его словам, на территории города идет подготовка к зиме 130 котельных, 466 километров тепловых сетей, 46 центральных тепловых пунктов и 3903 многоквартирных дома.

На данный момент уже готовы к запуску 129 котельных, 100% тепловых сетей и тепловых пунктов. За сезон было заменено 15 километров тепловых сетей. По результатам проверки все ресурсноснабжающие организации находятся в полной готовности к отопительному сезону.

- Немножечко надо потерпеть по поводу тех разрытий, которые есть. В течение этой и следующей недели работы будут завершены, - рассказал Вишняков. - Могу с уверенностью сказать, что все монтажные работы завершены, завершается обрисовка, тепло будет подано к домам.

К зимнему периоду подготовлено 3880 многоквартирных дома, что составляет 99,4% от общего количества.

Дмитрий Денисов отметил, что управляющие компании должны вовремя реагировать на запуск тепла.

- Банально бывают такие случаи, когда УК забывают задвижку открыть и запустить теплоноситель, - сказал Денисов. - Я надеюсь, что с годами такие УК исчезнут как класс, эти проходимцы.

Денисов посоветовал не расслабляться, учитывать человеческий фактор.

Демонтаж путепровода завершается

По уже сложившейся традиции главный инженер управления капитального строительства Антон Демин рассказал о ходе работ на Синих мостах. На этой неделе планируется полностью демонтировать путепровод.

На месте гаражей будет проходить трасса переустройства водопровода. Основной подрядчик уже готовит конструкцию путепровода, в скором времени его покрасят для монтажа.

- Продолжаем работы по устройству оцепной площадки под устройство свай со стороны автосервиса, - рассказал Демин. – Благодаря тому, что мы его снесли, открылся фронт работ для обустройства места для загона буровой техники под монтаж свай.

За прошедшую неделю было уложено около 200 метров сетей РЖД, которые будут служить футлярами для будущего кабеля.

- На этой неделе мы планируем уложить также 250 метров кабеля – это сети связи, сигнализации, - прокомментировал главный инженер. - Соответственно часть кабелей РЖД уже будет переключена.

Как отметил Демин, подрядчик закупает сигнализацию. До конца октября завершат переустройство кабеля сигнализации пути РЖД, который отвечает за безопасность. Переустройство сетей планируют завершить до конца недели .

- У нас остались три пересечки ливневой канализации и два больших переустройства водонапорной канализации, рассказал Демин.

Денисов отметил, что объект должны как можно быстрее предъявить калужанам.

ОРВИ подкосила обшественный транспорт

Калужане жалуются в социальных сетях, что в городе стал плохо ходить общественный транспорт, не хватает автобусов. Причиной тому оказалась сезонная простуда.

Городской голова поинтересовался у директора МУП «Управление Калужского троллейбуса» Владимира ВИТЬКОВА, выздоровели ли водители .

- У нас есть некоторое снижение выпуска, но оно не критичное, - рассказал Витьков.

Он отметил, что водители находятся в зоне риска заражения простудными заболеваниями. Из-за сезонной повышенной заболеваемости количество больничных увеличивается.

- Водители находятся на «первой линии фронта» - 8 тысяч пассажиров в год, -заявил директор МУП. - Это живые люди, прямое общение, но тем не менее выпуск мы держим.

Также Витьков упомянул про сложности из-за прекращения движения на Малинники льготных троллейбусов. Как оказалось, закрытие Синих мостов аукнулось и жителям северных районов.

- Льготные троллейбусы на Малинники перестали ходить, но мы не можем оставить людей без льготного транспорта, - говорит Витьков. - Поэтому часть автобусов с северного направления мы направили туда.

После открытия Синих мостов автобусы вернутся на Северное направление, а троллейбусы на Малинники.

Продолжая тему городского транспорта, городской голова озвучил, что в областной центр уже привезли семь новых автобусов, которые ходят до кампуса Бауманского университета.

По словам директора УКТ, также в Калугу уже начали привозить новые автобусы, часть из которых планируют отправить на северное направление, благодаря чему в скором времени ситуация вернется в норму.

В этом году планируют запустить 135 новых автобусов. Дмитрий Денисов рассказал, что в этом году и в первом квартале следующего года муниципалитет планирует зайти на Правобережное направление.

Жители Правого берега давно испытывают трудности с транспортом и вскоре на место частников придет муниципальный перевозчик.

Решение проблемы пробок на Московской

Традиционно калужане в ходе планерки задавали Городскому голове свои вопросы в соцсетях. К Дмитрию Денсову обратился житель областного центра Станислав Брюханов.

- Постоянные пробки на Московской по утрам в сторону центра, не понятно как работает интеллектуальная система регулирования светофоров, если пробки не становятся меньше, - пожаловался калужанин. – В час пик на северном направлении по-прежнему не хватает автобусов.

Мужчина предложил свой вариант решения возникшей проблемы – не жадничать на вакансиях кондукторов, так как их функции стали выполнять водители. Калужанин считает, что обилечивание пассажиров на остановках занимает слишком много времени, что и приводит к пробкам.

Городской голова не согласился с мнением калужанина о необходимости кондукторов, так как валидаторы – общемировая система.

- Будем идти по пути автоматизации, - заявил Денисов. – Кондуктор не ускоряет процесс.

Под комментарием Константина развернулось бурное обсуждение вопроса. Калужанка Марина Милюкова раньше работала кондуктором и утверждает, что их возвращение не решит проблему. Женщина отметила, что в городе существует острая нехватка транспорта.

- Сейчас мы приобретаем дополнительные единицы транспорта, расширяем штаб наших сотрудников, - рассказал Денисов. – Водители с удовольствием переходят к нам на работу, поскольку в нашем предприятии полный соцпакет и гарантия нормальной пенсии, полные гарантии от государства. Я уверен, что ситуация стабилизируется.