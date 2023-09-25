Чудо-дорога на Северном, перекрытия на Терепце и потом во Мстихино - о чем еще калужане писали городскому голове

В течение прошлой недели жители областного центра писали о своих проблемах на странице Городского головы Дмитрия Денисова.
В этот раз пользователи социальных сетей жаловались на дороги, управляшек, потоп в деревне Мстихино и калужских кадетов.
Публикуем обзор соцсетей градоначальника прошедшей недели.
В Калуге на Северном появилась чудо-дорога
Чудо-дорогой местные жители называют разметку около конечной троллейбусов. К горуправе обратилась калужанка Диана Морий. .
- Когда нанесут правильную разметку? –спрашивает Диана. - Люди идут на разворот на стёртой двойной сплошной, так как она визуально прерывистая. Аварии каждый день! .
Разметка на этом участке временная, и пока разворот здесь разрешён, - рассказали в городской управе. - Сейчас разрабатывается проект организации дорожного движения на реконструкцию данного транспортного узла. После разработки проекта разметка будет изменена. .
При наличии финансирования работы планируют провести в 2024-2025 годах. .
Калужское Мстихино затопило: струя гораздо больше, чем в фильме «Афоня».
На еженедельной планерке с Городским головой Дмитрием Денисовым жители деревни Мстихино в Калужской области рассказали о недельном потопе на улице Горной в районе дома №25. .
- Обращались через мессенджер ВК в водоканал , предложили оставить заявку на номера 88002000311, 511112, рассказала Юлия Толстик. – Звонили, трубки никто не берет, а вода течет. .
Городской голова прокомментировал, что толщина струи гораздо больше, чем в знаменитом фильме «Афоня» и попросил незамедлительно решить проблему. .
На следующий день после обращения, 19 сентября, работа водоразборной колонки была полностью восстановлена.
Студенты калужской кадетки перекрывают проезд на улице Московской в сторону Терепца.
Калужанин с ником Altered Neurons обратился к Городскому голове с просьбой об установке дополнительного знака, запрещающего стоянку. .
- Начиная от самой площади Московской и до поворота на Терепец, на участке отмеченным красным, постоянно ставят машины учащиеся Калужского кадетского многопрофильного техникума им. А. Т. Карпова, тем самым создают препятствие для нормального проезда автотранспорта, рассказал калужанин. - Образуется большая автомобильная пробка. .
В Горуправе пообещали провести мониторинг текущей дорожно-транспортной обстановки на данном участке. По результатам обследования будут запланированы соответствующие меры. .
Надежды на УК «Горизонт» нет: жильцы дома на улице Никитиной бьют тревогу.
В очередной раз с просьбой о помощи к ведомстве обратились жильцы дома №30 по улице Никитиной с жалобой на УК «Горзионт». Управляшки вновь не выполнили свои обещания. .
- Трава во дворе не скошена, высота достигает полутора метров, - рассказала Жанна Пучкова. - Деревья не спилены. В подвале 4 -го подъезда так и не заделана дыра. Конденсат на плитах перекрытия в квартирах увеличивается в разы с каждым днем! Огромная просьба нас услышать и принять меры! Слезно просим разобраться с нашими проблемами. .
В Городской управе пообещали выйти по указанному адресу с ГП КО «Калугоблводоканал». Мы будем следить за ситуацией.
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