Уже нет сил их собирать: калужане ринулись в лес за опятами

Это лето в нашей области было грибным: белые росли буквально на каждом шагу, встречались целые поляны.

Взятых в лес сумок и пакетов не хватало.

Когда после тёплой погоды пошли дожди, все ринулись на тихую охоту, грибов наблюдалось небывалое количество.

- И сушили, и солили, и замораживали, таскали столько, что перерабатывать не успевали, и все равно каждый день шли в лес, - говорит наша читательница Галина ЧЕРНОВА. - Я без леса просто не могу. Уже девать грибы некуда, а я всё равно иду. Но летом беру только белые, лисички и маслята. Белых много хороших встречалось, не червивых, крепких. И лисичке набрали полно, отварили, заморозили на зиму. А подберёзовики я не люблю – они все расползаются.

В этом году грибы уносили не вёдрами, а тележками. Удачный «улов» Александры Костяевой.

Нынешняя тёплая осень тоже не должна подвести. На этой неделе пошли долгожданные опята. И калужане вновь массово рванули в лес по своим заветным местам.

В соцсетях пишут, что грибов полно, но и грибников тоже, всё вытоптано. Однако грибы всё равно все находят.

Влад и Ангелина Волковы – заядлые грибники. Ни дня без грибов.

Жуковский, Ферзиковский, Перемышльский, Малоярославецкий районы, Кондрово, Льва Толстого – везде грибы. Все багажники машин ими забиты. Грибники делятся впечатлениями:

- Набрала по дороге от Сероводородных прудов до ст. Калуги -2. Белые, зонтики, маслята.

- Вчера ездили в Большие козлы, там много переросших опят, и очень много клещей - штук 5 сняли там и дома столько же обнаружили, сегодня ездили в Ферзиковский район, далеко не заходили, полтора часа три 0, 5 баночки маленьких опят, три 0,5 баночки средних опят, и 2-х литровая кастрюльки переросших на жарку. Обычных клещей в Ферзиково не было, но были клещи с крыльями (лосиные мухи), цепкие, не оторвешь от одежды, из волос не вытащишь. Одевайте косынки на длинные волосы.

- Грибы перебирал всю ночь и замачивал. Получилось 24 часа без сна.

- Полтора часа, три км. Куча грибов, сил уже нет собирать.

- Белоусово. Опят оооочень много. Не хватило рук, ведер и пакетов, чтоб всё, что находили, собрать. В лес подальше заходите, их там немерено.

- Ферзиковский район. Мы свой сезон опят закрываем, нет уже сил, желания и банок.

А вот калужский изобретатель Сергей Ходжаев придумал новый способ собирания опят:

- Собирал опята с ведром, которое сделал из прямоугольной канистры объемом 20 л. Широкой стороной прижимаю к стволу и стенка ведра, слегка, «обнимает» ствол. Там же нет буртика! Еще вешаю удавку выше грибов и на схватывающем узле двигаю ведро выше-ниже. То есть обе руки свободны. Чуть корпусом или ногой прижимаю ведро к стволу. И кошу их, как косой.

Пакеты наполняются за пять минут.

По чём грибочки?

Грибы продают и в интернете, и в Калуге на улице. В Калуге, Обнинске, Малоярославце опята идут по цене: 1000 -1500 за 10 л ведро, белые – 1000 рублей за 5-литровое ведро.

Кстати, еще неделю назад за 5-литровое ведро белых просили и 2500 рулей.

В Детчино опята дешевле – 800 рублей за 10 литров. Микс из подосиновиков, подберёзовиков и белых, собранных в Ферзиковском районе, – 700 руб. за 5-литровое ведро.

Баночки на зиму

Делятся калужане и рецептами заготовок грибов.

- Секрет в том, что при отваривании добавляйте уксус, и грибы не потемнеют, - пишет Наталья. - Так отвариваю все грибы абсолютно. А потом готовлю по такому рецепту.

Ингредиенты

опята - 2 кг,

вода для маринада - 1 л,

соль - 2 ст. л.,

сахар - 1 ст. л.,

зубчик чеснока - 3 шт.,

укроп - по вкусу,

перец горошком 5-7 шт.,

уксус 70%-ный - 1 ч. л.

Грибы перебрать, немного срезать ножки и разложить по размеру. Частями хорошо промыть под проточной водой. Сложить в кастрюлю и залить холодной водой.

Поставить варить до закипания, снимая пену. Варить 15-20 минут на медленном огне. Затем откинуть грибы на дуршлак и сложить в чистую кастрюлю.

На 2 кг отварных грибов добавить 1 литр воды, 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложку сахара, 5-7 горошин черного перца, 3 зубчика чеснока и 1-2 венчика укропа. Варить еще 15 минут в маринаде, в конце добавить 1 ч. ложку 70 % уксуса.

Разложить грибы по чистым баночкам. Добавить оставшийся маринад до верха. Закрутить крышками, остудить при комнатной температуре и убрать в холодильник.

Промаринуются грибы через месяц.

Дорогие читатели! А где вы собираете грибы и как их готовите? Делитесь в коммекнтариях.

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