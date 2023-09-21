Владислав Шапша погрозит пальчиком таксистам Калуги, если они не снизят цены

Как мы уже писали ранее, вторник, 19 сентября, в КГУ им. Циолковского прошла лекция в рамках общества «Знание» на тему «Новые стандарты открытости власти».
Спикером выступил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
Участником этой встречи был и журналист нашего издания.
В ходе лекции глава региона рассказал студентам о том, каким образом сегодня в Калужской области осуществляется коммуникация между властью и обществом.
В частности, губернатор признался, что каждый день читает не только отчеты органов власти, но и комментарии людей под его постами в соцсетях.
Еще один шаг к улучшению коммуникаций - сегодня каждый чиновник Калужской области обязан иметь аккаунт в социальной сети.
Говоря о проблемах обратной связи с калужанами, губернатор сказал, что существуют вопросы, которые невозможно решить за один день, как, порой, кажется просителям. Некоторые претензии людей к власти и вовсе необоснованны и, по сути, являются спекуляцией, попыткой манипулировать общественным мнением.
Еще одной проблемой глава региона назвал завышенные ожидания по какому-либо вопросу.
- Как вообще понять, что такое открытость власти и достаточно ли хорошо она проявляется? – поставил вопрос Шапша. - Критерий открытости власти – это эмоциональное состояние людей. Если они чувствуют, что их слышат, значит, власть идет правильной дорогой.
После вступительной речи студенты задали главе региона свои вопросы.
- Как привлекать калужскую молодежь оставаться в регионе? Ведь сейчас происходит ее отток, - спросил губернатора один из студентов.
- В настоящее время идет обратная динамика и, наоборот, очень многие приезжают или возвращаются в область, потому что здесь они востребованы, - ответил молодому человеку Владислав Шапша. - Помимо этого, только в КГУ в этом году было подано свыше 10 тысяч заявок на поступление.
Задать вопрос, волнующий не только нас, но и многих калужан, удалось и мне.
- Владислав Валерьевич, скажите, почему в Калуге такое дорогое такси?
- Я расскажу вам, что я и сам когда-то таксовал на «копейке» (смеется). Подскажите, где вы территориально находитесь?
- На Малинниках. И я знаю, что высокие цены можно связать с ремонтом Синих мостов, но дело в том, что даже во время ремонта в одно и то же время можно ехать как за 200, так и за 450 рублей, а в Москве я целых полчаса всего за 350 рублей ехала.
- Сложные математические расчеты (смеется). А куда вам надо добираться?
- До центра.
- И сколько по времени?
- Минут пятнадцать.
- За сколько в последний раз ездили на такси?
- За 450 рублей.
- Богатая студентка. А что с общественным транспортом?
- Не всегда его дождешься. По выходным он ходит с большим интервалом.
- Ну, я думаю, что такие цены связаны, во-первых, с подорожанием автозапчастей на автомобили и, конечно, с ремонтом Синих мостов. Я думаю, что, когда работы завершатся, цены придут в норму.
- А если нет?
- Тогда мы им пальчиком погрозим.
Завершилась лекция в духе заявленной темы. На экран вывели QR-код и предложили студентам перейти по зашитой в него ссылке и дать обратную связь о прошедшей встрече.
Анекдот в тему
Заходит таксист в магазин, берет стаканчик мороженого и идёт к кассе.
– С Вас 600 рублей.
– Как 600??? На ценнике указано 200 рублей!
– Пока вы стояли в очереди, спрос на мороженое вырос. Если цена вас не устраивает, вы можете купить мороженое позже.
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