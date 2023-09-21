Мусорные навалы, качество дорог и новые деревья: что ещё обсуждали калужане на этой неделе

В понедельник, 19 августа, на совещании городской голова Калуги традиционно ответил на волнующие калужан вопросы.

Местные жители обращаются в горуправу не только во время планерки, но и в течение всей недели. Мы собрали самые острые социальные проблемы недели.

В топ обсуждений попали мусорные свалки и недобросовестные подрядчики. Некоторые калужане, переживающие за зеленые зоны Калуги, затронули тему высадки в городе новых деревьев.

Безаварийный заезд на улице Кибальчича

В ходе онлайн-планерки у городского головы Дмитрия Денисова, калужанка Елена Потапова обратилась к представителям горуправы с просьбой уточнить, зачем испортили подъезд к дому №32 на улице Кибальчича, возле которого недавно производили укладку асфальта к 46-й школе.

- Не было печали, так накачали, - пишет Елена. - Теперь автомобилисты, лихо подпрыгивая, всякий раз недобрым словом вспоминают всех причастных. Школа это хорошо, но в итоге нашему многоквартирному дому в чужом пиру похмель.

Калужанка Ольга Грумер Уточнила в комментариях, что работы на участке переносили два раза.

- Мы не испортили подъезд, впервые за долгое время на этой улице появился асфальт, - ответил Денисов. - Сейчас необходимо положить бортовой камень, чтобы обеспечить безаварийный заезд.

На вопросы местных жительниц ответил заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Дмитрий ШМАКОВ.

- Планы по обустройству нормативного примыкания есть, для этого нужно чтобы были начаты работы мягким асфальтом, - сказал Шмаков. - Как только он придет на объект, все будет выполнено по нормативам.

Проблему планируется решить до конца этой недели.

Калужане дают советы по озеленению города

Пользователь с ником Антон Александрович обратился к горуправе с вопросом о высадке лип. По мнению мужчины - это глупость, так как липы – высокорослые деревья, а высаживают их под проводами линий освещения.

- А потом будут вместо деревьев стоять обрубки! – негодует местный житель. - Их пилить будут постоянно и это не считая, что липа - это ОЧЕНЬ хрупкое и аварийное дерево!!!





Калужанин отметил, что в Калуге есть академия, в которой наверняка найдется человек, который может сказать какие породы деревьев стоит посадить.

- Да посадили бы дубы или хотя бы каштаны - их обрезать лет 50 не надо, - предложил мужчина. - А липу через 3-5 лет уже пилить придется

В Городской управе ответили, что в областном центре высаживают липы, клёны, берёзы. Эти деревья гипоаллергенны, относительно нетребовательны к почве, теневыносливы, устойчивы к агрессивной городской среде.

- Что касается места посадки, то делали новые приствольные лунки, сместили их в сторону тротуара, - отметили в Горуправе.

Мусорные острова продолжают расти

Калужане присылают большое количество обращений про мусорные свалки и жалуются на неосторожный вывоз отходов.

Одну из таких жалоб написала Марина Якунина из деревни Яглово. В населенном пункте мусор не вывозили все выходные, из-за чего люди складывали пакеты с отходами рядом с контейнерами.

- Приехала машина забрала мусор из контейнеров и уехала, при этом на фото видно, что при погрузке мусора из контейнеров, рядом лежащие пакеты были разбросаны и остались валятся, - рассказывает Марина. - Просим вас навести порядок работы КРЭО.





Свалка в деревне Яглово.

Мусорный апокалипсис наулице Новослободской.

К сожалению, такими фотографиями пестрит интернет. Ситуацию прокомментировал Городской голова.

- Это классический пример такой неразберихи, которая образовалась после новых изменений в законодательстве, - рассказал Денисов. - Получается, что за вывоз мусора из контейнеров отвечает одна организация, а за подбор другая.

Дмитрий Денисов обратился к КРЭО и напомнил руководству предприятия о том, что необходимо навести порядок.

Калужане пожаловались на злодея-перевозчика

К Городскому голове с просьбой разобраться с проблемой маршрута №37 обратилась калужанка Ирина Никишкина.

- Часть рейсов просто не ходят по расписанию, - возмущается Никишкина. - Просим прояснить ситуацию.

Женщина рассказала, что последние сбои были в рейсах в 17:50 и 11:50 в разные дни недели.

Ситуацию прокомментировал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.

- Ждем обновления транспорта, - ответил он калужанке. - 28 автобусов уже согласованы, к концу года закупим транспорт и уже в следующем году пойдут новые, красивые автобусы. Сбоев не будет.

О причинах сходов транспорта с маршрута рассказала сотрудница центральной диспетчерской службы

- В ввиду изношенности подвижного состава, действительно, были сходы автобуса маршрута №37(л) "сквер Медицинских сестёр - Куровской" в указанное время в разные дни. После ремонта автобусы вышли на линию.

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