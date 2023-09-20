Владислав Шапша: «Мы помним 716 дней оккупации Калужской области - разрухи, убийств и лишений».

17 сентября 1943 года наша область отметила важную дату: 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Почтить память павших губернатор Владислав Шапша приехал В Куйбышевской район.

Там находится мемориальный комплекс «Безымянная высота».

В этот день здесь были тысячи гостей, в том числе председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой, Почетный гражданин Калужской области, генерал армии Владимир Ильич Исаков, командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, глава администрации города Первомайск ЛНР Сергей Колягин, ветераны, труженики тыла, командиры войсковых частей, юнармейцы, школьники, жители Калужской, Брянской, Смоленской областей.

Владислав Шапша напомнил о цене освобождения Калужской области:

- 716 дней оккупации Калужской области - разрухи, убийств и лишений. 26 тысяч безвинно убитых мирных жителей: стариков, женщин, детей. Сотни тысяч угнанных в Германию. Более 400 тысяч солдат и офицеров, сложивших голову на калужской земле, - сказал губернатор. - Мы помним 18 героев, которые здесь погибли в неравном бою: 18 против 200 гитлеровцев.

Ночью, захватив эту высоту, удерживали её до прихода наших войск. Только двое чудом выжили, остальные сложили голову для того, чтобы мы с вами могли жить в свободной стране и гордо нести великую славу России.

Наши предки сделали все, чтобы задавить фашистскую гадину в её логове. Но сегодня мы видим, как в нашем соседнем государстве маршируют с факелами, со свастикой и крестами на военной технике.

А значит, вновь наши с вами земляки, взяв в руки оружие, защищают нашу землю от этой нечисти. Только, когда эта память будет в наших сердцах, каждого из нас, историю никогда не повернуть вспять. Это история великих подвигов и великих решений, это история великого народа. Вечная память героям!

Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Острая проблема

ТОС «Правобережье» - одна из самых активных общин Калуги. На прошлой неделе Владислав Шапша встретился с её представителями - Леонидом Мееровичем и Эльвирой Капитоновой. Обсудили волнующие жителей вопросы.

В разговоре также участвовали министр здравоохранения области Константин Пахоменко и городской голова Дмитрий Денисов.

Говорили о развитии социальной инфраструктуры Правого берега. Здесь продолжается строительство детских садов и школ. В ближайших планах - школа в Комфорт-парке и новая школа искусств.

Подробно остановились на работе учреждений здравоохранения. Вопрос обеспечении их кадрами, в частности, врачами-педиатрами, стоит здесь очень остро.

Как пояснил министр здравоохранения области Константин Пахоменко, в настоящее время на Правобережье работают пять педиатров и четыре фельдшера. В связи с сезонным ростом заболеваемости добавлен ещё один врач.

Постоянно дежурят две педиатрические бригады регионального центра «скорой медицинской помощи». Нагрузка на медиков большая.

В следующем году вопрос с кадрами на Правобережье планируют закрыть: на работу по целевому договору придут восемь врачей-педиатров и три врача должны вернуться из ординатуры.

В перспективе проблему обеспечения региона врачами–педиатрами позволит решить и КГУ им. К. Э. Циолковского: в этом году в вузе набран первый курс педиатрического факультета. Кроме того, в 2024 году здесь откроется современная детско-взрослая поликлиника на 250 мест.

Владислав Шапша поручил министру здравоохранения проработать предложения, как оперативно снизить остроту проблемы.

- Обеспечение медицинскими кадрами – это системный вопрос, - сказал губернатор. - Наша задача - создавать условия для работы, обеспечивать возможные меры стимулирования и учить как можно больше врачей.

Когда на Правом берегу откроется большая поликлиника с современным медицинским оборудованием, это будут уже совершенно другие условия труда и совершенно другой стимул для медиков.

Будущие IT-специалисты

У ребят Дзержинского района теперь есть все возможность заниматься изучением цифровых технологий: в Кондровской школе № 1 открылся Центр цифрового образования «IT-куб».

Кнопку, символизирующую начало работы IT-куба, на интерактивном экране нажали губернатор Владислав Шапша и директор школы Надежда Мальвова.

IT-кубы создаются на базе образовательных учреждений в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В Калужской области их уже два: первый был открыт в школе № 13 в микрорайоне «Веснушки» в 2020 году.

Владислав Шапша осмотрел помещения центра, площадь которого составляет почти 635 кв. метров. Имеются лекторий, зона для отдыха и проведения массовых мероприятий, шахматная гостиная, интерактивная научно-познавательная зона.

Занятия здесь будут проходить по шести направлениям. Записались сюда уже двести школьников.

Губернатор пообщался с педагогами и учащимися, вместе с ними опробовал возможности нового оборудования и отметил, что у современных российских школьников прекрасные условия для занятий и саморазвития.

При этом Владислав Шапша напомнил, что в школах области также открыты 157 «Точек роста». Всё это, по его словам, позволит молодым людям в будущем стать хорошими специалистами, в том числе, в сфере цифровых технологий.

- Калужской области крайне нужны такие специалисты! Каждый, кто захочет, найдёт себе применение. Я в этом уверен, - сказал глава региона. - Специалисты в сфере цифровых технологий необходимы на большинстве предприятий.

Для того, чтобы обеспечить приток таких кадров, мы и создаём современные высокотехнологичные образовательные центры.

В завершении встречи на флипчарте для почётных гостей центра губернатор написал: «Ребятам желаю использовать новые возможности IT-куба на всю катушку!»

«Калужская осень»

15 сентября на площадке спорткомплекса «Анненки» открылась традиционная выставка-ярмарка «Калужская осень-2023». На её открытие приехал губернатор Владислав Шапша. Вместе с ним ярмарку посетил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

«Калужская осень» проводится почти полвека и становится всё более масштабной, помогая развиваться предпринимателям, в том числе благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». В этот раз свою продукцию представили более 150 предприятий из десяти российских регионов и республики Беларусь.

- В сельском хозяйстве нужно обладать даром предвидения и талантом, - сказал Анатолий Артамонов, пройдя по ярмарке. - Я очень рад, что губернатор Владислав Валерьевич продолжает традиции внимательного отношения к сельскому хозяйству, к труженикам села, совершенствованию технологий. Это является надёжным гарантом наших успехов в аграрном секторе в будущем.

В свою очередь Владислав Шапша поблагодарил работников села.

- Спасибо всем, кто трудится на земле, за профессионализм и преданность делу. Благодаря сельским труженикам мы обеспечиваем продовольственную безопасность региона и страны, – сказал губернатор.

Владислав Шапша отметил, что по поручению Президента Российской Федерации аграрно-промышленный комплекс области уверенно наращивает объём продукции, задавая тренд во многих направлениях.

Так, четверть всей цветочной продукции в России выращивают калужане. Это направление планируется развивать дальше

. В тот же день между правительством региона и ОАО «Галантус» и ООО «Калужский цветочный холдинг» было подписано соглашение «О создании кластера по производству цветочной продукции на территории Калужской области».

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