«Города и люди»: в Калуге открылся необычный арт-проект

Арт-проект «Города и люди» открылся в калужском музее изобразительных искусств. Выставка приглашает к прогулке по городам мира.

Представили проект его авторы Евгений Жиляев и Елена Матюшина. Они рассказали, что выставка родилась во времена ковида, когда люди сидели дома,и хотелось добавить позитива.

А теперь и сам проект путешествует по городам - после Калуги поедет в Боровск.

Деловая суета и размеренные будни, взаимоотношения людей, чувства и эмоции, встречи и расставания, радости и беды. Город наблюдает за всем спектром чувств, проживаемом в нём людьми. А фотографы пытаются запечатлеть эти мгновения.

Фото Ольги Субботиной «Никольские ангелы», Москва 2019 год.

Дополняют выставку авторские костюмы дизайнера Ксении Дмитриевой из коллекции «В одном ритме с городом».

О коллекции Ксения говорит так: «Можно жить в городе и не замечать его. А можно дышать с ним в одном ритме, замечать красоту сбегающих лестниц и строгость оград, четкость зданий и теней, увидеть, как перерастает старую жизнь новый город. Можно попытаться услышать и даже сшить».

Авторские костюмы дизайнера Ксении Дмитриевой

Начинается выставка с работ легендарного фотожурналиста, признанного во всем мире мастера Виктора Загумённова.

Это черно-белые снимки, сделанные ещё в советское время. Детство Виктора Загумённова прошло в городе Североморске Мурманской области. Затем он закончил факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. Много снимал суровый Север.

Его снимки печатали советские газеты и журналы.

Фото Виктора Загумённого «Не мешай», 1979 год.

Самые известные работы - «Спящие в детском саду дети» и «Нелётная погода для штурмана Тамары Афанасьевой», 1979 год (в то время Тамара Афанасьева была единственной женщиной-штурманом на самолетах ТУ-134 и ТУ-154 и вертолетах Ми-26 в Тюменском аэропорту Рощино).

Друзья шутили на Виктором Аркадьевичем, что он, даже когда спит, кладет под подушку фотоаппарат… Его не стало в сентябре 2020 года.

Фото Виктора Загумённого «Нелётная погода для штурмана Тамары Афанасьевой», 1979 год.

Солнечное настроение

На выставке работы 60 авторов. Это люди разных профессий, разного возраста и разных взглядов. Их объединяет любовь к путешествиям и к фотографии.

Галина Грязнова серьёзно заниматься фотографией начала не сразу. Родилась она на Камчатке, в семье военного. Её родители – ветераны Великой Отечественной войны. Папа был лётчиком-истребителем, мама подростком работала в Таганроге на Котельном заводе разметчицей бомб.

После школы Галина поступила в Московский инженерно-строительный институт. Закончив его, много лет работала в проектном бюро инженером-проектировщиком. Но еще со студенческих лет Галина любила путешествовать и для себя снимала на мыльницу.

Однажды показала фото друзьям, те посоветовали ей профессионально заняться фотографией. И вот уже 10 лет она не расстается с фотоаппаратом. Участвует в выставках и продолжает путешествовать.

Объездила 26 стран, побывала во многих российских городах. Снимает архитектуру, природу, эмоции, особенно своей маленькой внучки – она настоящая артистка. Любит кошек, делает их фото во всех уголках мира.

Фото Галины Грязновой «Мост у Бэйн. Его длина 1,2 км, построен в 1850 .г» Мьямна, 2021 год

- Иногда, чтобы поднять себе настроение, я смотрю на себя счастливую в красивых местах, которые мне подарила моя фотографическая судьба, - делится Галина. - Я настраиваюсь на те эмоции и впечатления, которые вызывали у меня радость и улыбку. И моё солнечное настроение в прошлом помогает мне в настоящем

Ещё один автор - Марина Ромашова - специалист по экономике и управлению на предприятии. Много лет она проработала в известных международных компаниях, управляя полным циклом логистики, сейчас занимается оптимизацией цепей поставок в крупном российском холдинге.

А ещё Марина лингвист, поэт и путешественник-исследователь.

- С фотографией я знакома с детства: папа учил снимать на плёнку, а после мы в ванной проявляли и печатали, - рассказывает фотохудожник. – В 13 лет впервые поехала в русско-американский лагерь. По этому случаю мне был выделен фотоаппарат и пара плёнок.

Понятно, что чёткость полученных кадров вызывала много вопросов, а половина второй плёнки вообще была случайно засвечена. Но это был мой первый самостоятельный опыт.

Марина Ромашова «Свадьба в ХХI веке. Современная смартфонная реальность». Париж, 2019 год.

- Потом я снимала всё, что было под рукой. В 2015 году неожиданно появилось свободное время и посмотреть на мир другими глазами, возможность спокойно поразмыслить.

Тогда же я познакомилась с американским фотографом, который в сотрудничестве с одной из библиотек проводил курс фотографии, параллельно организуя фото-прогулки с многонациональным составом группы.

Русского он почти не знал, поэтому периодически у меня была возможность переводить его уроки, совмещая фотографию с другой моей страстью – иностранными языками.

Выставлять свои работы Марина стала с 2019 года, участвует в различных международных и российских выставках.

Перерыв в 20 лет

Фотограф Владимир Штыриков вспоминает, как в первом классе на день рождения ему подарили фотоконструктор, он собрал свой первый фотоаппарат и сделал первые снимки. Это произвело на него ошеломляющее впечатление. Потом были и другие фотоаппараты: «Смена», «ФЭД», «Зоркий» и «Зенит».

Во время учёбы в институте Владимир занимался в народном фотоклубе «Мещера». А затем был перерыв, длиной 26 лет, связанный в военной службой. После увольнения интерес к фотографии вернулся.

Фото Владимира Штырикова «Лёгкий перекус». Прага, 2010 г.

Владимир много путешествовал и по России, и за рубежом. Больше всего его интересует пейзаж.

Фото Владимира Штырикова «Странствующий монах», Италия, 2018 г.

Был перерыв в 20 лет и у фотохудожника Ольги Носковой. Фотографией она увлеклась в детстве. Вместе с дедушкой они ходили на пленэры, брали кисти, краски и фотоаппарат ФЭД.

А когда Ольга училась в Ленинградском государственном университете, познакомилась с группой фотографов, которые организовали клуб. Там студенты занимались два раза в неделю.

- Занятия были интересными, - говорит Ольга. – Но в то время для меня в приоритете были учёба, наука и семья. Я пыталась угнаться за друзьями-фотографами, но не смогла. Клубная жизнь отступила на второй план.

Теперь, последние 20 лет, навёрстывают упущенное. По возможности стараюсь путешествовать по местам, которые мне интересны. Любовь к русской деревне, небольшим уездным городкам - из детства. Дедушка очень любил Новгород, Псков, путешествовал по Волге, и всегда брал блокнот для зарисовок. А иногда и меня с собой.

Фото Ольги Носковой «Немного фантастики». Рим, 2011 год.

- Сейчас, попадая в новые города, в первую очередь пытаюсь понять и почувствовать их стиль, ритм, привычки, музыку, геометрию. Соединяюсь с новым пространством. При этом продолжают наблюдать за происходящим вокруг.

Нет наигранности

Константин Гончаров – выпускник Московской школы фотографии.

- Мое детство прошло в глухой северной деревеньке близ Переславля Залесского, - говорит Константин. - Отец фотографировал и писал маслом. Когда я был мальчишкой, он часто брал меня на пленэры. К сожалению, отец ушел рано…

В моей жизни есть несколько важных моментов. Первое яркое воспоминание - из детства: мне три года бабашка и дядя везут меня крестить тайком от родителей. Слева от дороги, на высоком холме за рекой, возвышается храм с голубыми куполами.

В храме золотая купель, мерцание свечей и запах ладана, таинственные лики святых в лучах утреннего солнца. Священник несёт меня после крещения в Алтарь….

Я вернулся в этот храм через 50 лет. И по благословлению отца Василия сделал там фотопроект «Алтарь».

Фото Константина Гончарова «Ножки». Бордо, Франция, 2016 год.

- Еще одно яркое воспоминание: мне 30. Хорошая работа, высокая зарплата, жесткие стресс, глубокая депрессия. Я на психологическом треннинге. Одно из заданий – записать план сокровенных желание на последующие 25 лет…

Два года назад при переезде из Москвы я нашёл эту тетрадку с пожелтевшими страницами. Листаю и читаю свой план, на последних страницах нахожу: «хочу построить деревянную часовню на севере». Построить не удалось, а вот запечатлеть то, что построили до меня, получилось. Так появился проект «Деревянные храмы русского Севера».

Как говорит Константин, он любит любой жанр, где нет наигранности, постановки. Но на особое место ставит стрит-фотографию, потому что она даёт возможность схватить тот самый неожиданный момент.

Авторы проекта Евгений Жиляев и Елена Матюшина отобрали для выставки работы 60 авторов.

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