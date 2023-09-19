Синие мосты Калуги полностью демонтируют на этой неделе

По еженедельной традиции в понедельник, 18 сентября, Городской голова Дмитрий Денисов обсудил на планерке проблемы, касающиеся всех сфер жизни города.
В этот раз на повестке дня был ремонт образовательных учреждений, перекопанные в областном центре дворы, объезд Синих мостов и воровство люков в спальном районе Калуги.
Подробности - в нашем обзоре.
Средств на ремонт школ хватает, но хочется больше
В Калуге есть образовательные учреждения, построенные в середине прошлого века и раньше. Естественно, здания нуждаются в периодическом ремонте. О ходе работ рассказала начальник управления образования Ольга ЛЫТКИНА.
В следующем году планируют капитально отремонтировать школы №№ 14 и 24. Они были построены в XIX и в начале XX века. Также в ближайшие два года работы проведут в школах №№ 2 и 33. После этого возьмутся за укрепление панельных школ №№ 18, 13, 49, 1.
Калужские образовательные учреждения делят на группы не только по годам постройки, но и по материалу. Школы на Силикатном, построенные в 50-е, 60-е годы прошлого века изношены уже на 70% и более. За их состоянием ведется тщательный контроль.
Многие детские сады также нуждаются в ремонте.
- В детских садах ситуация идентичная, - отметила Лыткина. - Мы проводим ремонт за счет наших муниципальных средств, привлекая средства депутатов, которые ежегодно выделяют нам 20 миллионов на ремонтные работы.
По словам Лыткиной, деньги стараются вкладывать в решение глобальных проблем.
За счет этих средств в 2023 году были отремонтированы кровли нескольких больших садов, спортивный зал 47 школы, а также обустроены безопасные выходы из 10 и 20 школы, частично отремонтирована кровля 43 школы.
-Конечно бы хотелось больше средств, но мы прекрасно живем по тем, что есть в муниципалитете, стараемся их экономить, - рассказала начальник управления.
Итоги сезона ямочного ремонта
О ходе дорожных работ рассказал директор МБУ «СМЭУ» Михаил ВАСИЛЬЕВ. По его словам, с начала года ремонт провели более чем на 180 дорогах общей протяженностью 12 тысяч квадратных метров.
Больше внимание в этом году уделили следующим улицам:
Также был выполнен ремонт дороги на подъезде к детскому саду №64 на улице Ленина, проезд к саду №96 с улицы Вишневского, проезд вдоль спорткомплекса «Дельфин» на улице Глаголева и проезд вдоль школ №№44 и 49.
На данный момент выполнено 82% от запланированных работ. По их окончании общая площадь ремонта составит 15 тысяч квадратных метров.
На прошлой неделе на самом актуальном для жителей Калуге участке дороги - объезде Синих мостов - устранили волнующие автомобилистов недостатки на улице Луговой и Строительном переулке.
На этой неделе ямы заделают на улице Калужского ополчения и на улице Весенней.
- План ямочного ремонта обновляется ежедневно, говорит Васильев. - С ним можно ознакомиться на сайте горуправы.
Ремонт дворов в областном центре выполнен на 72%. Большое внимание уделялось улицам Суворова, Маршала Жукова, Огарева, Советская. Васильев пообещал, что план на этот год будет полностью выполнен.
За мусор и разрушения будут наказывать рублем
В Калуге прошли масштабные работы по замене тепловых сетей, после чего местные жители начали высказывать обеспокоенность состоянием дворов.
Городской голова Дмитрий Денисов поднял данный вопрос на планерке и попросил минимизировать последствия от стройки. С ним он обратился к директору теплосети Игорю КАРПОВУ.
- Общая протяженность тепловых сетей на 2023 год составила одну тысячу погонных метров, - говорит Карпов. - Работы практически закончены. До 20 сентября завершатся строительно-монтажные работы и согласно условиям договора, до 10 октября подрядчики будут обязаны закончить благоустройство.
- Мы получаем большое количество жалоб от калужан, которые не были готовы к тому, что весь сезон будут производиться работы, - сказал Денисов. - Сейчас очень важно оперативно восстановить элементы благоустройства.
Городской голова отметил, что через несколько недель погода ухудшится, что затруднит проведение работ.
- Одни субподрядчики работают с тепловыми сетями, а другие выполняют работы по благоустройству, - рассказал Карпов. - Будем помогать нашим подрядчикам выполнить работы качественно и в срок.
Особенно много жалоб в горуправу поступает от жителей улицы Тульской. Денисов попросил учесть культуру производства подрядчика при заключении договора на следующий год.
- Наказывать рублем более жестко, принципиально отслеживать эти вопросы, связанные с ограждением и обеспечением безопасности, со сроками производства работ, - поручил городской голова.
Обстановка на Синих мостах
На вопросы по поводу объезда Синих мостов традиционно ответил начальник капитального строительства Антон ДЕМИН. По его словам, на этой неделе будут закончены работы с двумя диаметрами напорной канализации, и завершатся работы на ливневке. В скором времени будут полностью демонтированы автосервис и гаражи.
- Сегодня мы начали демонтировать асфальт на втором Путепроводе, завтра планируем разбирать консоль, - доложил Демин. - То есть, до конца недели путепровода в таком виде уже не будет, мы планируем его полностью демонтировать.
На выходных была проведена асфальтировка второго городского проезда. О ходе работ рассказал заместитель начальника управления горхозяйства Игорь БУГАЕНКО.
- Дальнейшие работы по второму Городскому проезду до перекрестка с Тарутинской и до улицы Зерновой мы планируем провести после окончания земляных работ, - говорит Бугаенко. - После этого ездить по улицам 8-го Марта и Луговой станет комфортнее.
В Азарово смыло асфальт, и украли крышки люков
В ходе планерки Дмитрий Денисов ответил на вопросы калужан в комментариях.
Ольга Л. забила тревогу из-за состояния асфальта на переулке Станционном в районе Азарово.
- Помогите пожалуйста с асфальтированием дороги! – пишет Ольга. - Последний асфальт смывает при каждом прорыве воды! Водоканал приезжает, устраняется аварию, засыпает щебнем и на этом всё.
Также женщина сообщила, что на данном участке дороги на днях украли крышки люков, что представляет опасность для местных жителей.
Денисов попросил взять на контроль данный проезд и восстановить люк.
Городской голова отметил, что дорожное полотно в этом году восстановить не удастся, а вопрос с люком надо решить как можно быстрее.
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