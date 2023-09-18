В Калуге «Ария» привела в ужас старшее поколение, а волна калужских фанатов смыла «Черный кофе» в Москву

На прошлой неделе, погожим понедельничным вечерком мы начали цикл ламповых статей на тему музыкальной Калуги времен СССР.

Почитать первую публикацию можно здесь: Чешские рокеры, Стас Намин и никому не известная Лариса Долина: кто еще приезжал в Калугу с гастролями в 80-е

Продолжаем вспоминать, кто из известных артистов, музыкантов приезжал в восьмидесятые в Калугу с концертами.

Напомним, задача осветить все концерты с заезжими гастролерами попросту невыполнима, поэтому мы выбрали лишь те имена, которые на слуху до сих пор или гремели в то время на всю страну.

В прошлой публикации мы остановились на 1982 году. Эту начнем с 1983-го.

Доступный рок

В начале 1983 года к нам приезжают с концертами ВИА «Поющие сердца». Они уже не в первый раз у нас в гостях. На афишах значится приставка «рок-группа» (не ВИА!), понятно, что для привлечения молодежи.

Группа под руководством Виктора Яковлевича Векштейна старалась идти в ногу со временем. Его жена, а по совместительству вокалистка Антонина Жмакова уже в то время пыталась уговорить мужа исполнять рок-музыку. Уговорила в конце восьмидесятых, когда Жмакова возглавила семейный проект, хард-рок группу «Спрут».

Но самое интересное, если кто не в курсе, в 1984-85 годах в составе «Поющих сердец» появляются Валерий Кипелов, Владимир Холстинин, Алик Грановский. Они с помощью приглашенных музыкантов записывают на базе «Сердец» альбом «Мания величия» и показывают его Векштейну. Так, вкратце, и появилась группа «Ария».

Но вернемся к калужской истории.

1983 Алексей Романов, "Воскресенье"

В марте 1983 года к нам вновь пожаловали «демократы», группа из ГДР «Принцип».

На концертах более раскрепощенные, чем калужане, музыканты пытались расшевелить сонную публику. В ГДР давно принято проявлять эмоции на концертах поп и рок-музыки, танцевать и подпевать. Но материал, который исполняла группа, массам, пришедшим на концерт, был почти не знаком, да и языковой барьер присутствовал.

Калужский зал филармонии проснулся только, когда музыканты заиграли свою версию «битловской» песни «Back in U.S.S.R.».

Незнакомые с тем временем читатели часто задают закономерный вопрос. А зачем тогда калужане вообще идут на концерты неизвестной для них группы? Ответ прост: в те времена билет на концерт стоил недорого и многие ходили просто развлечься, не пропуская ни одного концерта поп или рок-группы.

Тем более, что, хотя группа «Принцип» были из социалистического лагеря, но все же иностранцы, а это – модно. Концерты были простым немногочисленным досугом для многих.

Лето, «Август» и аресты

Группа «Август». Наверное, даже многие старожилы уже и забыли про них. А ведь в середине восьмидесятых на всех дискотеках их медляк, который назывался также, как и группа Олега Гусева, был обязателен к исполнению.

Группа так же известна тем, что стала первой из советских хард-рок групп, которая выпустила в нашей стране пластинку. Она называлась «Демон». Из-за моды на «хэви метал» многие похватали ее с прилавков. Как и автор этих строк.

«Август» не раз выступали в нашем городе. Интересно, что в 1986 году на афише она значится, как «группа О. Гусева». Почему так? Лучше всего это объяснить на примере группы «Воскресенье».

В июле 1983 года на афишах филармонии значилось название новой программы группы Ованеса Мелик-Пашаева «Воскресенье». Калужские меломаны сразу прочухали, что к чему. В наш город приехала культовая группа «Воскресенье». Дело в том, что название чиновники запретили, поэтому музыканты работали под вот такой скромной вывеской. Это были концерты группы в новом составе, но с лидером, Алексеем Романовым.

Сразу после калужских концертов Романова арестовывают и девять месяцев он проводит в Бутырке, потом еще два в Серпухове.

В мае 1984 года Романова осуждают на три года условно с конфискацией имущества. Формулировка – проведение нелегальных концертов. По тем временам это означало воровство денег у государства.

Через полгода, проведенных в Бутырке, его выпускают, дело под нажимом родни было пересмотрено.

Собственно, по той же причине – запрет группы по названию – вынудил и «Август», и многие другие коллективы, выступать под именем своего лидера.

Кстати, именно на калужских концертах «Воскресенья» впервые была исполнена известная теперь многим баллада «Снилось мне», а в качестве клавишника в составе группы в Калугу приезжал Петр Подгородецкий, ранее игравший в «Машине времени».

1985 год. Владимир Кузьмин.

Во имя Кузьмина

Летом 1983 года на стадионе в сборном концерте, впервые в Калуге сольно, выступил кумир молодежи восьмидесятых Владимир Кузьмин.

Его записи в составе «Карнавал» и «Динамик» ходили тогда по Калуге в виде магнитофонных записей. Многие даже не знали имени лидера группы, но «Динамик» известен всем.

Но к 1983 году, опять же с легкой руки чиновников, сидевших в рядах худсовета, это название запретили. На афишах значилось: «Группа под управлением Владимира Кузьмина».

Поэтому многим было невдомек, что приехала их любимая группа.

- В 1983 перед тем, как брать интервью у Кузьмина, полдня смотрел, как на стадионе перед началом саундчека (настройка звука) «Динамик» в полном составе с технарями и звукачами гоняли футбол в одни ворота у западной трибуны стадиона «Локомотив», - вспоминает калужанин Владимир Комаров. - Зато после этих адских ожиданий меня уже знали в лицо все рабочие и милиционеры, прибывшие на организацию порядка концерта. Мминут сорок не трогали, пока я снимал на зеркалку выступление «Динамика» (в отличие от набежавших на поле папарацци).

Сцена была на восточной стороне футбольного поля, - завершает рассказ Комаров. - Кстати, брат Владимира Кузьмина - Александр (бас-гитара в том составе «Динамика»), был не в пример звёздному брату разговорчивее и проще в общении.

В 1985 году Кузьмин вновь приедет с концертами в город со сборной программой «В едином ритме» Ованеса Мелик-Пашаева. В общей сложности он дал 16 концертов с 9 по 16 декабря!

1984, "Альфа". Слева - направо: В. Дубинин, С. Сарычев, жена Сарычева Галина, В. Холстинин (фото Александра Мамедова в СМИ не публиковалось)

«Альфа»-запрет и новый формат

После Кузьмина у нашей молодежи в фаворитах ходит Сергей Сарычев, но, как и в случае с Владимиром, его имя не всем известно.

Однако на слуху название его группы - «Альфа», - которое тоже не разрешено печатать на афишах.

В 1984 году Сергей приезжал дважды. Первые концерты прошли в филармонии 22, 23, 24 июня. Впервые в нашем городе был попробован новый формат. После концерта публика не расходилась, а в большом фойе концертного зала второго этажа первый диск-жокей города Валентин Черняк со своим коллективом «Круг» продолжал вечер дискотекой.

- Не помню точно 1984 или 85 год, не столь важно, приехал к нам в Калугу Сергей Сарычев и группа «Альфа», - вспоминает калужанка Наталья НОВИКОВА. - Тогда были времена, когда артисты давали не один концерт, а могли выступать целую неделю. В общем, пошли мы с подругой на первый концерт, зацепило, идём на второй, меня просто уносит в разные стороны от «Крутится волчок» (эта песня стала известна в исполнении группы «Круиз», но так как автором был Сергей Сарычев, «Альфа» ее тоже исполняла на концертах. – прим. автора).

Подруга моя больше не смогла меня сопровождать на это мероприятие каждый день и пришлось мне ходить одной, - говорит Новикова. - К концу недели был почти пустой зал Калужской филармонии, ходили фанаты и я. Конечно же, в Сарычева я влюбилась на некоторое время, не могла пропустить ни одного концерта.

Экс-подпольщики

Вторым сюрпризом для калужан в 1984 году стал первый приезд в наш город бывшей подпольной, а на тот момент уже официальной, группы «Машина времени».

На афише гордо стояло это название, концертов было целых десять. Первые четыре прошли в Дворце культуры и техники имени 60-летия Октября (ныне «Арена КТЗ»), затем зал филармонии освободили задержавшиеся на гастролях предыдущие гастролеры и оставшиеся концерты группа играла там.

- Был на всех концертах в 1984 году и влюбился в группу, - вспоминает калужанин Александр Корнеенков. - Вспомнил два случая. Клавишник группы Александр Зайцев напился в буфете до чёртиков и его хотели доставить в вытрезвитель, но Макаревич (признан иноагентом, -прим. ред.) уговорил его не трогать. И ещё помню, как некий гражданин, представившись Макаревичем, пытался проникнуть на концерт, - оказался однофамильцем, инструктором горкома КПСС. Пустили. Это был завотделом распределения жилья Калужского Горисполкома.

Калужане от концерта были в восторге, но давали ему и критические отзывы. Например, в калужской прессе было напечатано письмо некоего А. Прохорова.

Сейчас подобное читать очень весело.

«Помогите мне найти стихи в песнях «Машины времени»! Нет, это не стихи. Беру на себя смелость назвать А. Макаревича плагиатором. Тексты его песен взяты у Александра Алана Милна, а точнее у его героя Винни-Пуха. Помните его «Пыхтелку»?



«Я стоял на носу



И держал на весу



Задние лапы и все остальное.



Цирковой акробат



Был бы этому рад»



Вот так вот пыхтишь себе, и рождаются тексты песен типа «Кафе «Лира», «Я пью до дна». Мне тридцать лет, я инженер, люблю «Битлз», джаз и даже рок. Но меня возмущает, нет, бесит, когда подросток «тоскует» под это пошленькое сочинительство. Недавно мне «посчастливилось» побывать на концерте «МВ». Что за нездоровый ажиотаж! Билеты с рук, как теперь говорят, сдавали по, страшно подумать, каким ценам! Лично мне малыш лет 11-12 предлагал билет за 10 рублей, видимо, все его сбережения».

"Зодчие"

Гастроли плотогения и конечноваси

2 сентября 1984 года, на один день, но с двумя концертами, в Калугу в составе группы «Зодчие» приезжает Юрий Лоза. Отмечу, что это не первый приезд Лозы в наш город. В 1981 он дважды был у нас в составе шоу-группы Барри Алибасова «Интеграл». Но в том составе он был скорее на вторых ролях, а вот в «Зодчих» почти лидером.

Альбом Юрия Лозы с музыкантами группы «Примус» «Путешествие в рок-н-ролл» тогда активно ходил на кассетах среди молодежи. Репертуар группы «Зодчие» в основном и состоял из песен Лозы.

Кстати, в том же составе «Зодчих» впервые приехала к нам еще одна будущая знаменитость –Валерий Сюткин. Но кто помнит его в том составе?

В 1986 году «Зодчие» приезжают во второй раз и на афише уже значилось следующее: «Солист - популярный исполнитель молодежных песен - Юрий Лоза». Процитирую калужанина, побывавшего на концертах:

- Каким предстал в Калуге популярный по магнитофонным записям Юрий Лоза? Развязная, снисходительно-пренебрежительная манера поведения на сцене, потуги выглядеть оригинальным, плоские шуточки – все это оставило впечатление чего-то однообразного. Из песен выделить можно только две: «Мать пишет» и «Сонату», остальные балансируют на грани с пошлостью. Я слушал все это и недоумевал, неужели подобные песенки способны утолить «музыкальный голод» нашей молодежи?

Если Алексея Романова, отца группы «Воскресенье», калужане впервые увидели в 1983 году, то первый концерт его коллеги по раннему составу группы Константина Никольского состоялся в январе 1985 года. Но с одной оговоркой!

Это был первый сольный концерт Никольского в Калуге. Впервые в наш город он приезжал еще в 1978 году в составе ВИА «Фестиваль». До распада СССР Константин посетит наш город еще три раза.

1986, "Ария". Автор В. Сапогов.

«Ария» наводит ужас

Помните хит 1988 года «Яблоки на снегу» Михаила Муромова? А в 1985 году этот музыкант, тогда еще неизвестный не только калужанам, но и остальным жителям СССР, начинает свое первое сольное турне именно с нашего города.

Хотя к тому моменту он уже не раз появился в самой популярной музыкальной передаче страны «Утренняя почта». Два концерта прошли в праздничный день 8 Марта. По окончании в фойе снова работала дискотека «Круг» Валентина Черняка.

В 1985 году к нам впервые приезжал Игорь Тальков. Калугу он посети в составе сопровождающего состава Людмилы Сенчиной, а в апреле 1986 года он побывал в нашем городе уже сольно.

Программа концерта была следующая: «Творческие встречи с заслуженной артисткой РСФСР Маргаритой Тереховой. Музыкально-театрализованное представление «Любовь, Талант, Призвание». В концерте принимают участие: автор-исполнитель песен Игорь Тальков, Альгис Арлаускас и Юрий Цывцывадзе, и группа «Аэротон».

В октябре-ноябре 1986 года, в течении пяти дней стены калужской филармонии сотрясал настоящий советский «хэви-метал».

Группа «Ария» в своем первом «золотом» составе: Кипелов, Холстинин, Большаков, Грановский, Покровский, Молчанов. Хит «Воля и разум» прозвучал на тех концертах минимум восемь раз.

Молодежь в восторге, старшее поколение в ужасе:

- Несколько вечеров подряд у областной филармонии собиралась, шумно приветствуя друг друга и сбиваясь в большие и маленькие группки, необычная для этих мест публика, - писала калужская пресса в ноябре 1986-го. - Юнцы и девицы со вздыбленными волосами, с отшельническими огромными цепями и медальонами на груди, с тускло поблескивающими браслетами, перчатками и напульсниками с металлическими заклепками чувствовали себя хозяевами. Даже те, кому до этого не приходилось воочию сталкиваться с подобными компаниями, кто слышал о них лишь краем уха, безошибочно определяли – «металлисты».

Негативное отношение к «хэви-метал» и металлистам будет сохраняться до конца Советского союза. Потом уж не до них станет.

Кстати, на тех концертах в фойе вновь работала дискотека «Круг». «Ария» же приезжала в Калугу еще не раз. И с Кипеловым, и с Беркутом, и с Житняковым.

1987 Круиз на Локомотиве. Басист и клавишник Федор Васильев. Фото: Виктор Чирков.

Неизвестная Вайкуле

6 и 7 мая 1987 года в ДК «60-летия Октября» проходят концерты пока малоизвестной латвийской певицы, которая не так давно нелицеприятно высказалась о нашей стране, в связи с чем многие пророчат ей статус иноагента.

Прославится она в том же 1987 году с хитами «Еще не вечер» и своим главным «Вернисажем». Да, это Лайма Вайкуле.

Кстати, сразу после калужских концертов она отправляется в Чехословакию на фестиваль «Братиславская Лира», где побеждает. В ноябре 1987 Вайкуле приезжает В Калугу во второй раз. «Концерты лауреата международного конкурса «Братиславская лира» Лаймы Вайкуле и поэта Ильи Резника» - значится на афише. Всего певица дала у нас 17 концертов!

1987, "Круиз" на Локомотиве. Фото: Игорь Клочев.

Нюансы рок-рубилова по-советски

Еще один лидер советского «хэви-метал» «Круиз» выступает в Калуге 13 и 14 июня 1987. Концерты проходят на стадионе «Локомотив» с разогревом в виде группы «Галактика», о которых я писал в прошлой статье.

Я был на одном из четырех концертов, помню очень хорошо, но описывать, что-то вряд ли смогу. Весь концерт прошел на одном дыхании. Я любил «Круиз», а «Галактику» совсем наоборот. Поэтому в начале просто скучал.

Сцену поставили к северным трибунам, к ней, естественно, никого не допускали, время такое было. Поэтому мне и другим поклонникам тяжелой музыки пришлось выкидывать козу сидя на трибуне. А это до неприличия смешно.

Известный музыкант и художественный руководитель фестиваля «Мир Гитары» Олег Акимов после этого концерта написал в калужскую газету положительную рецензию на концерт. При этом попав в унисон с моими впечатлениями от него.

Он выразил восхищение профессионалу Валерию Гаине и раскритиковал «Галактику», назвав их вторичными и маловыразительными.

Второй по популярности (после «Арии») «металлический» состав страны - «Черный кофе» - должен был приехать в феврале 1987 года, но что-то не срослось.

В 1989 году, во время празднования Дня города Варшавский со своим «кофе» все же до Калуги доехали.

По словам очевидцев, на футбольном поле сквера Волкова они исполнили две песни, «но народ как хлынул потоком к сцене, что они убежали в «пазик» и концерт закончился».

- «Черный кофе» приехали, я стоял прямо рядом со сценой где только что аукцион проводился и дважды пытались начать свой концерт, но толпа могла их смести, в итоге они прыгнули в «Рафик» и уехали, - пишет в соцсетях еще один посетитель того концерта.

На этом у нас пока все.

Окончание нашего музыкального обзора читайте в третьей части совсем скоро, ровно через неделю.

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