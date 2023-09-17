В суд подадут иск на чиновников, обещавших отремонтировать детский клуб в Калуге

Школы Калуги снова наполнились учениками, в детские сады вернулась добрая половина воспитанников, – начался новый учебный год.

Дошкольники и ребята постарше, конечно, будут посещать кружки и секции, развивающие занятия.

Мы решили узнать, готов ли в этом году к приему ребят детско-подростковый клуб в самом густонаселенном районе Калуги – Правобережье.

Напомним, прошлой осенью мы рассказывали, как в Калуге детско-подростковый клуб «Правобережье» превращается в руины.

О насущных проблемах

Тогда – почти год назад - к нам в редакцию обратилась калужанка Татьяна Романовская и сообщила о плачевном состоянии здания клуба. Мы приезжали на место, общались с родителями, педагогами.

Фасад здания говорил скорее о заброшенном строении, чем о детском учреждении. Из-за разрушающейся кладки в некоторых кабинетах было ощутимо холодно, детей на занятия туда отправляли в теплых кофтах.

Вот так в Калуге выглядит учреждение дополнительного образования для детей, проживающих на Правом берегу.



Кирпичная стена детско-подросткового клуба на Генерала Попова.

Во время дождей стены кабинетов намокали, кирпичная кладка попросту пропускала воду, где-то капало уже с потолка, педагоги были вынуждены подставлять ведра.

В беседе с нами родители отмечали и отсутствие благоустроенного подхода к клубу: «В дождь вокруг грязь, дорога разбита, приходим – обувь вся в грязи, даже обойти негде, переношу ребенка на руках», – говорила многодетная мама Анна Романова.

Что в приоритете?

Тогда мы спросили у «Детско-подросткового центра «Содружество», в управление которого в 2019 году был передан ДПК «Правобережье», о перспективах ремонта клуба. Нам пояснили, что на регулярную просьбу выделить средства на капремонт город говорит об отсутствии финансов.

Так, в 2023 году центр «Содружество» просил на ремонт ДПК «Правобережье» 4 000 000 рублей, но снова безуспешно.

После выхода нашей статьи прокуратура провела проверку и внесла предписание городским властям устранить все имеющиеся нарушения, после ответ нам дала и городская управа.

— Сотрудниками МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» был осуществлен выезд и проведен осмотр здания по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.32, – ответили нам в прошлом году чиновники. – По итогу был составлен акт дефектов, подготовлена смета всех необходимых ремонтных работ. Выделение денежных средств для проведения данных работ планируется в 1 квартале 2023 года. Работы планируется провести в 2023 году.

Фасад здания осыпается со всех сторон.

Силами педагогов ситуацию, конечно, не исправить.

Весной мы наблюдали за состоянием фасада клуба, наивно полагая, что город ждет окончания учебного года, чтобы привести крышу над головой детей и стены в порядок.

Но вот вереницей потянулись летние недели. Городские власти занимались вопросами благоустройства и ремонта дорог, обсуждали развитие набережной, переселяли людей из аварийных домов, рассказывали о крупных городских стройках. Вот только на фоне этих бесконечных проблем совсем забылось обещание, данное жителям Правобережья.

Скромные педагоги, конечно же, напоминать не стали, родители были в отпусках и на дачах, но редакция поглядывала за территорией ДПК и не отмечала никаких изменений.

Однако в конце июля перед клубом появился новенький асфальт — нет, не город, а местный депутат, которая и раньше по мере сил помогала клубу, позаботилась о том, чтобы дети и родители в сентябре шли на занятия не по грязи.



О благоустроенном подходе к детскому учреждению позаботилась местный депутат.

Мы заглянули в клуб в августе. Отметили, что теперь в студии вокала, на состояние стен которой мы обращали внимание еще прошлой осенью, на постоянной основе появилось ведро, которое всеми силами пытается поймать стекающую с потолка во время дождей воду.

Возможно, чтобы чиновники увидели здесь проблему, им стоит поменяться кабинетами с детьми?

Ведро теперь дежурит на своем месте регулярно. Технику заботливо накрывают пленкой.

В конце лета мы снова напомнили о существовании клуба городской управе Калуги.

— Денежные средства на ремонт ДПК «Правобережье» бюджетом на 2023 год не предусмотрены, – пришел в редакцию ответ. – Осуществляется поиск источников финансирования для ремонта.

Неужели вопрос с ремонтом клуба снова спустят на тормозах? Мы обратились в прокуратуру Калужской области. Как оказалось, там тоже следили за развитием событий.

Оказалось, что судьба ДПК не всем безразлична.

Спуску не будет

Прошлой осенью после проверок детского учреждения прокуратура внесла представление на имя калужского градоначальника, обязав устранить выявленные нарушения в детско-подростковом клубе. Среди них, в числе прочего, были отражены нарушения в виде разрушения кирпичной кладки цоколя и стен фасада здания, отслоения штукатурно-окрасочного слоя, повреждений пола и многое другое.

Прокуратура отметила, что по итогам рассмотрения представления часть выявленных нарушений была устранена, а вот ремонт кирпичной кладки цоколя и стен фасада здания, оштукатуривание и покраска, ремонт пола были запланированы городской управой Калуги на I квартал 2023 года.

- В связи с неоднократным переносом срока устранения нарушений в настоящее время прокуратурой города Калуги подготовлено исковое заявление для направления в Калужский районный суд Калужской области о возложении на Городскую Управу города Калуги обязанности по проведению ремонтных работ в детско-подростковом клубе «Правобережье», - говорится в официальном письме на адрес редакции. - Фактическое устранение нарушений закона остается на контроле прокуратуры города Калуги.

Ситуация с детским учреждением становится иллюстрацией, как обещанного три года ждут. В этом году, кажется, власти снова не выполнят своих обещаний. Даже если суд обяжет их это сделать, сначала надо выделить средства, затем провести торги, после заключить договор с подрядчиками.

Будет ли здание многострадального клуба отремонтировано в будущем году? Время покажет. Мы будем следить за этой историей до победного.

Кажется, пернатые тоже в недоумении от состояния кровли и стен учреждения дополнительного образования.

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