Сын калужского почтмейстера вёл непутёвую жизнь

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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250 лет назад, 19 сентября 1773 года, по указу Екатерины II в Калуге была открыта губернская почтовая контора.

Первым калужским почтмейстером был Пётр Сапожников. А в начале XIX века здесь служил дворянин, писатель Андрей Федорович Якубович.

Переводил Горация

Почтмейстеру Андрею Якубовичу в Калужской губернии принадлежало имение Сосновка. А в Калуге он жил двухэтажном доме в Почтовом переулке (ул. Кропоткина, 2).

Во время учёбы в Московском университете увлёкся литературой, сотрудничал с журналами «Приятное и полезное препровождение времени», «Иппокрена, или Утехи любословия». И не только писал стихи и рассказы, но и переводил Горация.

Проучившись два года, Андрей Фёдорович покинул университет. Служил в разных конторах, сначала - в приказе общественно призрения, потом - протоколистом, экспедиторским помощником на Московском почтамте. В 1809 году его назначили почтмейстером Калужской губернии.

В этой должности он прослужил 10 лет. И был членом местного литературного кружка. Самой главной его работой на литературном поприще считается выпуск сборника Кирши Данилова «Древние русские стихотворения», который Андрей Якубович подготовил и издал за свой счёт.

Уйдя с должности почтмейстера, Якубович служил председателем Тульской палаты гражданского уголовного суда. Выйдя в отставку, жил в своём калужском имении, где скончался в 1842 году.

Здание почты в Калуге было построено по типовому в то время проекту.

Несчастливая судьба

Женат почмейстер был на Екатерине Лукьяновне Яковлевой, сестре друзей Пушкина по Царскосельскому лицею Павла и Михаила Яковлевых. У них были дочь Мария и сын Лукьян. Мария Андреевна в 1936 году вышла замуж за офицера Николая Ивановича Бельченко. Жила в Калуге вместе с мужем и детьми.

Сын Якубовича – Лукъян - был поэтом, но человеком непутёвым. Жизнь его сложилась несчастливо.

Лукьян учился в Московском университетском благородном пансионе, и там руководил литературным кружком. Педагоги называли его талантливым учеником. Лукьян писал стихи, журналы охотно их печатали. Закончив пансион, устраиваться на работу он не стал, а с головой ушёл в литературу.

По словам современником, это был «весёлый, разбитной малый, круглолицый, румяный, кудрявый… сильно пил». Про Лукьяна говорили: «Философ в душе, беззаботный и беспечный в жизни», «Наивный, беззаботный, всегда имевший в запасе своей памяти разного рода новости журнального дела». Новости в запасе были, а вот денег совсем не было.

Друг Лукьяна Андреевича Иван Панаев утверждал: «Якубович от литературы не получал ничего, потому что тогда не только за стихи, но и за прозу платили только немногим избранным, и кое-как поддерживал своё существование уроками русского языка».

В 1831 году Лукьян переехал в Петербург, стал сотрудничать с местными изданиями. Тогда же и познакомился с Пушкиным. Они дружили до самой гибели Александра Сергеевича. Якубович бывал в доме поэта.

Пушкин очень тепло относился к нему, печатал в «Современнике» его стихи. Их общие друзья отмечали: «С Пушкиным у них была дружба неразрывная».

За пару дней до дуэли Якубович и фольклорист Иван Сахаров навестили Пушкина. Позже они рассказывали, что Пушкин в тот день был очень сердит и беспрестанно бранил Полевого за его «Историю», ходил скоро взад и вперед по кабинету, хватал с полки какой-нибудь том «Истории» и читал из него выдержки.

В 1837 году, в Санкт-Петербурге, вышел в свет единственный сборник стихотворений Лукьяна Якубовича. В то время поэт жил в жуткой нищете и сильно болел.

Иван Сахаров писал: «Всё его состояние состояло из шинели, сюртука и нескольких книг. Тысячи рублей, присылаемых ему отцом, было недостаточно. Маленькая комната на чердаке, в Семеновском плацу, зиму и лето истопленная, была его приютом для ночлега».

Друзья и знакомые решили помощь нуждающемуся поэту материально, но с условием, что запишут, кто какую сумму пожертвовал. Якубовичу это не понравилось, он отказался от денег.

Вскоре отец разделил своё имение между сыном и дочерью. Летом 1839 года Лукьян поехал в Калужскую губернию, чтобы принять во владение одну из деревень. В это же время умер и его богатый дядя, завещавший всё Лукьяну. Но поэт так и не разбогател. Не успел. Скончался в 1839 году в своём калужском имении. Ему было 34 года.

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