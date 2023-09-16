Нелюбимые содержанки, или Почему на кладбищах Калуги так грязно

В пятницу, 15 сентября, в редакцию обратилась калужанка Ирина Ковалёва. Она рассказала грустную историю своего похода к могиле родственника.

Жалобы на ужасное состояние погостов приходят к нам с завидной периодичностью, и мы уже поднимали эту тему. Про то же литвиновское кладбище писали в прошлом году. Но воз, как выясняется, и ныне там.

Как-будто в МУП «Калугаблагоустройство» - ответственную за уборку кладбищ службу - понабирали мазохистов, которые испытывают наслаждение всякий раз, как наш брат тыкает их носом в их недоработки. Ну, что ж, ловите очередной.

Ни пройти, ни проехать

Дорога на Литвиновское кладбище по ходу маршрутного автобуса, как и сами проезды на территории погоста, действительно, в жутком состоянии. Во-первых, резко сузились сами проезды, потому что людей хоронят уже чуть ли не в канавах, прилегающих к асфальту.

Ситуация резко ухудшается в дни церковных праздников, когда в десятки раз увеличивается поток людей, приезжающих поклониться усопшим родственникам. Однако и в обычные дни, если на дорожке встала, к примеру, «Газель» с работниками, разъехаться невозможно.

Состояние внутриклабищенских дорог на Литвиновском кладбище также далеко не идеально.

- Сам асфальт давно вспучился и потрескался, появились ямы, а там, где проложены трубы для водостоков вообще на машине не проберёшься, они торчат сантиметров на пятнадцать, - говорит Ирина. - А ведь на дальние участки, особенно если везут пожилых людей навестить усопших родственников, кроме как на машине не доберёшься.

Впрочем, как мы убедились, и пешком дорога к могиле бывает очень сложна. Ступать на перекинутые через канавы шатающиеся доски нужно с величайшей осторожностью. А в непогоду без запасных сапог ехать положить цветочки на могилку и вовсе бессмысленно.

Не добавляют оптимизма и разбросанные по всей площади Литвиновского погоста кучи старых венков и мусора. Вечно переполненные контейнеры вызывают жутковатую мысль о том, что твой любимый дедушка покоится не на кладбище, а на свалке.

И святой Трифон не поможет

Аналогичная ситуация складывается и на другом калужском кладбище – Трифоновском. Жительница Калуги Ольга обратилась в чат-бот обратной связи нашего Телеграм-канала и рассказала о наболевшем.

- Очень волнует вопрос содержания муниципального кладбища на Трифоновской, пишет Ольга. - За последнее время все проезды на кладбище пришли в ужасное состояние. А про колонку я вообще молчу! Года два-три назад обращалась в городской облводоканал с просьбой разъяснить, кто отвечает за столь безобразное состояние колонки (площадки вокруг нет, сплошная грязь, кран постоянно выпадает из «тела» колонки, если до него дотронешься). Ответили, что этот объект к ним не относится. Звонила в контору на Труда, 1. Ничего внятного не ответили.

Трифоновское кладбище закрыто для новых захоронений. Там разрешено лишь хоронить урны с прахом в родственные могилы.

- Отведение новых участков для захоронения не производится, расширение территории не планируется, - ответили нам в управлении городского хозяйства Калуги. - Обслуживание уличных водозаборных колонок в полномочия МБУ «Калугаблагоустройство» не входит.

Другими словами, я – не я, колонка не моя.

Денег нет, но вы хороните

Разобраться, почему не ремонтируются дороги, не вовремя убирается мусор, не работает колонка и причину многих других крайне раздражающих неудобств весьма проблематично. В ответах чиновников, не в пример реальному положению дел, все выглядит гладко и чисто.

- Организацией, ответственной за текущее состояние и уборку общественных кладбищ МО «Город Калуга», является МБУ «Калугаблагоустройство», - пояснили нам в управлении горхозяйства. - Собственными силами данной организации осуществляются работы по санитарному содержанию кладбища, ликвидации стихийных свалок, валка и обрезка аварийных деревьев, косьба травы. Все работы выполняются регулярно, согласно муниципальному заданию, утвержденному управлением, в пределах лимитов доведенных бюджетных средств.

А что касается дорог, то чиновники дружно кивают на утвержденный городской думой бюджет, который, цитируем ответ, «сформирован в условиях жесткой экономии, ямочный ремонт межквартальных дорог на территории указанного (Трифоновского – прим. ред.) кладбища не предусмотрен».

В заключение

На территории Калуги расположено 24 общественных погоста. Из них полностью открыты для захоронений лишь два: в Литвиново и Шопино.

Многие ещё помнят недавний громкий скандал с непролазной грязью на Шопинском кладбище. Тогда у жителей просто лопнуло терпение, и калужане буквально завалили жалобами все мыслимые и немыслимые инстанции. Проблему пришлось разруливать лично городскому голове.

Однако системно она так и осталась. Тлеет и достаточно, на наш взгляд, лишь легкого ветерка негодования, чтобы раздулся очередной кладбищенский пожар.

Стоит ли терпеливо ждать его? Или же, пусть даже в условиях жесткой экономии, но решать хотя бы те вопросы, которые не требуют больших финансов, а только лишь труда?

К примеру, разобраться уже, наконец, кто хозяин неисправной водоразборной колонки на Трифоновском кладбище, и обязать его починить её?

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