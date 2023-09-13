Вопреки всему: театральный художник из Тарусы Нина Панова создает костюмы, рисует музыку и спасает животных

Долгое время Нина Панова прожила в Душанбе.
А четыре года назад переехала в Тарусу.
В Калуге ее работы можно увидеть до октября в Доме музыки.
- Моя любимая сказка - «Кошкин дом» Маршака! - Нина ПАНОВА поправляет свои рыжие волосы и аккуратно берёт один из эскизов к спектаклю. – Особенно люблю вот этот рисунок: «К богатой кошке гость пришел, известный в городе козел, с женой строгой». У меня козел вот такой…
Нина Панова создает костюмы и декорации к спектаклям, иллюстрирует книги, оформляет городские пространства и может даже музыку нарисовать.
Богема
Хрупкая, женственная, рыжая. В детстве дед называл её «каштанкой», а в школе дразнили «рыжей-бесстыжей». Нина Панова – личность уникальная, она всегда была не такой, как все. ранимая и восприимчевая.
Говорит, что на картине «Курымушка (безнадёга)» изобразила себя. Но в её работах тревожное мироощущение соединяется с юмором. А её рисунки, посвященные музыке, лёгкие, летящие и светлые.
«Курымушка» («Безнадёга), 2015 год.
Родилась Нина в Душанбе, который тогда назывался Сталинабадом, и долгое время прожила там. Её родители – технари и не имели отношения к искусству. Мама приехала из Ленинграда к папе, который был физиком-ядерщиком в Сталинабад на защиту диплома.
И семья осталась жить в этом городе. Старшая сестра Нины - Татьяна - стала художником-архитектором, а сама Нина – театральным художником и дизайнером.
- Художник - это громко сказано, потому что художники - это Микеланджело, Врубель, - скромничает Нина Геннадьевна.
«Идиллия». Джинжер и Фрэд, 2019 год.
Судьба у неё сложная. В школе учителя её не любили, хорошо относился к девочке только учитель черчения и рисования. А когда надо было выбирать, куда поступать, Нина не могла определиться. Тогда они с мамой пришли в художественное училище, посмотреть, что и как.
В училище талантливую школьницу готовы были сразу взять на второй курс.
- Но мама сказала: «Нет, она закончит 10 классов и потом будет поступать на общих основаниях», - вспоминает Нина. И она поступила.
- Мне очень нравилось там. Богема. В курилке ребята, как в то время говорили, хипповые, спорят о Пикассо. А когда у нас была практика в Ленинграде, все мои однокурсники дурака валяли, а я работала.
Эта работа называется «Молчание ягнят» и посвящена ковидным временам. на выставке можно познакомиться и со стихами Нины, некоторые из них, как говорит автор, страшные.
«На свидание», 2019 год.
От городских площадей – к театру
Диплом Нина защитила театральными афишами, но в театр пришла не сразу, хотя очень хотела. В Душанбе работала как дизайнер, оформляла интерьеры и городские площади, говорит, что для неё это был театр. Не любила только плакаты и лозунги про Перестройку: творчества никакого, зато хорошо платили.
- Как я жила в Таджикистане? Работа - больница, больница - работа, потому что проблемы со здоровьем были, - говорит художница.
А потом там началась война, с работой стало сложно. Тогда Нина и устроилась в театр. С тех пор оформила около 80 взрослых и детских постановок в разных театрах.
- Театр, в котором я работала, находился в красивом старинном здании, - рассказывает Нина.- А там же сильнейшие землетрясения бывают.
И дома, когда начинало трясти, я за мужа держалась (он у меня был огромный) и орала, потому что у меня на третьем этаже всё качалось, зеркало ползло... Думала: «Ой, в театре как попало оставила стекло, кисти…» Прихожу, а там ничего даже не шелохнулось, потому что стены толстенные.
Из цикла «Музыка осени», 2022 год.
В Тарусу привёл Паустовский
Война для Нины Геннадьевны – тяжёлые воспоминания.
- Это было страшное время. Я помню, как расстреляли русский театр…
От войны она на несколько лет уезжала в Тверь, работала там в местном театре. Но в Душанбе у неё оставалась мама. И Нина вернулась. Прожила в Таджикистане ещё 18 лет.
Была главным художником русского драмтеатра, потом - главным художником Академического театра им. Лохути, оформляла оперные и балетные постановки в театре им. Айни.
- Переехать в Россию было сложно: продать квартиру невозможно, это были настолько маленькие деньги, что даже на дорогу едва бы хватило.
Посвящение Вивальди «Времена года», 2022 год.
Только в 2018 году Нина Панова переехала в Россию и вот уже четыре года живёт в Тарусе. Там в 2020 году уже проходила её выставка.
А в этот раз авторские работы Нины Геннадьевны можно увидеть в Калужском Доме музыки. Выставка называется «Воскрешение музыкой», потому что эта тема для художницы очень важна.
- У меня была попытка через гениальную музыку выразить то, что душа просит, - объясняет художник. - Есть музыка довольно мрачная, глубокая - Мусорский. Есть светлая – «Времена года» Вивальди, «Зимняя дорога» Свиридова. Это меня вдохновило на небольшие пастельки.
И Таруса вдохновляет. О Тарусе я мечтала, когда ещё жила в Твери. Там я зачитывалась Паустовским. Это 1990-е годы, период сложный: ни денег, ни зарплат, зато была бесплатная библиотека.
А Паустовский – гений. Как он писал о Тарусе! И я сказала: «В следующий жизни я буду жить в Тарусе». Вот наступила следующая жизнь.
Но я мечту не формулировала. Просто знала, что так будет. А Таруса хороша! Это такой немного заброшенный рай, но не надо его цивилизировать.
«Кошкин дом» - одна из любимых сказок художницы.
Гаврик и Гоша
Помимо музыки для Нины Пановой важны животные. Они часто появляются на её картинах.
- В Душанбе у меня был уникальный случай, - делится с нами художница. - Дело к вечеру, я в театре работаю. И вдруг пришло несколько военных с оружием, в маскировке – президент посещает спектакль, проверка.
Стали смотреть, а у меня баллончики с краской в руке. Они говорят: «С баллончиком нельзя». А мне работать надо, эскизы завтра сдавать. У них была собака Пальма или Альма. Собрали все баллончики и отнесли вниз – после спектакля отдадим. И вдруг эта Альма бежит ко мне по запутанным коридорам на третий этаж с пакетом баллончиков. Ну как это!
Без животных Нина Геннадьевна свою жизнь не представляет. Кормит и спасает их, переживает за них. У неё есть кот Гоша и пёс Гаврик.
- Пёс сам пришел ко мне зимой. Стоит на пороге и трясётся. Откуда? Чей? У него даже ошейник был. Он сильно замёрз, а лапа была повреждена: голый сустав, без мышцы. Но у меня есть отличный айболит. Я долго возилась с псом, лечила его. Назвала Гаврик. Потому что он сидел на коврике: коврик - Гаврик - Гаврюша. И сейчас пёс нормально передвигается.
И с котом Гошей особенная история. У меня во дворе был «кошкин дом». Там у всех сарайчики. И кошка на улице родила. Котята подрастали, а один - никак. Я его взяла, он как двухмесячный выглядел, выходила.
А ещё у Нины Геннадьевны каллиграфический почерк. Здесь она напишет «Вопреки всему».
В Тарусе Нина Геннадьевна рисует, пишет стихи и продолжает сотрудничать с театрами. Закончила работу над тарусской постановкой «Опера-шутка».
В Серпухове оформила спектакль «Генерал», а в Пскове полгода назад - спектакль «Господа Головлевы» и уверяет, что сейчас это очень современное произведение, стоит его перечитать.
Образы, которые создает Нина Панова, западают в душу.
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