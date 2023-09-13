Владислав Шапша: «Специализация и компетенции наших предприятий позволяют участвовать в производстве беспилотных аппаратов»

Рассказываем, как прошла неделя у главы региона.

В конце июня по поручению Президента России федеральное Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. О реализации проектов по созданию новой отрасли на территории Калужской области было посвящено совещание, которое провёл Владислав Шапша.

- В ближайшие годы в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. По оценкам, объём рынка беспилотников к 2035 году может превысить 1 млн. аппаратов, - отметил глава региона.

Наша область активно включилась в эту работу. На Петербургском экономическом форуме было заключено соглашение о сотрудничестве с Государственной транспортной лизинговой компанией. Кроме того, у нас мощный потенциал, чтобы участвовать в формировании сети профильных научно-производственных центров.

На интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске, Калужская область вошла в Топ-10 регионов, которые защитили свои проекты перед Первым заместителем Председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым.

Наш научно-производственный центр будет специализироваться на обучении, перепрофилировании и повышении квалификации кадров для новой отрасли, на создании и развитии базовой модульной платформы беспилотных аппаратов различных типов, а также на разработке стандартов для компонентов систем.

Резидентами Центра уже готовы стать семь компаний. Включиться в работу нового проекта на территории Калужской области готовы Госкорпорация «Ростех», ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий», производственные и образовательные организации региона.

А в калужском технопарке рабочих профессий на данный момент разработано 8 программ подготовки кадров по беспилотникам.

- Специализация и компетенции наших предприятий позволяют участвовать в разработке и производстве как самих беспилотных аппаратов, так и комплектующих, заниматься выпуском программного обеспечения и навесного оборудования, созданием объектов наземной инфраструктуры. Помимо этого, мы могли бы проводить лётные испытания новой техники, – уверен Владислав ШАПША.

На совещании обсудили и применение беспилотных авиасистем в разных сферах: в сельском и лесном хозяйстве, для мониторинга окружающей среды, создания геопространственных данных, в логистике. Использование беспилотников имеет ряд преимуществ, в том числе сокращает затраты, экономит время и ресурсы.

Для успешного старта

На минувшей неделе в КГУ им. К.Э. Циолковского Владислав Шапша встретился со студентами губернаторских групп ведущих вузов области. Встреча прошла в рамках программы сопровождения молодых служащих «ГосСтарт». Это новый проект, направленный на повышение престижа государственной службы среди молодежи.

Общее количество выпускников губернаторских групп, начиная с 2013 года в нашей области, составляет более 500 человек. Из них свыше 80% трудоустроены на территории региона - работают в органах власти, местного самоуправления, в государственных учреждениях и на предприятиях.

Владислав Шапша рассказал о возможностях, которые открываются для молодых людей в нашем регионе.

- Мы крайне заинтересованы, чтобы лучшие ребята – самые целеустремлённые, самые боевые и желающие учиться, оставались в Калужской области. Для меня важно, чтобы регион был местом успешного старта и не менее успешной карьеры для молодых специалистов в самых разных сферах: науке, производстве, сельском хозяйстве, творчестве, - сказал губернатор.

Общаясь со студентами, Владислав Шапша, ответил на их вопросы, рассказал о своих студенческих годах. Студенты интересовались развитием туристического потенциала региона, запуском в ближайшее время ведущих заводов калужского автокластера, возможностью трудоустройства на предприятиях оборонной промышленности региона.

По просьбе студентов Владислав Шапша поручил управлению молодёжной политики области организовать стажировку губернаторских групп в органах власти региона. И пожелал учащимся вузов удачи, отметив, что за учёбой и работой не надо забывать о своих увлечениях: спорте или творчестве.



В поддержку наших бойцов

В калужском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» Владислав Шапша принял участие в донорской акции.

- Вместе с калужанами сдал кровь в поддержку наших бойцов, для помощи землякам, которые находятся в критической ситуации по здоровью, - прокомментировал глава региона.

Руководитель фонда Дмитрий Афанасьев, который также возглавляет региональный исполком Народного фронта в Калужской области, передал губернатору от ОНФ футболку «Команда Путина».

Напомним, что филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» открылся 1 июня 2023 года. Он нацелен на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий, принимавших участие в СВО, членам их семей. Находится филиал Фонда по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 14, тел.: 8 (800) 222-96-40.

Улучшить качество воды

Посетил Владислав Шапша и ГП «Калугаоблводоканал».

Как заметил губернатор, понять недовольство людей, которые жалуются на отсутствие или качество воды, можно. Поэтому используются все возможности, чтобы помогать предприятию улучшать качество водоснабжения.

Выделяются серьезные средства на установку станций водоочистки. Так, с 2018 года установлено более 200 таких станций. По программе «Чистая вода» при поддержке партии «Единая Россия» порядка 700 млн. рублей привлекли для строительства 9 крупных станций водоочистки.

- Водоканал внедряет цифровые проекты, в том числе в рамках программы «Умный город». Один из них - по дистанционному учёту и контролю качества воды - победил во Всероссийском конкурсе, - поделился впечатлениями губернатор. - Поставил задачу – активнее работать в этом направлении. Прежде всего, чтобы оперативнее реагировать на обращения людей и устранять аварии.

Встретился глава региона и с коллективом предприятия. Сотрудники водоканала неоднократно собирали гуманитарную помощь. Участвуют в проекте «Народная сеть»: в свободное время плетут маскировочные сети.

Недавно передали их зенитно-ракетному дивизиону, который с помощью средств ПВО защищает небо нашего региона от вражеских беспилотников.

Владислав Шашпа поблагодарил трудовой коллектив за основную деятельность. И особо отметил участие в волонтёрском движении.

- Это огромный труд и сердечная забота. Хороший пример того, как объединяясь, люди в тылу приближают нашу Победу, – акцентировал губернатор.

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