В Калуге следующим летом пройдёт глобальная перекладка тепловых сетей

Полностью заменят старые истлевшие трубы в микрорайоне Терепец.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов в ходе традиционного совещания ответил на самые животрепещущие вопросы горожан.

В большинстве своем вопросы касались коммунального хозяйства, ям на улицах, просевших колодцев и свалок мусора.

Любопытно, что любители петанка попросили соорудить им площадку для игры на набережной Оки или в сквере Волкова.

В следующем году планируется масштабная замена старых коммуникаций в Калуге. В списке в три-четыре раза больше адресов, чем было запланировано для замены в 2022 году.

-Это будет испытанием для жителей центральной части города, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. – Сети необходимо заменять, коммуникации лежат в земле десятилетия и давно пришли в негодность.

Жители микрорайона Терепец часто жаловались на проблемы с отопительными сетями.

- Эти сети выработали свой срок службы, более тридцати лет они уже там лежат и находятся в крайне изношенном состоянии, - рассказал директор МУП «Калугатеплосеть» Игорь КАРПОВ. - В следующем году мы планируем переложить 16 километров пришедших в негодность тепловых сетей в Калуге. В основном в центре города. В частности, на улице Энтузиастов в микрорайоне Терепец вся тепловая сеть будет заменена. Хотели еще и котельную там модернизировать, не просто котел заменить, а полностью ее отремонтировать и сделать современную котельную.

Калужанин Кирилл Володин обратился за помощью в установлении контейнерной площадки для сбора мусора для дома 73 по улице Степана Разина.

- Обращение от УК было, мы выходили на территорию, согласовали место, - рассказал начальник управления городского хозяйства Калуги Александр ШПИРЕНКО. – В связи с тем, что это многоквартирный дом, обязанность сделать эту контейнерную площадку лежит на УК. Мы лишь согласовываем место ее размещения.

Катя Коровёнкова пожаловалась, что УК «Горизонт» неделю назад перед городским руководством обещали окосить траву и спилить аварийные деревья у дома 30 по ул. В. Никитиной, но обещание не выполнено. С подвалом та же история.

- Провели встречу с управляющей компанией, - пояснил начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. – Прошли сами все подвалы, осмотрели территорию. Окос травы выполнен не в полном объеме, но УК обещала на этой неделе доделать его. В этот же срок УК обещала спилить аварийные деревья. ПО части подвала транзитом проходит труба теплосети, она заизолирована, а вот трубы подающие тепло в этот дом действительно без изоляции. Обещали заняться этим вопросом через неделю.

Игорь Ратников обратил внимание на состояние автодороги по улице Поселковая которая ведёт к заводу Калугаприбор и центру дополнительного образования «Созвездие». Александр Шпиренко ответил, что пока нет возможности ее отремонтировать, нет средств. В этой связи Дмитрий Денисов напомнил, к чему обычно приводит отвлечение денежных сумм города на незапланированные работы.

- Улица Поселковая действительно требует полной замены асфальтобетонного покрытия, будем планировать ремонт на следующий год, сообщил Дмитрий Денисов. - Однако в этой связи я хотел бы заметить, что мы ежегодно вынуждены выделять десятки миллионов рублей на уборку за нерадивыми людьми, которые устраивают мусорные свалки в городе. А ведь эти деньги вполне можно было пустить на ремонт дороги на Поселковой.

Елена Кирменская попросила обустроить на набережной Оки или в сквере Волкова площадку для игры в Петанк.

- В сквере имени Волкова планируется площадка для Петанка, договорённости о ее строительстве есть, место уже определено, рассказал Дмитрий Денисов. - В следующем году обязательно ее построим.

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