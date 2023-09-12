Стало известно, когда в огромный микрорайон Калуги пойдет вода по новому водоводу

Реконструкция Синих мостов потянула за собой и кардинальную смену старых коммунальных сетей.

О дате переврезки магистрального водовода, укладке нового асфальта на ряде улиц Калуги и судьбе ликвидированного на месте реконструкции автосервиса говорили на совещании городского головы Калуги в понедельник, 11 сентября.

В ходе обсуждения проблем города, коснулись и ликвидации огромной несанкционированной свалки у деревни Доможирово.

Не просто труба

О так называемой переврезке магистрального водовода в управлении капитального строительства, говорят уже не первую неделю. Дело в том, что необходимо не просто вытащить из-под земли одну трубу и положить на ее место другую. Речь идет о питьевом водоводе, о воде, которая поступает тысячам калужан в квартиры и дома.

Прежде, чем приступить к работам, необходимо провести ряд мероприятий по обеспечению безопасности.

- Водовод магистральный, трубы некоторое время лежали на земле, были дожди и теоретически возможно попадание внутрь какой-либо инфекции, объяснил заместитель главного инженера ГП «Калугаоблводоканал» Анатолий КАЗАКОВ. - Поэтому, прежде чем приступить к переврезке, трубы необходимо промыть и продезинфицировать. Затем взять все необходимые анализы и уже по их результатам решать вопрос о переврезке.

Впрочем, в водоканале считают, что все эти мероприятия не займут много времени. По предварительной договоренности с УКСом, непосредственно переврезка пройдёт 14 сентября, в четверг.

- На все работы мы берем 24 часа, но надеюсь, закончим раньше, - пообещал главный инженер УКС Калуги Антон ДЁМИН. - Думаю, переврезку сделаем в течение рабочего дня.

После этого на участке от Степного проезда до улицы Зерновой останется переложить лишь две нитки напорных канализаций. Подрядчик обещает сделать все эти работы максимум за две недели.

- Есть еще пять врезок ливневой канализации, к тому же после переврезки водопровода в течение недели будет проложена новая газовая труба, - добавил Антон Дёмин.

Таким образом, дорожные рабочие, наконец, смогут приступить к асфальтированию Степного проезда ближе к 27 сентября.

- Сейчас работы по обустройству Степного проезда идут к завершению, рассказал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - К сожалению, переустройство сетей невозможно проводить полностью параллельно. То есть, сначала нужно переложить водовод и лишь потом газовые сети, канализацию. Именно параллельность работ немного удлинила срок, изначально нами заявленный.

Мы никого не обидели

На прошедшем в понедельник совещании городской голова обратил внимание на реплики калужан по поводу якобы обиженного предпринимателя. Речь о попавшем в зону реконструкции Синих мостов автосервисе. Кстати, снос строений автомастерской намечено на среду, 13 сентября.

- Городу пришлось полностью заплатить по рыночной стоимости за этот объект, плюс стоимость упущенной выгоды предпринимателю, - заверил Дмитрий Денисов. - Собственники получили всё, что причитается по закону. Калужане писали, как же так, предпринимателя обижаете. Никого мы не обидели. В конечном итоге люди получили денежные средства и могут начать свой бизнес в другом месте.

Как отметил градоначальник, все судебные разбирательства по этому поводу прошли в конструктивном режиме и удалось найти обоюдовыгодное решение. Кстати, сейчас начинается и снос расположенных рядом частных гаражей. По словам Антона Дёмина, с их собственниками руководство УКСа находится в постоянном контакте.

- Люди выносят свои оставшиеся в гаражах вещи и только после этого мы приступаем к их сносу, - добавил главный инженер УКСа.

Когда откроется движение по Степному проезду, управление городского хозяйства проверит состояние дорог на улицах Вагонная и Луговая. Их привели в нормативное состояние перед началом всех работ, однако сейчас, после серьезного увеличения автомобильного трафика требуется дополнительный мониторинг состояния дорожного полотна на этих улицах.

- Сейчас нагрузка на эти дороги очень большая, будем мониторить и при необходимости делать поддерживающий ремонт, - отметил начальник управления городского хозяйства Калуги Александр ШПИРЕНКО.

Про ремонт дорог

Директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяны АРЕН обрадовала калужан новыми участками асфальтированных дорог на прошедшей неделе.

- Уложили асфальт на Киевке, на улице Первых Коммунаров, заасфальтировали улицы Дальнюю и Майскую. Сейчас готовим к укладке асфальтом улицы Звездная и Байконурская – к четвергу выходим туда с асфальтом. Отфрезеровали переулок Чичерина и в работе участок на улице Глаголева.

Много вопросов от калужан было и по поводу тротуара в районе Северного въезда в город. В частности, от остановки общественного транспорта до поворота на улицу Светлая.

- Бортовой камень и плитка уже на объекте. К пятнице тротуар будет готов, - доложил городскому голове Калуги Антон Дёмин. - Для жителей Северного добавлю, что мы сделаем кусок тротуара, который от улицы Ополчения соединяет с новой дорогой.

Как пояснили в городской управе, сейчас готовятся к укладке асфальта еще несколько улиц, которые удалось включить в план ремонта после того, как из областного бюджета Калуге было дополнительно выделено 105 миллионов рублей.

Наглецам не поздоровится

Еще одна тема, обсуждавшаяся на совещании, касалась несанкционированной свалки, неподалёку от деревни Доможирово.

- Мы установили там фотоловушку, сотрудники административной комиссии постоянно проводят рейды для выявления тех, кто туда бросает мусор, рассказала заместитель начальника управления по работе с населением Калуги Ольга ДУБАЧЁВА. - С начала года рассмотрено 93 протокола, таким образом, 93 человека уже привлечено к административной ответственности за складирование мусора в неприспособленных для этого местах. Летом бытовой мусор был вывезен.

Городской голова Калуги потребовал полностью ликвидировать эту свалку и предусмотреть меры для того, чтобы в дальнейшем к этому месту забыли дорогу любители прятать свой мусор по закоулкам.

- Нужно предусмотреть там устройство нехитрых сооружений, препятствующих подъезду к ней машин, - отметил Дмитрий Денисов. - Это могут быть и бетонные плиты или ров. Просто взять экскаватор и выкопать ров, чтобы эти злодеи не могли подъехать. Ведь есть наглецы, которые самосвалами вывозят туда промышленный мусор.

Что же касается длящейся уже несколько лет проблемы с навалами мусора на контейнерных площадках, то, похоже, городские власти нашли ее решение.

- У нас есть план на следующий год, мы заключим договор с КРЭО, по которому оператор возьмется и за содержание в чистоте контейнерных площадок, - рассказал Дмитрий Денисов. - И, уверен, напряженность этой проблемы мы снимем.

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