В Калуге открыли лавочку для поцелуев

9 сентября в Калуге, на Театральной площади, прошел самый романтичный праздник - День поцелуя.

Это первый год, когда в городе отмечается подобное мероприятие.

Праздник был приурочен к открытию скверика Поцелуев на театральной площади, ранее там была установлена скульптура, а сейчас поставили скамейку и благоустроили территорию вокруг.

- Мы хотим передать эту энергетику поцелуя, чтобы люди подумали о хорошем, о любви, - рассказал нам директор Драмтеатра Александр КРИВОВИЧЕВ. - Красота и любовь - спасут мир! А любви без поцелуя не бывает.

Именно главе калужского театра принадлежала идея об открытие сквера, а вынашивал ее Александр Анатольевич целых 8 лет.

Праздник начался с раздачи шаров в виде красных сердец. Все участники мероприятия должны были встать вместе с ними на специально отведенные точки, образовав слово «Любовь».

Сверху их снимал дрон.

Помимо этого, в день Поцелуя на ступеньки вышли театральные пары, скрепившие свою любовь узами брака.

Кирилл Бессонов и его супруга Евгения Сергеева счастливы в браке уже 8 лет. Ярослав Орляченко и Ирина Жёлтикова - 15 лет, Сергей Корнюшин и Людмила Парфирова отметили в этом году золотую свадьбу (50 лет), а Михаил Пахоменко и Тамара Глеклер в браке уже целых 62 года!

Помимо «ветеранов любви», в этом году к ним присоединились «новобранцы».

30 июня свадьбу сыграли Григорий Добрынин и Екатерина Демикова.

Однако новая инициатива привела на Театральную площадь не только калужан. Молодые влюбленные из других городов узнали о празднике и решили заехать в Калугу, чтобы присоединиться к нему, а царящая вокруг атмосфера навеяла у них воспоминания о первом поцелуе:

- Изначально он хотел поцеловать меня в щечку, на дне рождении, - рассказывает нам молодая девушка, приехавшая в Калугу со своим парнем из другого города.

Песни о любви, вальс, официальный старт массового флешмоба, открытие скамейки для поцелуев, фото с актерами и газон-пати - все это подарил калужанам нежный субботний праздник.

Организаторы мероприятия надеются, что оно приживется и праздник станет ежегодным. Ведь, сейчас в России такого нигде нет. Есть только Всемирный день поцелуя, который празднуется 6 июля.

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