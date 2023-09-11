Калуга Обнинск
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Работодатель года-2023 Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

В Калуге открыли лавочку для поцелуев

Анастасия КАТОРГИНА. Фото автора.
Опубликовано: 11.09.2023 09:37 0 673
В Калуге открыли лавочку для поцелуев

9 сентября в Калуге, на Театральной площади, прошел самый романтичный праздник - День поцелуя.

Это первый год, когда в городе отмечается подобное мероприятие.

Праздник был приурочен к открытию скверика Поцелуев на театральной площади, ранее там была установлена скульптура, а сейчас поставили скамейку и благоустроили территорию вокруг.

- Мы хотим передать эту энергетику поцелуя, чтобы люди подумали о хорошем, о любви, - рассказал нам директор Драмтеатра Александр КРИВОВИЧЕВ. - Красота и любовь - спасут мир! А любви без поцелуя не бывает.

Именно главе калужского театра принадлежала идея об открытие сквера, а вынашивал ее Александр Анатольевич целых 8 лет. 

Праздник начался с раздачи шаров в виде красных сердец. Все участники мероприятия должны были встать вместе с ними на специально отведенные точки, образовав слово «Любовь». 

Сверху их снимал дрон.

Помимо этого, в день Поцелуя на ступеньки вышли театральные пары, скрепившие свою любовь узами брака.

Кирилл Бессонов и его супруга Евгения Сергеева счастливы в браке уже 8 лет. Ярослав Орляченко и Ирина Жёлтикова - 15 лет, Сергей Корнюшин и Людмила Парфирова отметили в этом году золотую свадьбу (50 лет), а Михаил Пахоменко и Тамара Глеклер в браке уже целых 62 года! 

Помимо «ветеранов любви», в этом году к ним присоединились «новобранцы».

30 июня свадьбу сыграли Григорий Добрынин и Екатерина Демикова. 

Однако новая инициатива привела на Театральную площадь не только калужан. Молодые влюбленные из других городов узнали о празднике и решили заехать в Калугу, чтобы присоединиться к нему, а царящая вокруг атмосфера навеяла у них воспоминания о первом поцелуе: 

- Изначально он хотел поцеловать меня в щечку, на дне рождении, - рассказывает нам молодая девушка, приехавшая в Калугу со своим парнем из другого города. 

Песни о любви, вальс, официальный старт массового флешмоба, открытие скамейки для поцелуев, фото с актерами и газон-пати - все это подарил калужанам нежный субботний праздник. 

Организаторы мероприятия надеются, что оно приживется и праздник станет ежегодным. Ведь, сейчас в России такого нигде нет. Есть только Всемирный день поцелуя, который празднуется 6 июля. 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Анастасия КАТОРГИНА. Фото автора.
Опубликовано: 11.09.2023 09:37 0 673
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Как поддерживают молодых работников, прошедших службу в армии на калужских предприятиях
Новикомбанк научил принимать правильные финансовые решения
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «ЭКО-СЧЕТ»
Новикомбанк увеличил кешбэки
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Все опросы
Новости партнеров
Скачать Prezi бесплатно
Зачем собакам груминг: прихоть или необходимость
Что такое льготная ипотека?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru